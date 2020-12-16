«Осталось мало не НАТОвских стран»: как Лавров съездил на Балканы

Глава МИД России Сергей Лавров впервые за 16 лет посетил с рабочим визитом Хорватию. Загреб стал завершающим пунктом назначения в трехдневном турне главы внешнеполитического ведомства РФ по балканским странам.

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14 декабря Лавров посетил Сараево, на следующий день — Белград. Хорватия же стала главным пунктом назначения, где прозвучали ключевые заявления. В Загребе главу российской дипломатии приняли премьер-министр Андрей Пленкович, президент Хорватии Зоран Миланович, а также министр иностранных дел Гордан Грлич-Радман. С последним Сергей Лавров обменялся подарками — глава МИД РФ преподнес подарочное издание книги о Москве, а в ответ получил сувенир из брачского камня.

Еще одним символичным жестом станет официальная церемония открытия нового здания посольства России, в которой примут участие оба министра.

В ходе встречи с Горданом Радманом глава МИД России заявил о «достаточно существенном потенциале развития отношений в сфере экономики, торговли и инвестиций». Радман также сообщил, что двусторонние отношения развиваются позитивно, и отметил важность общения с Москвой как с мировой державой и в двустороннем формате, и в формате ЕС — Россия.

На совместной пресс-конференции Сергей Лавров ответил на ряд вопросов о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), отношениям России и Евросоюза, а также позиции Москвы по инциденту с Алексеем Навальным.

В частности, глава МИД заявил, что Россия ждет, пока новая администрация в США определится с подходом к СНВ-3, что Евросоюз не готов развивать отношения с Москвой и что обвинения Запада в адрес России из-за Навального «ущербны».

Лавров пригласил Гордана Радмана посетить РФ с визитом и заверил, что контакты между Россией и Хорватией продолжатся на высшем уровне после пандемии. А премьер-министр Андрей Пленкович, в свою очередь, пригласил российского премьера Михаила Мишустина в Хорватию.

В сообщении, опубликованном на сайте хорватского правительства, говорится, что встреча Пленковича и Лаврова подтвердила «хороший [уровень] двусторонних отношений и экономического сотрудничества».

«Был проведен обмен мнениями по ситуации в Юго-Восточной Европе, глобальным темам, а также о дальнейшей борьбе против COVID-19», — говорится в сообщении.

На встрече Лаврова с Зораном Милановичем обсуждались возможности улучшения отношений России с Хорватией и Европейским союзом, говорится в сообщении пресс-службы хорватского президента.

Визит главы МИД РФ стал первым очным контактом представителя России с новым руководством Хорватии. Поездка Лаврова в Загреб переносилась уже трижды из-за пандемии коронавируса.

14 декабря глава МИД России посетил Боснию и Герцеговину (БиГ), начав свой визит с Республики Сербской. Там он встретился с председательствующим в Президиуме БиГ Милорадом Додиком, главой боснийского Совета министров Зораном Тегелтией, а также высокопоставленными представителями Республики Сербской (РС) — президентом и премьер-министром сербского энтитета Желькой Цвиянович и Радованом Вишковичем, председателем Народной Скупщины РС Неделько Чубриловичем, депутатами парламентской ассамблеи БиГ — Небойшей Радмановичем и Николой Шпиричем.

Встреча прошла в дружеской атмосфере. Додик передал привет президенту России Владимиру Путину и назвал Сергея Лаврова большим другом Республики Сербской и всего сербского народа. Он также отметил, что в регионе высоко оценивают действия России по обеспечению безопасности во всем мире. Кроме того, глава Президиума БиГ подчеркнул, что Республика Сербская не стремится попасть в НАТО и не намерена присоединяться к санкциям в отношении России. Наконец, Додик сообщил, что на сегодняшний день активно обсуждается вопрос открытия канцелярии посольства РФ в Баня-Луке.

