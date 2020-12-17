Удаленный формат: Путин отвечает на вопросы журналистов. LIVE

Путин подтверждает важность предстоящей кампании. Они могут самыми важными в истории, поскольку после поправок в конституцию Дума получила дополнительные полномочия, в том числе в вопросах формирования правительства.
Касательно новых партий и старой оппозиции: соответствующие решения принимает не президент, а избиратели. При этом глава государства отдает должное традиционным политическим партиям, заседающим в Думе: несмотря на полярные мнения по многим вопросам, все они выступают с патриотических позиций.
Следующий вопрос от агентства URA.Ru касается предстоящей кампании на думских выборах: как она изменится в связи с пандемией? Не пора ли старой системной оппозиции уступить место новым политическим проектам? И что делать со внешним вмешательством?
Самый простой вывод из пандемии — двигаться в направлении совершенствования санитарно-эпидемиологической службы, уверен президент. Все ресурсы, предусмотренные на реформу первичного здравоохранения, будут задействованы. В частности, работа уже идет по закупке транспорта.
Проблемы по-прежнему есть, указал президент, но в целом страна справилась с вызовами. Касательно совершенствования первичного звена здравоохранения Путин отметил, что программа продолжается.
«Самое главное в развитие первичной системы этого звена здравоохранения обеспечить доступ граждан к помощи», — подчеркнул глава государства.
При этом нехватку лекарств в аптеках глава государства объяснил недостатком логистики, а не производства. Путин подчеркнул, что России удалось создать вакцину против коронавируса, и вместе с ней готовы работать специалисты из других мировых компаний. Он также отметил, что уровень защиты, который дает российская вакцина от коронавируса, достигает 97%.
Президент отдельно отметил, что Россия смогла быстро перепрофилировать часть медучреждений под работу с коронавирусом. Также быстро развернули производство средств индивидуальной защиты и средств для обработки помещений.
Есть примеры того как была организована работа в условиях пандемии в других странах, продолжил президент, все познается в сравнении и российская система оказалась более эффективной чем другие. По его словам, в России развернули 277 тысяч коек за короткие сроки, построили десятки медцентров. Все это говорит о способности быстро реагировать на проблему.
«Ни одна система здравоохранения в мире не была готова к пандемии коронавируса», — заявил Путин, также добавив, что России удалось выиграть время с помощью закрытия границ с Китаем на первом этапе эпидемии.
Второй вопрос задает один из журналистов, присутствующих в резиденции президента. Вопрос о состоянии системы здравоохранения России с учетом пандемии коронавируса.
Также среди позитивных моментов глава государства указывает праздничные мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победе в Великой Отечественной войне. Еще один плюс этого года — единение народа перед лицом общей угрозы. Работа волонтеров, работа медиков. Путин благодарит всех причастных к этим достижениям.
Большая пресс-конференция Владимира Путина, 17 декабря 2020 года"Первый канал"
Путин подключает к ответу цифры.
Указывает, что падение ВВП в этом году составит 3,6% — меньше, чем во всех ведущих странах Европы и США. Промышленное производство подсело на 3%. Отмечает, что это за счет нефти и в первую очередь связано со сделкой ОПЕК+. При этом по сравнению с ноябрем прошлого года рост промышленности составил 1,1%. Производство сельского хозяйства тоже в порядке: по итогам года ожидается рост до 2%. Банковский сектор тоже в удовлетворительном состоянии, которое говорит об устойчивости банковской системе.
Переходит к реальной заработной плате. Президент утверждает, что ожидается рост на 1,5%. Просит прощения у граждан за то, что эти данные не соответствуют ощущениям и признает, что реальные доходы упали на 3%.
Госдолг снизился на 10 млрд. Международные резервы напротив подросли, то же касается и Фонда национального состояния.
Главное заявление — уже 70% российского бюджета формируются не за счет нефтегазовых доходов. Россия слезает с нефтегазовой иглы и больше не может считаться «бензоколонкой».
Вопрос простой: год был плохой или было что-то хорошее?
