От Хабаровска до Санкт-Петербурга: регионы готовятся к смене власти

Голосует полстраны

Даже если не учитывать муниципальные кампании, Единый день голосования (ЕДГ) состоится 19 сентября и затронет в этом году более половины субъектов РФ. Областные заксобрания и региональные думы обновятся в 39 регионах страны, в 11 субъектах пройдут выборы глав регионов, столицы десяти регионов изберут городские парламенты.

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При этом отдельные субъекты будут затронуты сразу несколькими кампаниями. Например, в Мордовии в один день будут избраны состав Госсобрания республики, глава региона, а также городской парламент Саранска. Аналогичная ситуация складывается в Чеченской Республике. В Тверской области выборы в парламент будут совмещены с выборами губернатора. В Карелии, Пермском и Ставропольском краях, Калининградской области и ХМАО выбирать будут одновременно и региональные парламенты и городские парламенты столиц регионов.

«Почти половина страны голосует одновременно, выборы пройдут в большинстве крупных регионов, где кампании всегда была высококонкурентными. Я думаю, что и в этот раз они будут такими же. Поэтому конечно здесь список территорий, в которых есть интрига, огромен»,

— говорит «Газете.Ru» доцент факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ и эксперт Комитета гражданских инициатив Александр Кынев.

Политолог Аббас Галлямов со своей стороны отмечает, что в этом году существенное влияние на региональные выборы вновь может оказать рост протестных настроений по всей стране. По его словам, более чем в половине регионов, где запланированы избирательные кампании, выборы могут быть напряженными для властей.

«Но не стоит даже пытаться составить список таких регионов, — добавляет эксперт. — Уходящий год показал, что даже такие традиционные «электоральные султанаты» как Башкирия не в состоянии справиться с протестными настроениями».

В этом контексте ЕДГ-2021 может напоминать выборы 2018 года, по итогам которых в ряде регионов укрепили свои позиции оппозиционные партии. Социолог Денис Волков отмечает, что с тех пор протестные настроения в стране остаются примерно на одном уровне. Однако в пользу оппозиции может сыграть другой фактор — федеральная кампания по выборам в Государственную думу.

«Выборы в парламент повысят явку в регионах. В этом смысле партии власти будет сложнее, потому что на местном уровне больше каких-то заметных людей, которые не состоят в «Единой России». Повышение явки будет играть именно в их пользу», — считает Волков.

«Каждый дополнительный кандидат приводит дополнительных избирателей. Чем больше игроков заинтересовано в результате, тем больше в итоге приходит политически заряженных людей на участки», — соглашается с этим мнением Александр Кынев.

При этом эксперт указывает и на обратную зависимость региональных кампаний и федеральной. В то время как думские выборы повышают явку на местных выборах, успешные кампании оппозиции на местах помогут улучшить результат на федеральном уровне. «В этом смысле проведение ярких региональных кампаний — это залог успеха на федеральных. Утверждения в духе «давайте бросим все силы на федеральные выборы, регионы нам не нужны» — это глупость несусветная. Это как раз верный способ проиграть федеральную кампанию», — отмечает он.

Губернаторы в ожидании выборов и отставок

Губернаторские кампании, как правило, вызывают наибольший интерес наблюдателей. При этом обновление губернаторского корпуса может начаться задолго до дня голосования. Согласно уже устоявшейся политической традиции, в конце января — начале марта в отдельных регионах могут произойти отставки губернаторов. В итоге на самих выборах оппозиция соперничает уже не с успевшими нажить существенный антирейтинг политиками, а с молодыми технократами, которые за несколько месяцев успешно набирают политические очки.

В двух субъектах — Северной Осетии и Карачаево-Черкесской Республике — выборы глав регионов будут непрямыми. Поскольку в обеих республиках парламент контролируется уверенным большинством «Единой России», нет сомнений, что по итогам ЕДГ их возглавят одобренные президентом России кандидаты. Однако не факт, что это будут действующие главы республик — Вячеслав Битаров и Рашид Темрезов.

Битаров возглавляет Северную Осетию с 2016 года, при этом последние два года регулярно появляются слухи о его отставке. Весной его отстранения от должности требовали участники стихийной акции протеста против коронавирусных ограничений в республике.

Согласно октябрьскому докладу о рейтинге губернаторов Коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», положение Битарова крайне непрочно, в настоящее время среди глав регионов он — главный претендент на досрочную отставку.

Возглавляющему КЧР с 2011 года Рашиду Темрезову аналитики также прочат отставку уже несколько месяцев. Его положение, согласно докладу «Минченко консалтинг», немногим лучше, чем у Битарова. Однако с момента публикации прогноза глава КЧР успел провести личную встречу с Владимиром Путиным, которая прошла в достаточно теплой атмосфере.

