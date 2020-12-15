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«Просто смешно»: Трамп объяснил свое поражение на выборах

Трамп не признал свой проигрыш на выборах главы США

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В проигрыше Дональда Трампа на выборах этого года виноваты машины для подсчета голосов. Такое заявление сделал сам глава Белого дома после того, как коллегия выборщиков объявила победителем президентской гонки его соперника демократа Джозефа Байдена. Штаб республиканца подавал многочисленные иски в суды с требованием пересмотреть результаты голосования, большинству из них не дали ход.
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Американский президент Дональд Трамп оправдал свой проигрыш на выборах главы США, которые прошли 3 ноября, неправильной работой машинок по подсчету голосов.

«68-процентный уровень ошибок у устройств для подсчета голосов в Мичигане. По закону [этот уровень] должен составлять небольшую долю процента. Нарушила ли госсекретарь Мичигана закон? Оставайтесь с нами», — написал он на своей странице в Twitter.

Глава Белого дома заметил, что с этими машинами для голосования обнаруживаются «огромные проблемы».

«Там такие сильные отклонения, что это просто смешно. Можно взять и сделать из оглушительной победы на выборах поражение с небольшим перевесом. В США такого быть не должно», — отметил Трамп в своей победе, добавив, что такая ситуация — это преступление.

Подсчет голосов по итогам выборов проходил сложно. Штаб Трампа подавал в суды в тех штатах, где лидировал его основной соперник демократ Джо Байден. Тем не менее даже при пересчете голосов республиканец проигрывал. Почти сразу после выборов многие ведущие американские СМИ провозгласили Байдена 46-м президентом США.

После подсчета голосов последовала следующая стадия проведения выборов: заседание коллегии выборщиков, которые избираются жителями каждого из штатов. Демократа поддержали 306 выборщиков, республиканца Трампа — 232. Для того, что стать главой государства, необходимо набрать 270 голосов.

Теоретически решение выборщиков может быть оспорено конгрессом. Но для этого нет никаких юридических предпосылок: все штаты утвердили результаты выборов в установленный срок. Официально о победе того или иного кандидата будет объявлено 6 января после того, как сенат и палата представителей конгресса утвердят решение выборщиков. Инаугурация нового президента состоится 20 января.

Дональд Трамп тем не менее не готов публично признать свое поражение, отмечает телеканал CNN.

«Президент Трамп не движется в направлении публичного признания результатов выборов, несмотря на историческое заседание коллегии выборщиков», — заявил телеканалу источник, близкий к Белому дому.

При этом в частном порядке глава государства признавал, что не будет переизбран, добавил собеседник СМИ.

В свою очередь основной соперник Трампа уже призвал его уважать результаты голосования.

«Триста шесть голосов выборщиков — точно то же число голосов выборщиков, которое Дональд Трамп и вице-президент (Майк) Пенс получили, когда выиграли в 2016 году. В то время президент Трамп назвал число выборщиков, которым он был избран, «разгромным». По его собственным стандартам эти результаты представляли ясную победу в то время, и я позволю себе предположить, что они являются такими и сейчас», — напомнил Байден.

Пока Трамп пытается найти внешние причины своего проигрыша, а Байден готовится к переезду в Белый дом, российский президент Владимир Путин направил демократу телеграмму с поздравлениями.

Путин пожелал Байдену успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем и вызовов. «Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами», — подчеркнул российский лидер.

В Госдуме считают, что Трамп не остановится и продолжит противостояние Байдену. Такое мнение в комментарии РИА «Новости» выразил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. По его словам, глава США будет и дальше выплескивать потоки компромата на Байдена и его окружение, провоцируя общественное недовольство.

«Грязная предвыборная гонка, огромное число нарушений при подсчете голосов и последовавшее за этим протестное движение, сопровождавшееся жесткой реакцией правоохранительных органов, в очередной раз доказывают, что позиционирование США, как эталона демократии и свободы, нелепо, а попытки навязывания демократии «по-американски» другим странам — абсурдно», — добавил российский парламентарий.

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