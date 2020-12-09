«Методы предотвращения войны»: США расширяют авиабазу в Польше

США выделят $100 млн. на расширение авиабазы НАТО в польском Повидзе. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ Инженерного корпуса Сухопутных войск США в Европе. Белый дом намерен построить там новую зону для хранения боеприпасов, проложить рельсовые пути и дополнительные инженерные коммуникации.

Реклама

Конкурс среди потенциальных подрядчиков для выполнения работ на авиабазе объявят 18 декабря. Расширение авиабазы станет для Варшавы прощальным подарком от администрации Дональда Трампа. Польша давно твердит о необходимости расширения военного сотрудничества с Вашингтоном. Белый дом то делал шаг навстречу, то, напротив, не оправдывал надежд Польши.

Главным нереализованным проектом в отношениях администрации Трампа с руководством Польши останется военная база, строительство которой поляки обещали профинансировать, выделив $2 млрд, и даже назвать в честь президента США — «Форт Трамп». Эта идея была презентована президентом Польши Анджеем Дудой в 2018 году.

Необходимость расширенного присутствия американских войск на территории Польши политик объяснял защитой от возможных экспансионистских действий России.

«Присутствие американских вооруженных сил в этой области абсолютно оправданно. Я убежден, что нет более эффективного метода предотвращения войны, чем демонстрация решимости отразить атаку в любой момент», — говорил Анджей Дуда.

Еще в апреле прошлого года министр обороны Польши Мариуш Блащак утверждал, что строительство базы — вопрос решенный. Однако до реализации задумки Анджея Дуды дело так и не дошло. Reuters утверждал, что этому помешали расхождения между сторонами в вопросах финансирования и расположения базы.

По информации издания, Варшава настаивала на размещении американских военных недалеко от восточной границы с Белоруссией. Однако Вашингтон, понимая, что этот шаг вызовет эскалацию в отношениях с Россией, предлагал построить базу на западе Польши.

К тому же, Белый дом считал финансирование в $2 млрд недостаточным, а в июне Варшава и вовсе заявила, что не сможет выделить и эту сумму из бюджета, значительно опустевшего из-за пандемии коронавируса и подготовке к ее экономическим последствиям.

Параллельно с этим Варшава начала намекать на возможность увеличения американского контингента в стране. Намеки стали звучать громче, после того, как Дональд Трамп объявил о выводе американских солдат из Германии, недовольный тем, что Берлин, по его мнению, в недостаточной степени увеличил свои взносы в НАТО.

Анджей Дуда вновь заявил, что присутствие американских солдат в Европе — гарантия безопасности и выразил готовность принять военных в Польше.

В июле министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон выведет из ФРГ 11 900 военнослужащих, из них 5600 будут переброшены в другие страны-члены Североатлантического альянса, а еще 6400 возвратятся в США. Эспер добавил, что в будущем США могут перебросить дополнительные силы в страны Балтии и Восточной Европы и через две недели было объявлено об отправке тысячи военных в Польшу.

15 августа госсекретарь США Майк Помпео и глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак подписали договор об усилении военного сотрудничества.

«В результате в Польше не просто станет больше солдат США и американской инфраструктуры, но усилена гарантия, что в случае опасности солдаты Польши и США встанут плечом к плечу и защитятся от любой угрозы», — прокомментировал Анджей Дуда подписание соглашения.

Он также отметил, что в течение последних пяти лет наблюдалось «небывалое развитие» сотрудничества с США в военной сфере. В Минобороны Польши заявили, что благодаря военной инфраструктуре, которая будет подготовлена Варшавой, «в случае возможной угрозы можно будет немедленно направить в страну дополнительные силы, обеспечив общее присутствие до 20 тыс. солдат США».

В соответствии с подписанным соглашением в Польшу будут переброшены дополнительно по меньшей мере 1 тыс. американских военнослужащих. Таким образом их число в стране увеличится до 5,5 тыс. человек.

Соглашение пришло на смену идее создания «Форт Трамп», о создании базы в договоре ничего не говорилось. К тому времени Варшава уже сменила свою риторику. В июне Анджей Дуда заявил, что речи о строительстве базы и не шло.

««Форт Трамп» — это не название военной базы, а название суммы действий, расширяющих американское военное присутствие в Польше, которое ведется в период, когда Дональд Трамп является президентом», — добавил Дуда, выразив надежду, что «Форт Трамп» будет расширяться.

После выборов президента США глава польского Бюро национальной безопасности при президенте страны Павел Солох заявил: «Никогда не было речи о названии «Форт Трамп», это была метафора». С более развернутым заявлением выступило посольство Польши в Вашингтоне.

«Название «Форт Трамп» было риторической фигурой; термином, вкратце обобщающим цели Польши в сфере национальной безопасности, — достижение постоянного военного присутствия США в Польше и более широкого присутствия в регионе», — говорилось в заявлении ведомства.

Так или иначе, Варшаве теперь стоит готовиться с нуля выстраивать диалог с новым руководством в Вашингтоне. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев отмечает, что вне зависимости от того, кто возглавит Белый дом, Польша будет стремиться к самому высокому уровню сотрудничества.

«Польша наряду с некоторыми другими восточноевропейскими странами превратилась в «новых» союзников США. Есть «старые» европейцы, есть «новые» европейцы так называемые — новые члены НАТО и новые члены Европейского союза. Они, конечно, стоят горой за США», — отмечает эксперт.

Однако не исключено, что новая администрация США предпочтет оставить военное сотрудничество с Польшей на том же уровне. Так, например, один из ключевых внешнеполитических советников Джо Байдена Майкл Карпентер, бывший советник Министерства обороны США по России и Евразии, предостерегал Вашингтон от строительства «Форт Трампа», заявляя, что в ответ Россия может создать военную базу в Белоруссии.

Как отмечает Юрий Рогулев, Джо Байден, в принципе вряд ли поставит этот вопрос в число приоритетных.

«В любом случае Байдену будет непросто проявлять инициативу, поскольку ситуация в самих Соединенных Штатах сложная — и экономический кризис и эпидемия. Поэтому у него забот будет выше головы. Военное присутствие в Польше зависит от возможностей, экономических и прочих, а Белый дом будет очень сильно занят внутренними делами», — резюмирует эксперт.