Сергей Лавров, в свою очередь, также обратил внимание на высокий уровень взаимоотношений между Республикой и Россией. Глава МИД России подчеркнул, что альтернативы Дейтонским соглашениям, которые положили конец гражданской войне в стране и легли в основу государственного устройства БиГ, не существует.

«Хотел бы также со всей серьезностью предостеречь некоторых наших партнеров от попыток разрушить Дейтонскую архитектуру. Мы такие попытки наблюдаем. Такие попытки, какими бы мотивами они не объяснялись, чреваты самыми серьезными последствиями», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции с Милорадом Додиком.

Дейтонское мирное соглашение было заключено в 1995 году представителями Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии. Гарантами переговорного процесса выступили Россия, США, Германия, Великобритания и Франция.

15 декабря у главы МИД России была запланирована встреча с представителями хорватской и мусульманской общин Боснии и Герцеговины Желько Комшичем и Шефиком Джаферовичем. Однако они отменили мероприятие. Причиной для этого послужили заявления Лаврова, прозвучавшие накануне, а также отсутствие государственного флага БиГ на его встрече с Додиком.

«Всем ясно, что господин Лавров — среди первых трех мировых дипломатов. У человека с таким опытом все поступки спланированы заранее. <…> Мы видим сигналы от страны, которую он представляет. Мы хотим дружественных отношений с Россией, но хотим, и чтобы они уважали институты Боснии и Герцеговины», — заявил Комшич.

Представителей хорватской и мусульманской общин не устроило, что Лавров поддержал резолюцию парламента Республики Сербской о военном нейтралитете, в то время как Босния и Герцеговина стремится вступить в Евросоюз и НАТО.

«Все это мы воспринимаем как своего рода неуважение и даже отрицание госинститутов страны. При всем уважении к РФ как великой и мощной державе мы не согласны быть русскими пешками на Балканах в их играх и разборках со странами Евросоюза или членами НАТО», — сообщил Желько Комшич.

Как полагает эксперт Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт, этот инцидент стал отражением сложных отношений внутри Боснии и Герцеговины. Что же касается вопроса вступления страны в НАТО, то здесь, по оценкам эксперта, у России все же нет поводов для беспокойства.

«Там, собственно, осталось очень мало не НАТОвских стран. После вступления Северной Макодонии в альянс внеблоковая зона там сжалась до этих двух государств — Боснии и Герцеговины и Сербии. На встрече министра с главой Президиума БиГ Милорадом Додиком одной из тем и был внеблоковый статус страны. Здесь Россия имеет достаточно высокие шансы. Дело в том, что НАТО оказывает как организация активное давление и на Белград, и на Сараево. Но в Сербии просто есть очень сильное общественное нежелание. В БиГ две общины за вступление в НАТО — босняки и хорваты, и одна против — сербы. Так что там шансы вполне высокие в обеих странах, по крайней мере, на противодействие и блокирование их увлечения в НАТО», — отмечает эксперт.

Сергей Лавров назвал отказ Желько Комшича и Шефика Джаферовича от встречи с ним «несущественным» и сообщил, что такое решение, по его мнению, не являются самостоятельными. Вместо них он снова провел переговоры с Милорадом Додиком один на один.

Затем Сергей Лавров посетил Белград, где встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, который осудил решение представителей хорватской и мусульманской общин. Переговоры политиков ожидаемо прошли в дружеской атмосфере. Оба отметили высокий уровень взаимоотношений между странами, обсудили укрепление сотрудничества Москвы и Белграда в разных сферах. Александр Вучич заверил, что Сербия не намерена присоединяться к антироссийским санкциям, Сергей Лавров это оценил.

Впрочем, встречи российского руководства с сербским всегда проходят в подобном тоне. Александр Вучич сопровождал главу российского МИД на протяжении всей его программы в Белграде и подчеркивал, что Россия «всегда может рассчитывать на Сербию как на своего постоянного друга». Лавров зачитал письмо Владимира Путина по случаю строительства храма Святого Саввы в столице, финансируемого обеими сторонами.