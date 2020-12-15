«Просто смешно»: Трамп объяснил свое поражение на выборах

Американский президент Дональд Трамп оправдал свой проигрыш на выборах главы США, которые прошли 3 ноября, неправильной работой машинок по подсчету голосов.

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«68-процентный уровень ошибок у устройств для подсчета голосов в Мичигане. По закону [этот уровень] должен составлять небольшую долю процента. Нарушила ли госсекретарь Мичигана закон? Оставайтесь с нами», — написал он на своей странице в Twitter.

Глава Белого дома заметил, что с этими машинами для голосования обнаруживаются «огромные проблемы».

«Там такие сильные отклонения, что это просто смешно. Можно взять и сделать из оглушительной победы на выборах поражение с небольшим перевесом. В США такого быть не должно», — отметил Трамп в своей победе, добавив, что такая ситуация — это преступление.

Подсчет голосов по итогам выборов проходил сложно. Штаб Трампа подавал в суды в тех штатах, где лидировал его основной соперник демократ Джо Байден. Тем не менее даже при пересчете голосов республиканец проигрывал. Почти сразу после выборов многие ведущие американские СМИ провозгласили Байдена 46-м президентом США.

После подсчета голосов последовала следующая стадия проведения выборов: заседание коллегии выборщиков, которые избираются жителями каждого из штатов. Демократа поддержали 306 выборщиков, республиканца Трампа — 232. Для того, что стать главой государства, необходимо набрать 270 голосов.

Теоретически решение выборщиков может быть оспорено конгрессом. Но для этого нет никаких юридических предпосылок: все штаты утвердили результаты выборов в установленный срок. Официально о победе того или иного кандидата будет объявлено 6 января после того, как сенат и палата представителей конгресса утвердят решение выборщиков. Инаугурация нового президента состоится 20 января.

Дональд Трамп тем не менее не готов публично признать свое поражение, отмечает телеканал CNN.

«Президент Трамп не движется в направлении публичного признания результатов выборов, несмотря на историческое заседание коллегии выборщиков», — заявил телеканалу источник, близкий к Белому дому.

При этом в частном порядке глава государства признавал, что не будет переизбран, добавил собеседник СМИ.

В свою очередь основной соперник Трампа уже призвал его уважать результаты голосования.

«Триста шесть голосов выборщиков — точно то же число голосов выборщиков, которое Дональд Трамп и вице-президент (Майк) Пенс получили, когда выиграли в 2016 году. В то время президент Трамп назвал число выборщиков, которым он был избран, «разгромным». По его собственным стандартам эти результаты представляли ясную победу в то время, и я позволю себе предположить, что они являются такими и сейчас», — напомнил Байден.

Пока Трамп пытается найти внешние причины своего проигрыша, а Байден готовится к переезду в Белый дом, российский президент Владимир Путин направил демократу телеграмму с поздравлениями.

Путин пожелал Байдену успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем и вызовов. «Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами», — подчеркнул российский лидер.

В Госдуме считают, что Трамп не остановится и продолжит противостояние Байдену. Такое мнение в комментарии РИА «Новости» выразил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. По его словам, глава США будет и дальше выплескивать потоки компромата на Байдена и его окружение, провоцируя общественное недовольство.

«Грязная предвыборная гонка, огромное число нарушений при подсчете голосов и последовавшее за этим протестное движение, сопровождавшееся жесткой реакцией правоохранительных органов, в очередной раз доказывают, что позиционирование США, как эталона демократии и свободы, нелепо, а попытки навязывания демократии «по-американски» другим странам — абсурдно», — добавил российский парламентарий.