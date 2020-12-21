От мэра до премьера: кого Путин позвал в Госсовет

21 декабря президент России Владимир Путин сформировал состав Госсовета. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно нему председателем Госсовета является глава государства.

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Также в состав органа вошли главы всех российских регионов, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Игорь Левитин, руководители всех партий Госдумы, полпреды президента в федеральных округах, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент РСПП Александр Шохин.

Кроме того, в Госсовет попали представители муниципалитетов: глава Саткинского муниципального района Челябинской области Александр Глазков и глава муниципального образования городской округ Евпатория Олеся Харитоненко.

Как сообщила Харитоненко в разговоре с «Газетой.Ru» в составе Госсовета она намерена взаимодействовать с федеральным уровнем власти по всем задачам, которые ставят перед ней жители на муниципальном уровне.

«Я являюсь членом президиума Совета при президенте по развитию местного самоуправления. Из глав я там одна, поэтому, скорее всего, таким путем [попала в состав Госсовета]», — сказала Харитоненко.

При этом она отметила, что у каждого региона своя проблематика и специфика, а потому свою задачу она видит как возможность помочь муниципалитетам решить те задачи, с которыми они самостоятельно справиться не могут.

Секретарем Госсовета назначен Игорь Левитин. Был утвержден и состав президиума совета — в него вошли, помимо Левитина, руководители 27 регионов.

По указу президента комиссию Госсовета по согласованию работы органов публичной власти возглавил Антон Вайно, его заместителем стал Сергей Кириенко, который также назначен председателем комиссии Госсовета по координации и оценке эффективности работы органов государственной власти. Его заместителями будут Игорь Левитин, помощник президента Максим Орешкин и вице-премьер Марат Хуснуллин. Комиссию по госуправлению возглавил мэр Москвы Сергей Собянин.

Госсовет существует при президенте с сентября 2000 года на основании отдельного указа. 14 октября 2020 года президент России Владимир Путин внес проект федерального закона «О Государственном совете Российской Федерации» в составе второго пакета законопроектов в целях реализации положений обновленной Конституции.

В законопроекте впервые определяется понятие единой системы публичной власти, которая состоит из федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, целью работы которых является соблюдение и защита прав граждан России, а также обеспечение условий социально-экономического развития страны.

В задачи Госсовета входит подготовка предложений президенту по вопросам, связанным с формированием направлений, целей и приоритетов социально-экономического развития страны, регионального и муниципального развития, государственного строительства, укрепления основ федерализма и местного самоуправления, а также по вопросам, касающимся взаимоотношений уровней публичной власти.

В числе полномочий Госсовета закреплено направление рекомендаций по вопросам стратегического планирования в правительство, субъекты России или муниципальные образования. Он наделяется функциями по рассмотрению вопросов взаимодействия органов публичной власти, обсуждению основных направлений внутренней и внешней политики страны. Государственный совет анализирует государственное и муниципальное управление, разрабатывает предложения по их совершенствованию, определяет критерии эффективности работы региональных властей. Также орган будет участвовать в обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ.

Также Госсовет полномочен заявить о необходимости внесения изменений в законодательство, однако правом законодательной инициативы орган не обладает.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» политолог Константин Колачев, запрос на работу Госсовета в том виде, в котором он определяется в законе, безусловно, есть.

«С моей точки зрения, Госсовет — это прекрасная площадка для того, чтобы обсудить задачи, искать алгоритмы и средства достижения их решения. Госсовет — прекрасная площадка, чтобы регионы могли выстраивать коммуникацию с федеральным центром. То есть на самом деле, Госсовет как орган, который может вырабатывать стратегии, как орган, который может координировать, направлять и ставить задачи остальным органам власти — в этом качестве он востребован», — считает политолог.

Главным же отличием нынешнего формата Колачев считает приобретение конституционного статуса.

«Запрос на создание есть. Вообще есть серьезный запрос на осмысление образа будущего России и несерьезный запрос на то, чтобы вырабатывать стратегические подходы к решению тех или иных проблем, и, самое главное — слышать мнение регионов.

У нас было ручное управление до определенного предела, и, может быть, сейчас речь идет уже о командной работе», — резюмирует эксперт.