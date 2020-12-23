Не допустим переворота: Минск ответил на новые санкции США

США ввели санкции против замглавы МВД Белоруссии Геннадия Казакевича, а также против Центральной избирательной комиссии республики, подразделения спецназа КГБ «Альфа», ГУВД Минского горисполкома и минского ОМОНа.

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«Эти ограничения, [введённые] в соответствии с правительственным указом 13405, направлены на физических и юридических лиц, которые несут ответственность за действия или политику, подрывающие демократические процессы или институты в Белоруссии», — поясняет Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Теперь любая собственность попавших в «чёрный список» или другие активы, которые находятся на территории Соединенных Штатах или во владении США, а также под контролем американских физических или юридических лиц, будут заблокированы.

С Казакевичем и перечисленными белорусскими госструктурами также запрещены любые финансовые и имущественные отношения американским юридическим и физическим лицам, а также оказание любых услуг.

«Белорусский народ постоянно стремится к мирному осуществлению своих основных демократических прав, и государство постоянно реагирует на это жестокими репрессиями», — подчеркнул министр финансов США Стивен Мнучин.

Как указала американская сторона, Казакевич по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко курировал действия милиции по «жесткому подавлению демократических протестов» в республике.

Также в комментарии упоминается командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, который «применял чрезмерную силу и грубое насилие в отношении протестующих, задержанных и журналистов в Минске».

Госдепартамента США также ввёл визовые ограничения в отношении 40 лиц и четырех организаций за их участие «в мошеннических президентских выборах 9 августа 2020 года и в последующем насильственном разгоне» демонстрантов.

«Соединенные Штаты продолжают поддерживать международные усилия по независимому расследованию нарушений на выборах в Белоруссии, нарушений прав человека во время выборов и последовавших за ними репрессий. Мы поддерживаем храбрый народ Белоруссии и подтверждаем его право на свободные и справедливые выборы», — указывает американское внешнеполитическое ведомство.

В целом Госдепартамент наложил визовые ограничения на 63 человека за «их участие в подрыве демократии в Белоруссии и в фальсифицированных президентских выборах».

На фоне такой ситуации, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Белоруссии Олег Гайдукевич в программе «ОбъективНо» на телеканале ОНТ заверил: власти республики не допустят переворота, насильственного свержения власти и антиконституционных действий.

«Происходит сильнейшее международное давление на Белоруссию, пакеты санкций. Сейчас мы должны быть вместе <…> Санкции незаконны, приняты в нарушение всех международных норм, Устава ООН. Ни одной законной санкции в отношении Белоруссии нет. Это просто геополитика: одним странам можно все, другим — ничего», — пояснил политик.

Накануне обе палаты Конгресса США приняли законопроект об изменении «Акта о демократии в Белоруссии», призванный усилить давление на Лукашенко. Автором инициативы является член комитета Палаты представителей по иностранным делам Крис Смит.

«Принимая этот законопроект, Конгресс признает факт того, с чем борется отважный народ Белоруссии: недавние выборы были явно сфальсифицированными, они не вызывают доверия в международном сообществе ни у кого, кроме самого Лукашенко, и, возможно, России», — сказал Смит.

Законопроект предусматривает усиление санкций в отношении должностных лиц правительства Белоруссии, «которые препятствовали переходу страны к демократии», а также оказывает «столь необходимую поддержку осажденным белорусским СМИ и важному IT-сектору страны».

«Белорусские хакеры, взломавшие брандмауэр Лукашенко, смогли транслировать правдивые новости для белорусского народа. Этот закон также предусматривает установление точной картины по ситуации на местах. Белорусский народ борется за сохранение независимости и суверенитета своей страны, несмотря на зловещую угрозу, исходящую от президента России Владимира Путина», — добавил Смит.

Запад давит на Минск санкциями не с целью поддержки демократии, а для продвижения своих собственных интересов, пояснял ранее директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. По его словам, страны, угрожающие Минску санкциями за якобы нелегитимные выборы и насилие над представителями оппозиции, нарушают основополагающие принципы Устава ООН.