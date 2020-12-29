«Политика — это TikTok»: с чем партии идут на выборы в Госдуму

Никто не вернет 2016 год

«Что касается выборов в парламент страны в 2021 году, то, конечно, отличия будут. Они заключаются в том, что приняты поправки в Конституцию. Это означает, что парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений. В том числе и по формированию правительства РФ», — отмечал президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции в декабре. Однако избирательная кампания наверняка будет отличаться и другими особенностями.

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Последние выборы в Госдуму запомнились рекордно низкой явкой (47,88%), а их главным итогом стало получение «Единой Россией» рекордного числа мандатов — 343 из 450. Большинство опрошенных «Газетой.Ru» экспертов и политологов считают, что в этом году ситуация существенно изменится.

«Эта избирательная кампания будет проходить в условиях усталости и страха электората, — говорит первый вице-президент «Центра политических технологий» Алексей Макаркин. — В 2016 году еще наблюдался остаточный эффект от присоединения Крыма. Ситуация воспринималась так, что, голосуя против партии власти, вы голосовали за условного «Обаму». Поэтому оппозиционно настроенный электорат предпочел либо не идти на те выборы, либо «безопасно» проголосовать за ЛДПР. Но к 2021 году эффект от Крыма ушел. Внешняя политика как аргумент ушла».

На общественные настроения в этом году будут влиять совсем другие факторы: проведенная в 2018 году пенсионная реформа, пандемия коронавируса и экономический кризис.

Эксперты уверены, что такая ситуация спровоцирует массовое протестное голосование. Оппозиционно настроенные граждане не будут отказываться от участия в выборах, как это было в 2016 году.

Политолог Аббас Галлямов полагает, что «внутриполитическая ситуация вернулась в ту точку, в какой она была до заморозки», то есть до присоединения Крыма. «Доминировать будет оппозиционная повестка; она приведет к росту протестной явки. Власти окажутся в положении обороняющихся. Будет как в 2011-м, может, даже еще хуже», — предупреждает эксперт, подчеркивая, что избирательная кампания может спровоцировать массовые уличные выступления избирателей.

«Единая Россия» теряет поддержку

По состоянию на 20 декабря 2020 года, по данным ВЦИОМ, уровень поддержки «Единой России» составляет всего 31,1% — почти в два раза меньше, чем партия набрала на выборах пятилетней давности.

«В том, что «ЕР» не преодолеет планку в 54%, которую она взяла в 2016 году, сомневаться не приходится. Дело даже не в нынешних ее рейтингах, просто время не стоит на месте, а избиратель ищет все новые и новые впечатления, ощущения, надежды, пробует на вкус те или иные политические убеждения.

Политика сейчас — это своего рода «Тик-Ток»: ты постоянно смахиваешь пальцем что-то в поиске нового. А «ЕР» у многих вызывает лишь одну ассоциацию — застой»,

— рассуждает директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова.

Тем не менее, «Единая Россия» настроена на борьбу. По информации источников издания Meduza, чиновники из администрации президента поставили перед партией власти цель — «получить намного больше двух третей мест в Госдуме».

Однако расхожим в экспертной среде остается мнение, что фракция «Единой России» в Государственной Думе VIII созыва так или иначе сократится. «При рейтинге партии в 30 процентов нарисовать две трети голосов будет очень непросто и не факт, что вообще получится», — говорит Галлямов.

Доцент факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ и эксперт Комитета гражданских инициатив (КГИ) Александр Кынев также уверен, что «Единую Россию» ждет отток избирателей.

В такой ситуации оппозиционные партии будут конкурировать между собой за разочаровавшийся в партии власти электорат.

«Там, где нет регионального контекста, голоса в основном будут уходить к КПРФ как к самой сильной оппозиционной партии. Избиратели, которые разочарованы всеми партиями, будут голосовать за самый сильный новый список. Пока это — «Новые люди», — указывает политолог.

Кто войдет в Госдуму?

Пять лет назад в избирательных бюллетенях были записаны 14 партий. В 2021 году партийная картина в России остается практически той же, хотя некоторые изменения за эти годы все-таки произошли. Так, потеряли право выдвигать списки без сбора подписей партии «Гражданская сила» и ПАРНАС.

Зато такую возможность получили новые партийные проекты — те самые «Новые люди» бизнесмена Алексея Нечаева, «За правду» публициста Захара Прилепина, «Зеленая альтернатива» экоактивиста Руслана Хвостова, а также «Коммунистическая партия социальной справедливости» (КПСС) политтехнолога Андрея Богданова.

Опрошенные «Газетой.Ru» политологи и эксперты сходятся во мнении, что в этом году конкуренция между партиями будет более жесткой, чем пять лет назад.

