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Удаленный формат: Путин отвечает на вопросы журналистов. LIVE

Онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина

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В этом году ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит в новом формате из-за пандемии коронавируса — по видео-конференц-связи. Как ожидается, эпидемия станет одной из ключевых тем мероприятия, также президент ответит на вопросы по внутренней и внешней повестке. «Газета.Ru» в режиме онлайн следит за выступлением главы государства.
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Трансляция
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12:35

Путин подтверждает важность предстоящей кампании. Они могут самыми важными в истории, поскольку после поправок в конституцию Дума получила дополнительные полномочия, в том числе в вопросах формирования правительства.

Касательно новых партий и старой оппозиции: соответствующие решения принимает не президент, а избиратели. При этом глава государства отдает должное традиционным политическим партиям, заседающим в Думе: несмотря на полярные мнения по многим вопросам, все они выступают с патриотических позиций.

12:32

Следующий вопрос от агентства URA.Ru касается предстоящей кампании на думских выборах: как она изменится в связи с пандемией? Не пора ли старой системной оппозиции уступить место новым политическим проектам? И что делать со внешним вмешательством?

12:31

Самый простой вывод из пандемии — двигаться в направлении совершенствования санитарно-эпидемиологической службы, уверен президент. Все ресурсы, предусмотренные на реформу первичного здравоохранения, будут задействованы. В частности, работа уже идет по закупке транспорта.

12:28

Проблемы по-прежнему есть, указал президент, но в целом страна справилась с вызовами. Касательно совершенствования первичного звена здравоохранения Путин отметил, что программа продолжается.

«Самое главное в развитие первичной системы этого звена здравоохранения обеспечить доступ граждан к помощи», — подчеркнул глава государства.

12:27

При этом нехватку лекарств в аптеках глава государства объяснил недостатком логистики, а не производства. Путин подчеркнул, что России удалось создать вакцину против коронавируса, и вместе с ней готовы работать специалисты из других мировых компаний. Он также отметил, что уровень защиты, который дает российская вакцина от коронавируса, достигает 97%.

12:25

Президент отдельно отметил, что Россия смогла быстро перепрофилировать часть медучреждений под работу с коронавирусом. Также быстро развернули производство средств индивидуальной защиты и средств для обработки помещений.

12:23

Есть примеры того как была организована работа в условиях пандемии в других странах, продолжил президент, все познается в сравнении и российская система оказалась более эффективной чем другие. По его словам, в России развернули 277 тысяч коек за короткие сроки, построили десятки медцентров. Все это говорит о способности быстро реагировать на проблему.

12:22

«Ни одна система здравоохранения в мире не была готова к пандемии коронавируса», — заявил Путин, также добавив, что России удалось выиграть время с помощью закрытия границ с Китаем на первом этапе эпидемии.

12:21

Второй вопрос задает один из журналистов, присутствующих в резиденции президента. Вопрос о состоянии системы здравоохранения России с учетом пандемии коронавируса.

12:20

Также среди позитивных моментов глава государства указывает праздничные мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победе в Великой Отечественной войне. Еще один плюс этого года — единение народа перед лицом общей угрозы. Работа волонтеров, работа медиков. Путин благодарит всех причастных к этим достижениям.

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Большая пресс-конференция Владимира Путина, 17 декабря 2020 года Большая пресс-конференция Владимира Путина, 17 декабря 2020 года
Большая пресс-конференция Владимира Путина, 17 декабря 2020 года

Большая пресс-конференция Владимира Путина, 17 декабря 2020 года

"Первый канал"
12:17

Путин подключает к ответу цифры.

Указывает, что падение ВВП в этом году составит 3,6% — меньше, чем во всех ведущих странах Европы и США. Промышленное производство подсело на 3%. Отмечает, что это за счет нефти и в первую очередь связано со сделкой ОПЕК+. При этом по сравнению с ноябрем прошлого года рост промышленности составил 1,1%. Производство сельского хозяйства тоже в порядке: по итогам года ожидается рост до 2%. Банковский сектор тоже в удовлетворительном состоянии, которое говорит об устойчивости банковской системе.

Переходит к реальной заработной плате. Президент утверждает, что ожидается рост на 1,5%. Просит прощения у граждан за то, что эти данные не соответствуют ощущениям и признает, что реальные доходы упали на 3%.

Госдолг снизился на 10 млрд. Международные резервы напротив подросли, то же касается и Фонда национального состояния.

Главное заявление — уже 70% российского бюджета формируются не за счет нефтегазовых доходов. Россия слезает с нефтегазовой иглы и больше не может считаться «бензоколонкой».

12:12

Вопрос простой: год был плохой или было что-то хорошее?

