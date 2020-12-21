Пресс-конференция Путина, раздрай в США и истерика Тома Круза: о чем пишут телеграм-каналы

Начнем с главной темы прошлой недели — пресс-конференции Владимира Путина.

«Длилась она почти четыре с половиной часа, — делится своими ощущениями РИАN. — Всё это время президент интенсивно отвечал на вопросы журналистов, на которых, скажем честно, впервые было приятно смотреть.

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Пандемийные ограничения подарили нам новый формат ежегодного общения с президентом — из-за вынужденной дистанции мы не увидели привычных плакатов с призывами и глупыми надписями. Никаких «укропов» и «спасибо, Вова».

Соблюдение всех приличий привело к тому, что и президенту, и журналистам, и зрителям не пришлось тратить время на фрик-шоу, что позволило не только уделить больше внимания регионам, но и разобрать актуальную международную повестку.

В общем, если что-то и стоит сохранить после пандемии, так это такой формат ежегодной пресс-конференции. А излишнюю формальность можно разбавить с помощью «молодых журналистов» типа Шнурова, который, надо сказать, облажался по полной программе со своими хакерами».

А что за четыре с половиной часа считать самым-самым главным?

Как считает «Адекват», – ответ на прозвучавший где-то в самом начале вопрос Гамова из «Комсомолки», говорившего, что хуже, тяжелее и страшнее, чем сейчас, отродясь не бывало.

«Год очень трудный, кто бы спорил, — пишет канал. — Но совсем еще недавно, на памяти 70% населения, было намного хуже, качественно хуже, по любому, куда только ни ткни, направлению, и длилось это годами, и на то, чтобы вылезти из тогдашнего, тоже потребовались годы. И оценивая уходящий год, забывать, какими были «святые» 90-е, не надо. Что и было подробно отвечено. Даже не вдаваясь во все остальные катастрофы, которыми наш прошлый век был богат – хотя чисто академически вполне имелось право вспомнить и их.

Один черный лебедь, пусть и весьма злобный, ни в какое сравнение с тем весельем не идет. Поэтому говорить, что труднее не было никогда, более или менее простительно разве что тем, кому нет тридцати – и то с непременной оговоркой про свой собственный опыт».

А вот Никита Кричевский переносит нас за океан.

«Пока весь мир готовится к Рождеству и Новому году, в Овальном кабинете Белого дома всерьёз рассматривается вариант с введением в США военного положения.

Martial law или закон о военном положении позволит не передавать президентские полномочия Байдену. Смысл «овальных» гульбищ, таким образом, сводится к тому, чтобы просчитать все возможные риски и выбрать механизмы, их минимизирующие.

И пусть данный репорт представлен антитрамповской CNN, осмелюсь напомнить, что недавно Трамп заявлял о своём отказе покидать Белый дом 20 января», — отмечает профессор в своей «Антискрепе».

И все это несмотря на то, что на прошлой неделе коллегия выборщиков все-таки избрала Джо Байдена новым президентом США.

«Как бы то ни было, новое президентство начинается со скандала, — пишет «Мейстер». — Трампу по всей видимости придется покинуть Белый Дом, но Байден въедет туда в ослабленном состоянии, поскольку изрядная часть общества убеждена, что выборы были сфальсифицированы. Это осложнит новому американскому президенту проведение своей политики, а та часть американского общества, которая не признает легитимности Байдена, будет в штыки воспринимать любые его инициативы.

Ситуация за океаном лишний раз напоминает нам насколько важны легитимность и соблюдение всех норм закона при проведении выборов, а также еще выше оценивать усилия ЦИК РФ на этом направлении. В России в принципе невозможно ничего похожего на то, что случилось у американцев», — считает телеграм-канал.

Не без конфликтов и в Евросоюзе. За этот сюжет взялся ИА «Стекломой».

«Парламент Венгрии одобрил поправки в Конституцию, фактически запрещающие усыновление детей однополыми парами. В законе прописаны официальные определения брака и семьи: отныне семья в Венгрии основана на «брачном союзе мужчины и женщины и родительских отношениях. Мать является женщиной, отец – мужчиной».

Такая странная дотошность формулировок объясняется желанием венгерских законодателей ликвидировать малейшие юридические лазейки...

Принятие поправок в Конституцию Венгрии стало своеобразным ответом Будапешта Брюсселю в продолжающемся споре о бюджетных дотациях. Судя по всему, правительство Виктора Орбана не то что не собирается отступать, а напротив - повышает ставки и идет на конфликт», — констатирует канал.

Ну и в заключении о новостях культуры. «Доктор прописал» обратил внимание на буквально прогремевший по всему миру скандал с Томом Крузом.

«Пятеро сотрудников заявили, что увольняются и более не будут принимать участие в продолжении съемок фильма «Миссия невыполнима-7». А все из-за того, что Том Круз не перестает материться на съемочной площадке и вне нее. Актер и продюсер вложил много своих денег в этот проект. В частности, он выделил 700000 долларов на размещение актеров и персонала на круизных лайнерах во время съемок. И пришел в ярость, когда обнаружил несоблюдение правил безопасности.

Вот уже почти неделю сообщения о матерных тирадах Круза не сходят с первых страниц газет и сайтов. Ругает он всех - сотрудников и актеров, за то, что не соблюдают правила безопасности, что может привести к остановке съемок и убыткам. Ругает киностудию, ругает страховые компании и продюсеров. В его окружении говорят, что Круз в сильнейшем стрессе из-за проблем со съемками фильма. Вот его и понесло.

Впрочем, увольняются только пятеро, а в съемках задействованы тысячи человек. И, в общем, трудно спорить с актером, когда он говорит, что несоблюдение правил безопасности ставит под угрозу жизни других людей. А то что матом - ну а как, если по-другому не доходит?» — иронизирует канал.

На этом все!

До следующей недели….