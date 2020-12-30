«Адская тема»: как Украина собирается бороться за Крым

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба пообещал приложить все усилия, чтобы в следующем году международное давление на Россию по крымской тематике было резко усилено.

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«Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали», — заявил он в интервью «ТСН».

Он выразил желание, чтобы каждый гражданин был уверен в наступлении дня, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг.

«Я работаю над этим, и мы достигнем этой цели», — заверил Кулеба.

Главным рычагом давления, по его словам, станет запуск «крымской платформы» — переговорной площадки для обсуждения международных усилий по возвращению Крыма в состав Украины, а также защиту прав жителей полуострова, которые, как утверждают в Киеве, якобы подвергаются преследованиям.

Кулеба отметил, что некоторые страны уже подтвердили поддержку этой «платформы», а также выразили готовность участвовать в саммите, запланированном предварительно на весну следующего года. Вместе с тем он не уточнил, о каких странах идет речь. «Мы еще проговариваем и окончательно финализируем с ними и другими партнерами смысл того, что мы туда закладываем», — уточнил министр.

В начале текущего месяца «Страна.ua» писала, что Украина активно готовится к запуску «Крымской платформы», которая должна привлечь внимание международного сообщества к «проблеме» полуострова.

Предполагается, что она поможет Киеву с «возвращением» Крыма.

Основную часть организационной работы по этому вопросу, по данным издания, взяло на себя украинское внешнеполитическое ведомство, которому принадлежит сама идея создания данной площадки.

Одной из первых стран, которые поддержали идею Киева по созданию переговорной площадки для обсуждения ситуации с полуостровом, стала Турция. В начале декабря инициативу приветствовал глава МИДа этой страны Мевлют Чавушоглу. Об этом он сказал по итогам диалога со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь упомянул, что вопрос Крыма для России закрыт. Комментируя позитивное отношение Анкары к предлагаемому Киевом формату «крымской платформы», представитель Кремля сказал, что пересмотр вопроса о принадлежности полуострова «никак не может обсуждаться».

«Крым [в диалоге с Анкарой] относится к серьезным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположные точки зрения. Мы продолжим доводить до наших турецких визави нашу последовательную позицию по Крыму», — отметил Песков.

О создании нового международного формата с участием США, в котором будет обсуждаться территориальная принадлежность Крыма, еще в декабре прошлого года говорил в интервью Le Monde украинский президент Владимир Зеленский.

Тогда Песков отмечал, что обсуждение темы территориальной принадлежности Крыма с Украиной в Кремле считают невозможным в любом формате. Когда его спросили, какова будет реакция российской стороны, если Владимир Зеленский поднимет проблему статуса полуострова в «нормандском формате», Песков ответил: «Хорошо известная».

«Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Ну и, собственно, какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях... Никакой здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос», — отмечал он.

У представителя Кремля уточнили, не приведет ли такая реакция на обсуждение данной темы к сворачиванию переговоров. Пресс-секретарь главы российского государства ответил на этот вопрос отрицательно.

По словам Пескова, если Зеленский на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным заговорит о принадлежности Крыма, глава российского государства, «безусловно, даст развернутые, последовательные ответы на все соответствующие вопросы».

Крым перешел под юрисдикцию РФ весной 2014 года по итогам референдума. Киев до сих не признал его результаты и считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва не раз отмечала, что плебисцит состоялся в соответствии с международными нормами.