«Что значит плохой?, — задается вопросом президент. — Это как погода». Он отмечает, что проблема коронавируса — не только российская, но мировая. Пандемия наложила отпечаток на все сферы жизни. Однако глава государства обращает внимание, что несмотря на «море проблем», «можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно. Возможно, даже лучше, чем другие страны мира».

12:10

Первый вопрос задает Владивосток. Пескову предлагают выбрать корреспондента по экрану, его выбор падает на журналиста из Магадана.

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Большая пресс-конференция Владимира Путина, 17 декабря 2020 года Большая пресс-конференция Владимира Путина, 17 декабря 2020 года
Большая пресс-конференция Владимира Путина, 17 декабря 2020 года

Большая пресс-конференция Владимира Путина, 17 декабря 2020 года

"Первый канал"
12:08

«Нет ничего более ценного, чем прямое общение с гражданами нашей страны, чем услышать их мнение о том, как и чем мы живем. И что нам нужно сделать, чтобы жить лучше <...> будет правильно, если мы не теряя времени перейдем к вопросам», — указал президент в своем вступительном слове.

Он также добавил, что на обращения граждан, которые не прозвучали во время предыдущих прямых линий, последовала реакция волонтеров и общественников. Путин подчеркнул, что такие мероприятия не являются формальными.

12:07

Путин отметил, что пандемия не дала возможности провести прямую линию, поэтому пресс-конференция будет совмещать в себе элементы обоих форматов.

12:05

Итак, пресс-конференция началась, Путин вышел к журналистам в Ново-Огарево и приветствовал всех участников мероприятия.

12:00

До начала мероприятия остаются считанные минуты. Сегодня Путин отвечает на вопросы из резиденции в Ново-Огарево. Вместе с президентом находятся несколько журналистов. Все остальные вопросы Путину задают по видеосвязи. При этом журналисты в региональных пресс-центрах и резиденции главы государства сидят с соблюдением социальный дистанции и в масках.

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Большая пресс-конференция Владимира Путина, 17 декабря 2020 года Большая пресс-конференция Владимира Путина, 17 декабря 2020 года
Большая пресс-конференция Владимира Путина, 17 декабря 2020 года

Большая пресс-конференция Владимира Путина, 17 декабря 2020 года

"Первый канал"
11:54

К слову, в прошлом году глава государства в ходе обсуждения внешнеполитической повестки говорил об отношениях с США и возможности продления договора СНВ-3, перспективах урегулирования на Украине в рамках нормандского формата, а также о взаимоотношениях с Белоруссией и ситуации в Ливии. А внутренние вопросы, в частности, касались изменения Конституции, социально-экономических проблем Дальнего Востока России, преодоления спада рождаемости и оплате труда врачей.

11:49

Как ожидается, вопросы будут касаться экономики, международных отношений и региональных проблем. Также не исключено, что пандемия станет одной из ключевых тем мероприятия. При этом на пресс-конференции, как правило, присутствует большое количество региональных корреспондентов. Некоторые используют мероприятие как возможность попросить президента о чем-либо.

11:43

Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и «Первый канал», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Перевод пресс-конференции будет осуществляться на английский, французский и немецкий языки. Всего федеральные каналы в своей сетке вещания заложили на мероприятие три часа.

Однако обозначенное время мероприятия условно, так как продолжительность пресс-конференции не ограничена. В 2008 году, например, президент побил рекорд, отвечая на вопросы прессы 4 часа 40 минут. А в прошлом году Путин общался с журналистами в течении 4 часов 20 минут.

11:37

В этом году на пресс-конференцию аккредитовались 774 журналиста, 237 из них будут работать в Центре международной торговли в Москве. В прошлом году аккредитацию на мероприятие получили 1895 журналистов, что стало рекордным количеством представителей СМИ за всю историю этого формата.

11:33

Пресс-конференция президента с 2001 года — традиционный формат для Владимира Путина. Как правило, сначала он выступает с приветственным словом, после чего журналисты задают свои вопросы. Однако сегодняшнее мероприятие будет несколько отличаться от предыдущих из-за связанных с пандемией коронавируса COVID-19 ограничений. Пресс-конференция пройдет по видео-конференц-связи с элементами прямой линии, во время которой глава государства отвечает на вопросы россиян.

11:30

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня пройдет одно из самых ожидаемых событий в политической жизни России: президент Владимир Путин ответит на вопросы журналистов и граждан в рамках Большой пресс-конференции. Ожидается, что сегодняшний день принесет много новостей, а на мероприятии станет ясно, что волнует россиян больше всего.

Мы будем следить за пресс-конференцией в режиме онлайн.

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