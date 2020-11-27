«Власти боятся»: почему Армения не отменяет военное положение

Национальное собрание Армении 26 ноября отказалось принимать инициативу оппозиции по отмене военного положения в стране. С таким предложением выступили оппозиционные «Светлая Армения» и «Процветающая Армения».

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Инициативу поддержали 36 депутатов, 56 проголосовали против, еще двое воздержались. И именно правящий в стране альянс «Мой шаг», лидером которого является премьер-министр Никол Пашинян, выступил категорически против отмены военного положения.

Член правящего блока Ованнес Игитян в ходе заседания заявил, что отменять военное положение не стоит из-за сохраняющейся угрозы со стороны Турции.

«Наша армия должна быть в состоянии боевой готовности, чтобы, в случае нарушения, оперативно отреагировала», — приводит его слова агентство «Спутник.Армения».

Против этой инициативы высказалось также и Министерство обороны Армении. По словам генерального секретаря ведомства Артура Саркисяна, отмена военного положения «создаст дополнительные проблемы в сфере обороны и безопасности». Начальник организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Альберт Багдасарян, в свою очередь, утверждал, что армия не против снять режим, однако вместе с этим необходимо принять меры для обеспечения охраны границ и «дополнительных территорий». Багадасарян предложил объявить трехмесячные сборы после поэтапной демобилизации.

Однако оппозиция уверена, что на деле, сохраняя военное положение, правительство, во-первых, хочет избежать массовых митингов (их проведение запрещено в это время), во-вторых, удержать власть.

Депутат от «Процветающей Армении» Шаки Исаян заявила, что следующим шагом после отмены военного положения станет процедура импичмента премьер-министра Никола Пашиняна.

«Все мы понимаем, что продление военного положения — это уловка для продления жизни правительства», — сказал депутат от «Процветающей Армении» Геворг Петросян.

После подписания с Азербайджаном соглашения по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе позиции Никола Пашиняна пошатнулись. Практически сразу, как стало известно о прекращении боевых действий, в Армении начались протесты. Недовольные граждане прорвались в здание парламента в ночь на 10 ноября, устроив там погромы и потребовав отставки премьер-министра.

Представители 17 оппозиционных партий тут же возглавили протестное движение. Оппозиция требует немедленного обсуждения подписанного премьер-министром Николом Пашиняном трехстороннего заявления по Карабаху. 16 ноября в парламент прибыл Никол Пашинян, однако оппозиция бойкотировала заседание. В тот же день президент Армении Армен Саркисян заявил, что в стране необходимо провести внеочередные выборы, «чтобы не допустить потрясений».

Сам Пашинян покидать свой пост не собирается. Объясняя свое решение подписать мирное соглашение, премьер-министр признался, что пошел на этот шаг после неоднократных просьб армянских военных.

«Я принял решение после того, как армия продолжительное время утверждала о необходимости подобного шага. Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны, и имеем проблемы», — сказал Никол Пашинян в своем обращении к народу.

Премьер отметил также, что принятое соглашение не выгодно Армении, но, если бы Ереван не подписал его, то это бы отрицательно сказалось на боеспособности страны. «Мы оказались в ситуации, когда альтернативы подписанию соглашения не существовало», — уверен Пашинян.

Ереван действительно пошел на серьезные уступки. Согласно условиям мирного соглашения, Армения вернет под контроль Азербайджана все территории, которые не входили в состав советской Нагорно-Карабахской области и над которыми она установила контроль в начале 1990-х. Территория республики будет сокращена за счет районов, захваченных Баку во время боевых действий. В частности, одной из наибольших потерь для Карабаха станет город Шуши. На линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил в Карабахе будут находиться российские миротворцы.

Так или иначе, ситуация в Армении остается нестабильной. Аналитики полагают, что руководство страны не хочет снимать военное положение именно для того, чтобы не расшатывать ситуацию еще больше.

