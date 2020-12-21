«Новые возможности»: Левитин рассказал о новом формате Госсовета

Владимир Путин подписал два указа, которые касаются Государственного совета России. Один из них утверждает состав совета. В частности, в документе прописано, что президент России становится председателем Госсовета.

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Указы вступили в силу с понедельника, 21 декабря, когда и были опубликованы на портале правовой информации.

Так, помимо Путина, в Госсовете будут еще 103 представителя власти. Среди них премьер-министр Михаил Мишустин, губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий.

У структуры есть свой президиум, в него вошли 26 глав регионов, восемь из них могут меняться.

Секретарем Госсовета (который в новом составе является членом совета) остался помощник президента Игорь Левитин. Он рассказал, что в новом составе будут не рабочие группы, а комиссии по социально-экономическому развитию.

Тем не менее практически все имеют прежние названия: «Государственное и муниципальное управление», «Здравоохранение», «Коммуникации, связь, цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство», «Молодежная политика», «Образование», «Наука», «Промышленность», «Сельское хозяйство», «Социальная политика», «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда», «Транспорт», «Туризм, физическая культура и спорт», «Экология и природные ресурсы», «Экономика и финансы» и «Энергетика».

«Образованы новые две комиссии. Одна из них — комиссия Госсовета по обеспечению согласованного взаимодействия органов публичной власти», — рассказал Левитин.

Он отметил, что она создавалась для рассмотрения вопросов, которые касаются согласованного функционирования и взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов госвласти субъектов РФ, органов местного самоуправления и других органов. «То есть, по сути, она будет регулировать деятельность публичной власти России», — подчеркнул секретарь Госсовета.

По его словам, в рамках комиссии будут рассмотрены вопросы передачи полномочий между этими органами, подготовка согласительных процедур для разрешения разногласий между этими органами и предложения по совершенствованию деятельности органов власти.

Второй новой комиссией стала, по словам Левитина, комиссия по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти. «Она создается для рассмотрения вопросов эффективности глав регионов и муниципальных образований», — добавил он.

Чиновник отметил, что в рамках этой комиссии будут определяться критерии эффективности деятельности, подготовлены предложения по методике расчета эффективности, а также рассматриваться вопросы, которые касаются обеспечения устойчивости и сбалансированности бюджета РФ.

Новые комиссии будут действовать на постоянной основе. Как раз председателем комиссии по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти и станет первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Таким образом, Госсовет в новом формате сможет «проводить анализ практики государственного и муниципального управления, разрабатывать предложения по их совершенствованию», добавил секретарь Госсовета.

В то же время Левитин подчеркнул, что Госсовет не прекращает деятельность рабочих групп. Они могут быть созданы как внутри постоянно действующих комиссий, так и на период подготовки материалов заседания Госсовета и его президиума.

Левитин подтвердил, что в декабре также планируется заседание Государственного совета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что оно пройдет 23 декабря.

«Президентом принято решение о совместном заседании этих органов. На нем будет обсуждаться вопрос о национальных целях развития РФ до 2030 года», — рассказал Левитин.

Секретарь Госсовета также обратил внимание, что нынешний совет отличается от своих предшественников не только по составу, но и «по функциям, и по реальным возможностям».

По его словам, Госсовет создаст единую информационную площадку, которая позволит охватить почти все регионы, муниципалитеты, общественные организации и бизнес.

Госсовет — конституционный совещательный орган власти. В современной России он появился в 1991 году, но спустя несколько месяцев был упразднен.

Идея создания Госсовета оказалась вновь востребованной в 2000 году, когда его образовали по инициативе президента России. В 2020 году статус органа закрепили в поправках к основному закону.