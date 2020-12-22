Рогозин допустил ухудшение отношений с США в космической сфере

Введение Соединенными Штатами Америки новых санкций против российских ведомств и предприятий ухудшает и без того натянутые отношения Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он также анонсировал, что Россия будет защищать интересы своих государственных органов, а также физических и юридических лиц должным образом.

«Это очередной враждебный шаг по отношению к России. Мы можем только сожалеть, что очередная уходящая администрация США предпочитает пнуть и так находящиеся в очень плохой форме двусторонние российско-американские отношения. Каждый такой пинок отдаляет нас от момента нормализации. И чрезвычайно затрудняет процесс выхода из этого пагубного для наших отношений штопора», — подчеркнул представитель Кремля.

В «черный список», опубликованный министерством торговли США во вторник, 22 декабря, вошли 103 компании — 45 российских и 58 китайских.

Среди них — «Рособоронэкспорт», «Оборонпром», «Ростех», «Гражданские самолеты Сухого», «Иркут», «МиГ», «Туполев», «Казанский вертолетный завод», «Каменск-Уральский металлургический завод», РКЦ «Прогресс», НПО «Сплав», НПО «Высокоточные системы», «Промтех-Дубна», судостроительный завод «Адмиралтейские верфи», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация и другие.

Кроме того, под рестрикции подпали администрация президента России, Служба внешней разведки, Минобороны, Специальный летный отряд «Россия», судмедцентр главного управления МВД по Нижегородской области.

В документе бюро промышленности и безопасности американского минторга отмечается, что правительство США присвоило этим организациям статус поставщиков «конечной продукции для военных» (MEU). Для таких структур создаются особые правила экспортного администрирования по определенным товарам для экспорта, реэкспорта или передачи американских товаров.

«Этот акт устанавливает новый процесс маркировки военных пользователей, чтобы помочь экспортерам в проверке своих контрагентов», — детализировал министр торговли США Уилбур Росс.

— Министерство признает важность использования своих партнерских отношений с американскими и мировыми компаниями для борьбы с попытками Китая и России привлечь американские технологии для своих дестабилизирующих военных программ».

В документе также сообщается, что для сотрудничества с включенным в список MEU организаций экспортерам, реэкспортерам и любым компаниям, осуществляющим трансферт товаров, потребуется лицензия американского минобороны. Правительство США определило, что эти организации создают «неприемлемый риск» использования американских технологий.

Генеральный директор российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что введенные американской стороной ограничения — нынешние и предыдущие — незаконны.

«Они глупы, поскольку к «конечным военным пользователям» произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются.

Например, АО ЦНИИМАШ является головным отраслевым научным институтом, в его состав входит Центр управления полетами МКС, где постоянно находится группа специалистов НАСА. Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями?» — написал топ-менеджер в Twitter.

Он также выразил недоумение попаданием в «черный список» самарского РКЦ «Прогресс», производящего ракеты-носители «Союз-2», с помощью которых корабль «Союз МС» доставляет американских астронавтов на МКС.

«Теперь, получается, у наших американских коллег вновь «батут заработал», и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец. Не рановато ли, коллеги, вдруг опять ваш «батут» порвется и придется вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять?» — добавил Рогозин.

Он спрогнозировал ухудшение отношений с США не только в политике, но и по линии космического сотрудничества.

«Ради сохранения нашего общего дела я требую от правительства США эти санкции в отношении наших предприятий немедленно отменить. Будем считать, что это, «недоразумение», — резюмировал глава «Роскосмоса».