«Очевидно, власти Армении опасаются роста протестных настроений, который может подстегнуть формальная отмена военного положения. Мы понимаем, что в тех условиях, в которых находится Армения, безусловно, власти опасаются возросшей оппозиционной активности, в том числе, обусловленной, мягко говоря, неудачным исходом военной кампании в Нагорном Карабахе.

<…> Безусловно, власти боятся отменять военное положение, но в то же время растет объективный запрос общества на обсуждение итогов войны, которое, конечно, в нынешних условиях будет неизбежно сопровождаться массовыми протестными акциями», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев.

Его коллега, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов также считает, что для Еревана сейчас важно сохранить военное положение, чтобы контролировать внутреннюю ситуацию.

«В условиях военного положения премьер-министру Пашиняну легче ссылаться на необходимость консолидации власти в его руках и принятие мер по упреждению хаоса и утере координации в стране в этот момент. Так что в каком-то смысле можно понять логику правящей партии, потому что, когда оппозиция рвет на себе тельняшку, требуя отставки Пашиняна, но конкретно не предлагая каких-либо действенных мер по дальнейшему движению Армении в поствоенный период, упреждение хаоса и ссылка на меры, связанные с военным положением, кажутся достаточно логичными», — рассуждает эксперт.

Для оппозиции, впрочем, решение парламента не является окончательным. Сегодня член партии АРФ «Дашнакцутюн», экс-министр экономики Армении Арцвик Минасян на своей странице в Facebook сообщил, что

Административный суд страны снял запрет на проведение митингов из-за введенного военного положения.

«По решению суда, незаконное решение правительства приостановлено. С сегодняшнего дня никто не имеет права запрещать организацию, проведение и участие в митингах из-за военного положения», — сообщил Минасян.

Говоря о перспективах протестного движения, политологи отмечают, что оппозиция на данный момент не имеет рычагов давления.

«Я не вижу, что у оппозиции есть какие-либо реальные способности и возможности для иного пути, который позволит Армении быстро отстроить страну в такой ситуации», — говорит Аркадий Дубнов.

«Пока протесты достаточно разрозненные, тем более, что нынешняя оппозиция тоже достаточно разрозненная — у них отсутствует ярко выраженный лидер. Я не исключаю, что в условиях приближения зимы, в условиях нарастающих социально-экономических вызовов, с одной стороны, да, большинство населения будет отвлечено от митинговой активности, так как будет занято проблемами элементарного выживания. С другой стороны, все эти проблемы могут консолидировать и оппозиционные партии, и протестный электорат в целом, что приведет к внутриполитической перманентной нестабильности», — обращает внимание Андрей Арешев.

В то же время эксперт полагает, что и руководство страны демонстрирует неуверенность и растерянность. Об этом, в частности, свидетельствуют многочисленные отставки в правительстве, проведенные в последнее время.

За последнюю неделю в республике свои посты покинули шесть министров. Это главы МИД и Минобороны Зограб Мнацаканян и Давид Тоноян, руководитель МЧС Феликс Цолакян, министры труда и соцвопросов Заруи Батоян, экономики Тигран Хачатрян, а также министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, который уже получил новую должность — главного советника премьера. Кроме того, Никол Пашинян освободил от должности замглавы Минюста Рафика Григоряна и замминистра экономики Наира Маргаряна.

«Они не до конца понимают, что делать, о чем свидетельствуют противоречивые заявления Никола Пашиняна и те отставки в правительстве, путем которых он, очевидно, пытается переложить с себя ответственность на членов своей команды. Это говорит о неуверенности, и если оппозиция сейчас недостаточно активная, то чем дальше, тем больше она может набирать обороты. Особенно, если у нее появится явный лидер — человек, которого они смогли бы предложить на пост премьер-министра. В таком случае ситуация будет развиваться в неблагоприятном для правящей партии направлении», — резюмирует Арешев.