Кроме того, в конце декабря он вошел в президиум Госсовета, а также был назначен в состав делегации РФ для участия в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы в 2021-2026 годах. Таким образом, Темрезов вероятно все-таки примет участие в предстоящих выборах.

Еще один прогноз «Минченко Консалтинг» уже успел сбыться: в октябре был отправлен в отставку возглавлявший Дагестан на протяжении трех лет Владимир Васильев. Пост врио сейчас занимает сенатор от Ставропольского края Сергей Меликов.

Окончательно вопрос руководства регионом решится уже после ЕДГ: выбирать главу Дагестана будет новый состав регионального парламента.

Отставка, согласно оценке «Минченко Консалтинг», грозит также губернатору Ульяновской области Сергею Морозову. Сейчас он — главный «долгожитель» среди глав регионов, держащийся у власти уже семнадцатый год. Впрочем, как отмечает Александр Кынев из КГИ, даже если эта отставка не состоится, «кампания в Ульяновской области будет очень острой». «Этот регион — одна из главных цитаделей коммунистов, они наращивают там свои позиции. В 2016 году КПРФ дополнительно взяла здесь три одномандатных округа, победив кандидатов от «Единой России», — напоминает эксперт.

До Морозова главным «старожилом» региональной российской политики был экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко, ушедший в отставку в сентябре. Его преемник Денис Буцаев продержался на посту врио меньше двух месяцев — в конце ноября его сменил «единорос» Вячеслав Гладков. Именно он будет представлять власть на предстоящих выборах.

Досрочные губернаторские выборы также пройдут в Республике Мордовия, где с конца ноября пост врио занимает Артем Здунов.

В еще четырех регионах, где выборы пройдут в соответствии с графиком, эксперты преждевременных отставок не ожидают.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя почти наверняка пойдет на второй срок — не так давно он заручился поддержкой главы государства, проведя с ним личную встречу. Возглавляющий с 2007 года Республику Тыва Шолбан Кара-оол в свою очередь пользуется поддержкой министра обороны Сергея Шойгу.

Без каких-либо проблем, по оценкам экспертов, переизберутся губернатор губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Вызовы для власти

«Самая интересная кампания этого года — это Хабаровск, где с большим трудом заходит Михаил Дегтярев в кампанию», — считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

Произошедшее в июле задержание Сергея Фургала по обвинению в организации убийств и покушении на убийство, а также последующее освобождение его от должности губернатора Хабаровского края вызвали массовые протесты в регионе. Назначение на пост врио главы региона однопартийца Фургала Михаила Дегтярева не упростило ситуацию — несанкционированные акции под лозунгом «Освободите Фургала!» продолжаются до сих пор.

Тем не менее, за прошедшие месяцы положение Дегтярева ощутимо упрочилось. Осенью его рейтинг вырос в два раза, а аналитики перестали прогнозировать его отставку.

В ЛДПР уверены в победе своего кандидата на выборах. «А кто идет в бой, надеясь на поражение? Таких людей нет, — говорит «Газете.Ru» депутат Государственной думы Сергей Каргинов, возглавляющий Управление организационно-партийной работы ЦА ЛДПР. — Мы видим, что потенциал нашей партии там высокий, несмотря на те политические события, которые произошли с Фургалом».

«Дегтярев победит, если не произойдет каких-то событий в отношении Фургала. Может его оправдают и выпустят, тогда он пойдет на выборы», — добавляет Каргинов.

Однако эксперты считают, что ситуация с Фургалом подорвала позиции партии в регионе.

«Дегтярев крайне непопулярен. У него высокий антирейтинг, — указывает Александр Кынев. — ЛДПР себя дискредитировала тем, что бросила Фургала. В Хабаровском крае не будут больше голосовать за эту партию».

Как отмечает Евгений Минченко, относительно небольшое число губернаторских кампаний упростит задачу федеральным властям: они смогут сконцентрировать свои ресурсы на выборах в Госдуму и наиболее «проблемных» регионах, таких как Хабаровский край.

«Но этот фактор уравновешивают выборы в 39 региональных законодательных собраниях. Они усложнят властям жизнь, поскольку на них в том числе будут оказывать влияние федеральные кампании партий», — добавляет эксперт.

Директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова отмечает, что достаточно конкурентными могут оказаться кампании в Республике Карелия, Приморье и Самарской области.

Александр Кынев добавляет, что проблемы у власти также могут возникнуть на выборах региональных парламентов в Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской, Псковской и Астраханской областях, а также в Пермской крае.