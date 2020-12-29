«Дела просто выдумывались»: экс-премьер Украины ушел от санкций ЕС

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в данный момент не намерен возвращаться на родину, но не исключает такой возможности в будущем. Об этом экс-премьер сказал на пресс-конференции, которая в анонсах получила название —

«Европейский суд своим решением зафиксировал отсутствие в Украине права на справедливый суд. Кейс Николая Азарова».

В рамках мероприятия Азаров вместе со своими адвокатами представил решение Пятой палаты Суда Евросоюза в Люксембурге, окончательно отменившей санкции в отношении экс-председателя правительства Украины.

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«Сейчас вопрос о моем возвращении не стоит. Но если такие условия будут созданы, то смогу вернуться. Пока против меня, к сожалению, продолжает существовать фиктивное дело. Оно ведется почти семь лет. Европейский союз, кстати, отметил, что не может так долго тянуться дело. Они должны иметь разумную продолжительность, как указано в решении суда», — отметил бывший премьер.

Азаров возглавлял украинское правительство с 2010 по 2014 год, подав в отставку во время «евромайдана», дабы создать возможность для общественно-политического компромисса. После смены власти в стране против политика по предложению представителей нового украинского правительства ввели европейские санкции.

Официально экс-премьера обвинили в хищении государственных средств, а также в злоупотреблении полномочиями. Похожие подозрения стали причиной для введения санкций в отношении других членов команды экс-президента Украины Виктора Януковича, который покинул страну на фоне «евромайдана».

Однако Азарову вместе с его адвокатами удалось добиться отмены ограничительных мер, в марте 2020 года Совет ЕС принял решение о снятии санкций с экс-премьера. Более того, в середине декабря Европейский суд признал их незаконными и заблокировал решение о повторном наложении ограничительных мер.

«Каждая санкция, которая выдвигалась, была основана на заявлениях режима экс-президента Украины Петра Порошенко. Мы каждый раз указывали, что эти процедуры не обоснованы, не существует никаких доказательств и они нарушают принципы правильного судопроизводства», — объявил адвокат Азарова Габриэль Лански на пресс-конференции.

Юристы экс-премьера придерживались мнения, что ЕС не может принимать так называемый заказ третьих стран. Сам Лански сравнил эту практику с «атомным оружием» против европейской демократии. По его словам, жители Евросоюза могут остаться бесправными, если на основании заявлений третьих стран вводить санкции.

Безосновательные санкции

Азаров подчеркнул, что ограничительные меры, которые были введены против него, были исключительно политическими. Он отметил, что первые санкции «были приняты на основе простой бумажки с фамилиями», предоставленной ЕС со стороны Киева.

«То есть, Евросоюз принял целый ряд ограничительных ко мне мер без всяких на то оснований, по политическим причинам. Поэтому, когда санкции были введены, Порошенко дал указание генпрокуратуре найти хоть какие-то дела, возбудить уголовные дела, чтобы обосновать эти санкции.

И дела начали выдумываться. Просто выдумываться. Я знаю, что Порошенко лично требовал от генпрокуратуры возбуждения дела против меня», — пояснил экс-премьер.

Совет ЕС длительное время повторял аргументы киевской прокуратуры вместо того, чтобы разобраться в ситуации, посетовал Азаров, когда его юристы последовательно предоставляли доказательства того, что дела были сфабрикованы.

При этом бывший премьер добавил, что главным организатором его преследования был Порошенко.

По мнению Азарова, экс-президент мог затаить обиду на него, потому что он уволил его с поста министра экономики Украины.

«На вершине преследований стоял Порошенко. Он мстительный человек, это была месть с того момента, когда он работал министром в моем правительстве. Я неоднократно обращал внимание на его неудовлетворительную работу и впоследствии настоял на его снятии с должности», — подчеркнул бывший премьер.

Вердикт Пятой палаты Европейского суда в отношении дела Азарова фактически полностью реабилитировал политика в глазах ЕС. По сути, суд признал, что санкции в отношении бывшего премьер-министра не отвечали букве закона и не имели необходимых доказательств, иными словами, надежной фактической основы.

По решению Европейского суда, Совет Евросоюза не предпринял усилий по проверке данных, полученных из Украины, при утверждении ограничительных мер в отношении Азарова — не был проведен аудит, были ли нарушены права лиц, попавших под санкции ЕС. Хотя в суде признают, что Брюссель вел переговоры с генпрокуратурой Украины, считая ее наиболее подходящим источником для получения информации по уголовным делам, возбужденным в государстве.

Кроме того, суд ЕС постановил, что человек не может считаться ответственным за незаконное присвоение средств исключительно на том основании, что против него ведется расследование в третьей страны (на Украине). С точки зрения суда, факт уголовного преследования Азарова за хищение госсредств не пригоден для введения против него санкции ЕС.

Важное решение

Как пишет «Страна.ua», самым важным в деле Азарова является то, что суд ЕС фактически определил, что до вынесения приговора на Украине, вступившего в законную силу, никто из граждан страны не может быть подвергнут санкциям на основании лишь информации от правоохранительных органов Украины.

По факту это означает, что большинство других украинских политиков, которые попали под ограничительные меры, могут требовать их отмены через Европейский суд, отмечает издание. Более того, это делает невозможным введение новых санкций со стороны ЕС на подобном основании.

Азаров на пресс-конференции подтвердил этот момент, заявив, что решение суда Евросоюза не только его победа, но и всех, кто находится под политическим преследованием. Он не исключил, что вскоре санкции могут быть отменены и для других участников «списка Порошенко», а судебная система, построенная бывшим президентом, будет разрушена.

«Эта система, уродливая, не дает нашей стране развиваться, не обеспечивает каждому гражданину Украины право на справедливое судебное разбирательство», — резюмировал Азаров.

По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО, директора Центра европейской информации Николая Топорнина, с одной стороны, решение суда ЕС по делу экс-премьера Украины очень значимо и авторитетно, но с другой, Евросоюз не является объединением так называемого прецедентного права.

«Соответственно, решение уважают, но аналогичные дела будут рассматривать по обстоятельствам в каждом конкретном случае.

Я не думаю, что решение по Азарову автоматически продублируют по другим фигурантам, которые попали под санкции по схожим обстоятельствам», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По делу Азарова европейские власти пошли на поводу у Киева и ошибочно включили его в санкционный список, продолжил Топорнин, все тогда говорили, что была политизация процессов наложения санкций и теперь справедливость восторжествовала.

При этом, открытым остается и вопрос — может ли это решение помочь политикам из других стран, которые также отказались под европейскими санкциями. По словам эксперта, Евросоюз так просто не вводит ограничения в отношении третьих стран, как правило, тут присутствует серьезная подоплека.

«Есть опосредованные наказания, в частности за Крым (в ЕС существует санкционный список за переход Крыма под российскую юрисдикцию по итогам референдума 2014 года. — «Газета.Ru»), когда санкции вводят против людей причастных. Однако у каждого есть возможность обжаловать санкции со стороны ЕС, и некоторые россияне пытались это сделать, но с меньшим успехом [в отличии от Азарова]», — подчеркнул Топорнин.