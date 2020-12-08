Глава шведского концерна Stena AB назвал Крым русским

Глава шведского концерна Stena AB Дан Стен Ульссон поддержал воссоединение Крыма с Россией, заявив, что полуостров никогда не являлся собственностью Украины. Его слова передает газета Dagens Nyheter.

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Бизнесмен подчеркнул, что передача полуострова под власть Украинской ССР в 1954 году была административной мерой, на которую советское руководство «пошло с перепоя».

«Крым никогда не принадлежал Украине. <...> Дьявольски плохой идеей было не отдать Крым русским сразу же, ведь он всегда им принадлежал», — добавил он.

По его мнению, воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало следствием того, что НАТО нарушило данные президенту СССР Михаилу Горбачеву обещания. Тогда Москва уступила альянсу в обмен на гарантии непродвижения на восток, однако НАТО уже сделало бывшую советскую базу в Румынии своей.

Он также предположил, что РФ могла потерять свою военно-морскую базу в Крыму, и пойти на это не могла.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявление Ульссона, напомнил, что полуостров исторически является российским, это знает любой человек, хорошо понимающий русскую и советскую историю.

«Все, кто хорошо знает историю Российской империи и Советского Союза, кто разбирается в том, что происходило с административным устройством СССР и что из себя представляет национальный состав Крыма, делают совершенно правильные оценки и хорошо понимают нынешнюю ситуацию с Крымским полуостровом», — подчеркнул член Совета Федерации РФ.

Понимают это и на Украине, но властям страны трудно отказаться от советского подарка. «Чем больше будет звучать таких заявлений не ангажированных людей, тем скорее изменится позиция Запада по Крыму», — добавил Цеков, оценивая слова шведского бизнесмена.

Иностранные предприниматели и политики, несмотря на санкции, регулярно посещают Крым и хвалят его развитие. В марте 2019 года депутат городского парламента немецкого Квакенбрюка, лидер фракции «Левые» Андреас Маурер сравнил темпы развития современного Крыма с Берлином 1990-х.

«Тогда в Берлине везде стояли строительные краны, шли большие работы по строительству дорог, мостов. Шло колоссальное преобразование инфраструктуры», — заявил парламентарий из ФРГ. По словам Маурера, он восхищен темпами строительства в российском Крыму. Он добавил, что на полуострове «везде идет большая стройка».

В ноябре 2018 года Маурер сообщил, что в Германии создается «Координационный совет друзей Крыма». По его словам, сфера деятельности организации — гуманитарное сотрудничество, содействие в продвижении бизнес-проектов, образовательный обмен.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова еще в октябре 2018 года отмечала, что число иностранных делегаций, стремящихся посетить Крым, безостановочно растет.

«С удовлетворением отмечаем растущую востребованность объективного взгляда на Крым. Растет интерес к сотрудничеству с республикой со стороны иностранных деловых и общественно-политических кругов. Отражением данной тенденции стало неуклонно растущее количество иностранных делегаций», — подчеркнула Захарова, выступая в Коктебеле. По ее словам, в 2017 году Крым посетило более 100 делегаций из-за рубежа.

В самом конце сентября на полуостров прибыла делегация общественных деятелей, бизнесменов и ученых из Норвегии.

Группа норвежцев прилетела в недавно отстроенный международный аэропорт Симферополя и сразу же поделилась положительными впечатлениями от нового терминала. «Делегация проявляет здоровый живой интерес к жизни крымчан. Настроены положительно. Они были в шоке от аэропорта и темпов развития Крыма», — отметил тогда глава комитета по межнациональным отношениям Государственного совета республики Крым Юрий Гемпель.