«В 2016 году интрига сводилась к вопросу «три или четыре» — то есть сохранится ли четырехпартийный состав парламента или из него вылетит «Справедливая Россия». В этом году интрига более разнообразная: три или шесть», — говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

По его мнению, помимо «Единой России», ЛДПР и КПРФ на прохождение в парламент претендуют «Справедливая Россия», «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Эту точку зрения разделяет Александр Кынев из КГИ. Он отмечает, что этот прогноз опирается на результаты партий во время региональных выборов сентября 2020 года. «Но сейчас предсказать это окончательно нельзя», — добавляет он.

Все средства хороши

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко, с учетом поставленных перед «Единой Россией» задач, «предвыборная кампания будет сложная». Для того, чтобы справиться с ней, партия готовится к созданию «Лево-патриотического Народного фронта».

Возглавляемая коммунистами коалиция оформится весной этого года и будет включать в себя в том числе и несистемные оппозиционные проекты.

«В нее войдут «Левый фронт» и те политические силы, которые показали себя и поддерживают нашу программу», — говорит Ющенко «Газете.Ru».

Постараются объединиться к выборам и демократические силы. Как рассказал изданию председатель «Яблока» Николай Рыбаков, к партии уже сейчас поступают предложения о партнерстве на этих выборах. «Безусловно, и в списке, и среди кандидатов по одномандатным округам будут не только члены партии. Это такой объединенный список. Поэтому безусловно мы рассматриваем все предложения», — объясняет он.

Кроме того, Рыбаков обещает, что партия «сделает все возможное, чтобы развести оппозиционных кандидатов по разным округам и избежать внутренней конкуренции».

Одномандатные округа в этом году могут стать основным полем боя между оппозицией и «Единой Россией».

Здесь за депутатский мандат смогут побороться не только системные политики, но также члены тех партий и движений, которые не были зарегистрированы Минюстом. Речь идет как о членах команды Алексея Навального, так и о таких несистемных проектах, как Либертарианская партии России или Национал-демократическая партия.

Вместо тысяч подписей

Выдвижение в одномандатном округе от одной из 16 партий, имеющих право на участие в выборах в Госдуму, позволит кандидатам избежать процедуры сбора подписей — крайне трудоемкого процесса, который при этом не гарантирует регистрации в качестве кандидата. Так, в 2016 году в 225 округов было всего 23 кандидата, кто смог зарегистрироваться по подписям. Из них до дня голосования этот статус сохранили лишь 19 человек.

Такой ресурс политикам готово предоставить не только «Яблоко». Так, например, еще в ноябре Андрей Богданов заявил, что для выдвижения от партии КПСС кандидат должен внести в партийную кассу 1 млн рублей. «Мы набираем людей, которые готовы вести кампанию в округе, и у всех есть понимание, что на это придется потратить деньги, партия же за счет пожертвований получает возможность сделать нормальную общефедеральную кампанию», — пояснял он это решение изданию «Открытые медиа».

Акцент на одномандатные округа намерена сделать и «Партия Роста» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Еще в 2018 году он говорил: «Мы не можем охватить всю Россию, поэтому нам легче сосредоточиться на конкретных округах. Нам нужны реальные кандидаты, которые будут известны на местах. И электорат, который будет знать в первую очередь человека, а не даже «Партию Роста».

Несмотря на кажущееся обилие предложений, стать кандидатом от партии не так просто, сетует «Газете.Ru» на условиях анонимности один из региональных политиков:

«У «Яблока» жесткие требования по поддержке их меморандума — к ним «с улицы» прийти нельзя. У КПСС выгодное предложение, но никто в здравом уме выдвигаться от них не будет — все знают, что это кремлевский проект. Идеально выдвинуться от «Партии Роста» — у них нет ни рейтинга, ни антирейтинга. Но и там все непросто».

В 2016 году успех партии власти был обеспечен именно за счет одномандатников — «единороссы» победили в 203 округах, а проиграли лишь в 4-х. Еще в 18 округах кандидаты от партии власти не выдвигались — считается, что там имели место непубличные договоренности с оппозицией.

В этом году такая ситуация не повторится. Как отмечает политолог Александр Кынев, за последние пять лет поддержка партии власти по одномандатным округам стабильно снижалась. Оппозиция со своей стороны начала концентрировать ресурсы именно на локальных кампаниях, что уже принесло свои плоды в Москве, Новосибирске и других городах.

Кроме того, как сказал «Газете.Ru» депутат Государственной Думы Сергей Каргинов, возглавляющий Управление организационно-партийной работы ЦА ЛДПР, «никаких договорных территорий на этих выборах не будет».

«Борьба будет в этот раз жесткая, открытая. То есть и «Единая Россия», и «КПРФ», и мы будем выставлять кандидатов во всех округах и бороться за победу везде», — резюмировал он.