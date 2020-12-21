Заговор экстремистов: Минск возбудил дела против лидеров оппозиции

Уголовные дела против членов Координационного совета оппозиции возбудила генеральная прокуратура РБ. Об этом сообщает РИА «Новости».

В «создании экстремистского формирования и руководства им, финансировании его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем» подозреваются Светлана Тихановская и Мария Колесникова, Максим Знак, Павел Латушко, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский.

Им и «иным членам» вменяется вина в совершении преступлений по статье 361 УК РБ «Создание экстремистского формирования», ее 3-й части «Призывы к действиям, направленным во вред нацбезопасности» и 1-й части статьи 375 УК РБ «Заговор с целью захвата власти».

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В первые дни протестов против итогов выборов, прошедших 9 августа, были задержаны более 6,7 тыс. человек. По информации МВД Белоруссии, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, в том числе свыше 120 сотрудников милиции. По официальным данным, трое граждан погибли. Разгоняя протестующих, белорусская милиция и внутренние войска применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По сообщениям белорусских и российских журналистов с места событий, подавление протестов приобретало крайне жестокие формы, сотни человек были избиты, многие подвергались истязаниям в СИЗО и тюрьмах. Участники акций требуют ухода в отставку президента и проведения новых выборов главы государства.

В сентябре Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть. «Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал», — сообщил он.

Президент добавил, что в середине 1990-х годов Белоруссия «валялась в грязи» и о республику «вытирали ноги», такая же ситуация была и с белорусскими силовиками. «Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет», — заверил Лукашенко.

Он также сообщил, что Белоруссия столкнулась с «агрессией извне» и оказалась «один на один». В связи с этим президент поблагодарил Россию за поддержку и отметил, что без нее «сейчас было бы непросто». Президент РФ Владимир Путин поддержал Лукашенко и поздравил его с победой на выборах. При этом, по словам Лукашенко, жестокость подавления протестов обусловлена тем, что «омоновцы спасли страну от блицкрига».

Незадолго до этого экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко получит личные гарантии безопасности и «даже больше», если по доброй воле сложит полномочия.

«Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность», — сказала Тихановская. По ее словам в данном вопросе будет учтено «мнение всех белорусов».

Ранее экс-кандидат в президенты написала в авторской статье для американской газеты The Washington Post, что Лукашенко покинет президентское кресло — это лишь «вопрос времени».

Минск продолжает возбуждать уголовные дела против оппозиции, а ЕС между тем 12 декабря подготовил третий санкционный список из белорусских чиновников и компаний за фальсификацию итогов президентских выборов и насилие против участников акций протеста в республике. На введение Европой первых санкций Минск ответил контрсанкциями в отношении ряда должностных лиц Евросоюза, Великобритании и Канады. Ограничения вводятся против «наиболее предвзятых и ангажированных» в отношении Белоруссии представителей евроинститутов, заявлял пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.