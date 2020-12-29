Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
В Раде сравнили отказ Киева от вакцины с геноцидом украинцев

Рабинович обвинил власти Украины в «геноциде» из-за отказа от вакцины из РФ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Депутат Рады Вадим Рабинович считает, что если Запад не поставляет Киеву вакцину от COVID-19, а получать российский препарат Украина отказывается, то это можно назвать «спланированной операцией» по геноциду украинцев. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова поставить на Украину «Спутник V», если такой запрос поступит от властей страны.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

На Украине ведется уничтожение народа, поскольку Киев отказывается от российской вакцины против коронавируса, заявил в эфире «112 Украина» сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа», — заявил он.

По его словам, политизировать ситуацию с вакциной не нужно — лучше достать препарат где бы то ни было — в России или в другой стране.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял в ходе беседы с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, что Москва готова поставить на Украину свою вакцину от COVID-19. Однако официальные власти страны должны направить РФ соответствующий запрос.

Глава украинского минздрава Максим Степанов, в свою очередь, сообщил, что Киев может закупить российскую вакцину, но только после того, как ее одобрит ВОЗ и «появятся доказательства ее безопасности».

При этом на Украине есть огромное количество людей, которые были бы согласны использовать российскую вакцину от коронавируса нового типа, заявил 27 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На Украине огромное количество людей, которые хотят спасти свою жизнь, которые хотят спасти здоровье своих родных и близких, и которые, конечно, с удовольствием использовали бы ту вакцину, которая будет на Украине», — сообщил он журналистам.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times раскритиковал отказ западных стран предоставить Киеву вакцину против коронавируса. «Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему не следует брать вакцины у России, когда Америка и Европа их не дают», — сообщил он.

По данным издания, особое недовольство Зеленского вызвал указ президента США Дональда Трампа от 8 декабря, согласно которому Вашингтон не предоставит вакцину от коронавируса другим странам, пока доступ к прививке не получат все американцы. Зеленский добавил, что готовится к «информационной войне» по этой теме.

«Россия радостно воспользовалась запретом США на экспорт в пропагандистских целях, выдвигая идею о том, что Украина могла бы вместо этого обратиться к Москве за спасительными вакцинами», — считает украинский лидер.

Украина вела переговоры по поводу получения вакцины со всеми мировыми производителями, кроме российских. Об этом глава украинского кабмина Денис Шмыгаль заявлял ранее в Верховной раде. Среди тех, кто пока что отказал Киеву, — компании Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

17 декабря Зеленский заявлял, что Киев намерен добиться получения первых партий вакцины уже в начале 2021 года. По его словам, над этим заданием усиленно работают дипломаты, спецслужбы и правительство Украины.

Сейчас, по официальным данным, на Украине в сутки фиксируют свыше 4 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала эпидемии зафиксировали более 1 млн заразившихся. Больше всего заболевших COVID-19 в Киеве — 108 055. Следом идут Одесская (69 134), Харьковская (67 991), Львовская (60 005) и Киевская (57 614) области. Число летальных случаев достигло 18 тыс.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку