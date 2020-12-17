Удаленный формат: Путин отвечает на вопросы журналистов. LIVE

Путин подключает к ответу цифры.

Указывает, что падение ВВП в этом году составит 3,6% — меньше, чем во всех ведущих странах Европы и США. Промышленное производство подсело на 3%. Отмечает, что это за счет нефти и в первую очередь связано со сделкой ОПЕК+. При этом по сравнению с ноябрем прошлого года рост промышленности составил 1,1%. Производство сельского хозяйства тоже в порядке: по итогам года ожидается рост до 2%. Банковский сектор тоже в удовлетворительном состоянии, которое говорит об устойчивости банковской системе.

Переходит к реальной заработной плате. Президент утверждает, что ожидается рост на 1,5%. Просит прощения у граждан за то, что эти данные не соответствуют ощущениям и признает, что реальные доходы упали на 3%.

Госдолг снизился на 10 млрд. Международные резервы напротив подросли, то же касается и Фонда национального состояния.

Главное заявление — уже 70% российского бюджета формируются не за счет нефтегазовых доходов. Россия слезает с нефтегазовой иглы и больше не может считаться «бензоколонкой».