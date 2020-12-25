Алиев пошел на демобилизацию: Будет ли мир в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил приступить к демобилизации военнослужащих, призванных в связи с военным конфликтом в Нагорном Карабахе.

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«С 25 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года поэтапно демобилизовать военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации на основании распоряжения президента Азербайджанской Республики от 28 сентября 2020 года», — говорится в распоряжении президента.

Демобилизация азербайджанских войск свидетельствует, что конфликт в Закавказье действительно удалось потушить, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«У Баку нет потребности в поддержании той численности войск, которая была до начала второй войны в зоне Нагорного Карабаха. Если бы он чувствовал, что этого недостаточно или если бы он планировал захват территории республики Армения, то он бы на это не пошел. Поэтому это косвенный признак того, что Азербайджан не пойдет на крупномасштабную эскалацию, но какие-то инциденты вполне могут иметь место», — считает заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Он также указывает на роль России в этом процессе: присутствие российских миротворцев на территории Нагорно-Карабахской республики гарантирует сохранение мира: «Это исключает возможность развязывания крупно-масштабного конфликта, именно поэтому Ильхам Алиев пошел на демобилизацию».

Политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов указывает и на другую возможную роль Москвы в урегулировании конфликта. По его мнению, демобилизация военнослужащих в Азербайджане, вероятно, сопровождается дополнительными гарантиями со стороны РФ:

«Возможно, решение Алиева стало следствием достаточно серьезных договоренностей с Владимиром Путиным, в частности, после вчерашнего их телефонного разговора, когда Путин поздравлял его с 59-м днем рождения. Судя по внешним признакам я могу предположить, что

Азербайджан получает от России какие-то гарантии относительно того, что его интересы при разграничении Карабаха после войны будут учтены в достаточной мере».

На это, по словам Дубнова, указывают события в Сюнинском районе на юго-востоке Армении, где сейчас проходит процесс демаркации границы. «Уже ясно, что Азербайджан там добивается своих целей, получая выгодную для себя линию границы», — отмечает эксперт.

Накануне стало известно, что азербайджанские военные потребовали передать им 12 домов в селе Шурнух в Сюникской области Армении, которая граничит с территориями Нагорного Карабаха. Как рассказал изданию «Sputnik Армения» староста села Акоп Аршакян, представители Баку побывали в населенном пункте 24 декабря совместно с российскими миротворцами. После этого военные потребовали передать Азербайджану часть села, где, предположительно, проходит граница между государствами.

По мнению политолога, инциденты, которые возникают во время разграничения — неотъемлемая часть столь болезненного процесса. «Это тяжелая и очень трудная, психологически сложная работа для менталитета той стороны, которая понесла наиболее тяжелое поражение — для Армении. Потому что она в состоянии гораздо более угнетенном, чем другая сторона.

Эти трудности не были ожидаемыми, но они кажутся очевидными, потому что никогда раньше между Арменией и Азербайджаном не устанавливалась граница межгосударственная уже по результатам достигнутого перемирия так, как это происходит сейчас», — отмечает эксперт.

В отличие от Азербайджана в Армении до сих пор действует военное положение. Руководство страны отказывается его отменять. В то же время есть мнение, что это связано не с намерением Еревана провести военный реванш, а с неспокойной обстановкой внутри республики. В Армении продолжаются антиправительственные протесты, участники которых требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались в конце сентября. 27 сентября и Азербайджан и Армения объявили военное положение. В тот же день Никол Пашинян заявил о начинающейся мобилизации и попросил всех имеющих отношение к армии прибыть в военкоматы. За несколько дней до этого в Азербайджане началась мобилизация военных запаса, а 28 сентября Алиев подписал распоряжение о частичной мобилизации.

За время боевых действий стороны предпринимали несколько попыток заключить перемирие, успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. О нем объявили лидеры Армении, Азербайджана и России. Сразу после этого в Армении начались протесты.

Согласно условиям мирного соглашения, Армения вернет под контроль Азербайджана все территории, которые не входили в состав советской Нагорно-Карабахской области и над которыми она установила контроль в начале 1990-х.

Территория непризнанной республики будет сокращена за счет районов, взятых Баку во время боевых действий. В частности, одной из наибольших потерь для Карабаха стал город Шуши. Российские наблюдательные посты уже выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Кроме того, 1 декабря Минобороны Турции сообщило о создании совместного с Россией центра мониторинга в Карабахе.

Однако процесс реализации соглашения проходит не совсем гладко. 11–12 декабря сразу в двух местах между армянскими и азербайджанскими силами произошли столкновения, в результате перестрелки есть раненые. Инциденты произошли в селах, контролируемых армянскими силами, неподалеку от захваченного азербайджанскими войсками города Гадрута. Позже территории сел были включены в зону ответственности российских миротворцев.

У трехстороннего соглашения есть и другие недостатки, из-за которых говорить об окончательном решении конфликта в Закавказье не приходится.

Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Евсеев подчёркивает, что одна из этих проблем — вопрос создания новых путей сообщения: «Пока не ясно, потому что речь идет только о Лачинском коридоре, но не создан коридор, который ведет в Нахичевань. Поэтому насколько соглашение будет эффективным, пока непонятно, есть взаимные претензии у сторон. Но исходить нужно из того, что в течение какого-то периода, наверное, будет соглашение реализовано».

Главный же камень преткновения — неурегулированность статуса Нагорно-Карабахской республики, которая все еще остается никем не признанным государством.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря заявил, что территория Нагорного Карабаха с позиций международного права является частью Азербайджана.

Он отметил, что «сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала», и, имея в виду это обстоятельство, «Нагорный Карабах с точки зрения международного права - тоже Азербайджан».

«Сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным, то есть должен быть передан на будущее. Должен быть зафиксирован статус-кво в Нагорном Карабахе, но при обязательном создании возможности общения между Нагорным Карабахом и Арменией, для чего предполагалось создать так называемый Лачинский коридор — то есть коридор связи между Арменией и Нагорным Карабахом», — сказал российский лидер.

Как отмечает политолог Аркадий Дубнов, вопрос статуса Карабаха пока не стоит в повестке дня и признание независимости Арцаха может случиться не раньше, чем ее признает Армения. Что касается мирного соглашения, то, по мнению эксперта, потенциально оно все-таки может стать основой для окончательного урегулирования конфликта.

«Соглашение было достаточно рамочное, оно было достигнуто в самых тяжелых, срочных условиях фронтовых действий, и в том виде, в котором оно заключено — достаточно выгодно всем сторонам, потому что каждая из сторон может обернуть его в свою пользу.

Это достаточно ординарная история решений мировых конфликтов, результатов перемирия послевоенного. Нельзя говорить, что соглашение не сработает. Просто оно постоянно должно уточняться, имплицироваться и это очень тяжелая и трудная работа», — отмечает эксперт.