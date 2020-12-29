В Раде сравнили отказ Киева от вакцины с геноцидом украинцев

На Украине ведется уничтожение народа, поскольку Киев отказывается от российской вакцины против коронавируса, заявил в эфире «112 Украина» сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа», — заявил он.

По его словам, политизировать ситуацию с вакциной не нужно — лучше достать препарат где бы то ни было — в России или в другой стране.

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Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял в ходе беседы с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, что Москва готова поставить на Украину свою вакцину от COVID-19. Однако официальные власти страны должны направить РФ соответствующий запрос.

Глава украинского минздрава Максим Степанов, в свою очередь, сообщил, что Киев может закупить российскую вакцину, но только после того, как ее одобрит ВОЗ и «появятся доказательства ее безопасности».

При этом на Украине есть огромное количество людей, которые были бы согласны использовать российскую вакцину от коронавируса нового типа, заявил 27 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На Украине огромное количество людей, которые хотят спасти свою жизнь, которые хотят спасти здоровье своих родных и близких, и которые, конечно, с удовольствием использовали бы ту вакцину, которая будет на Украине», — сообщил он журналистам.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times раскритиковал отказ западных стран предоставить Киеву вакцину против коронавируса. «Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему не следует брать вакцины у России, когда Америка и Европа их не дают», — сообщил он.

По данным издания, особое недовольство Зеленского вызвал указ президента США Дональда Трампа от 8 декабря, согласно которому Вашингтон не предоставит вакцину от коронавируса другим странам, пока доступ к прививке не получат все американцы. Зеленский добавил, что готовится к «информационной войне» по этой теме.

«Россия радостно воспользовалась запретом США на экспорт в пропагандистских целях, выдвигая идею о том, что Украина могла бы вместо этого обратиться к Москве за спасительными вакцинами», — считает украинский лидер.

Украина вела переговоры по поводу получения вакцины со всеми мировыми производителями, кроме российских. Об этом глава украинского кабмина Денис Шмыгаль заявлял ранее в Верховной раде. Среди тех, кто пока что отказал Киеву, — компании Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

17 декабря Зеленский заявлял, что Киев намерен добиться получения первых партий вакцины уже в начале 2021 года. По его словам, над этим заданием усиленно работают дипломаты, спецслужбы и правительство Украины.

Сейчас, по официальным данным, на Украине в сутки фиксируют свыше 4 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала эпидемии зафиксировали более 1 млн заразившихся. Больше всего заболевших COVID-19 в Киеве — 108 055. Следом идут Одесская (69 134), Харьковская (67 991), Львовская (60 005) и Киевская (57 614) области. Число летальных случаев достигло 18 тыс.