«Что значит плохой?, — задается вопросом президент. — Это как погода». Он отмечает, что проблема коронавируса — не только российская, но мировая. Пандемия наложила отпечаток на все сферы жизни. Однако глава государства обращает внимание, что несмотря на «море проблем», «можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно. Возможно, даже лучше, чем другие страны мира».
Первый вопрос задает Владивосток. Пескову предлагают выбрать корреспондента по экрану, его выбор падает на журналиста из Магадана.
Большая пресс-конференция Владимира Путина, 17 декабря 2020 года"Первый канал"
«Нет ничего более ценного, чем прямое общение с гражданами нашей страны, чем услышать их мнение о том, как и чем мы живем. И что нам нужно сделать, чтобы жить лучше <...> будет правильно, если мы не теряя времени перейдем к вопросам», — указал президент в своем вступительном слове.
Он также добавил, что на обращения граждан, которые не прозвучали во время предыдущих прямых линий, последовала реакция волонтеров и общественников. Путин подчеркнул, что такие мероприятия не являются формальными.
Путин отметил, что пандемия не дала возможности провести прямую линию, поэтому пресс-конференция будет совмещать в себе элементы обоих форматов.
Итак, пресс-конференция началась, Путин вышел к журналистам в Ново-Огарево и приветствовал всех участников мероприятия.
До начала мероприятия остаются считанные минуты. Сегодня Путин отвечает на вопросы из резиденции в Ново-Огарево. Вместе с президентом находятся несколько журналистов. Все остальные вопросы Путину задают по видеосвязи. При этом журналисты в региональных пресс-центрах и резиденции главы государства сидят с соблюдением социальный дистанции и в масках.
Большая пресс-конференция Владимира Путина, 17 декабря 2020 года"Первый канал"
К слову, в прошлом году глава государства в ходе обсуждения внешнеполитической повестки говорил об отношениях с США и возможности продления договора СНВ-3, перспективах урегулирования на Украине в рамках нормандского формата, а также о взаимоотношениях с Белоруссией и ситуации в Ливии. А внутренние вопросы, в частности, касались изменения Конституции, социально-экономических проблем Дальнего Востока России, преодоления спада рождаемости и оплате труда врачей.
Как ожидается, вопросы будут касаться экономики, международных отношений и региональных проблем. Также не исключено, что пандемия станет одной из ключевых тем мероприятия. При этом на пресс-конференции, как правило, присутствует большое количество региональных корреспондентов. Некоторые используют мероприятие как возможность попросить президента о чем-либо.
Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и «Первый канал», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Перевод пресс-конференции будет осуществляться на английский, французский и немецкий языки. Всего федеральные каналы в своей сетке вещания заложили на мероприятие три часа.
Однако обозначенное время мероприятия условно, так как продолжительность пресс-конференции не ограничена. В 2008 году, например, президент побил рекорд, отвечая на вопросы прессы 4 часа 40 минут. А в прошлом году Путин общался с журналистами в течении 4 часов 20 минут.
В этом году на пресс-конференцию аккредитовались 774 журналиста, 237 из них будут работать в Центре международной торговли в Москве. В прошлом году аккредитацию на мероприятие получили 1895 журналистов, что стало рекордным количеством представителей СМИ за всю историю этого формата.
Пресс-конференция президента с 2001 года — традиционный формат для Владимира Путина. Как правило, сначала он выступает с приветственным словом, после чего журналисты задают свои вопросы. Однако сегодняшнее мероприятие будет несколько отличаться от предыдущих из-за связанных с пандемией коронавируса COVID-19 ограничений. Пресс-конференция пройдет по видео-конференц-связи с элементами прямой линии, во время которой глава государства отвечает на вопросы россиян.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня пройдет одно из самых ожидаемых событий в политической жизни России: президент Владимир Путин ответит на вопросы журналистов и граждан в рамках Большой пресс-конференции. Ожидается, что сегодняшний день принесет много новостей, а на мероприятии станет ясно, что волнует россиян больше всего.
Мы будем следить за пресс-конференцией в режиме онлайн.