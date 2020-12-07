Один разговор — несколько тем: что обсудили Путин и Меркель

Кремль сообщил о телефонном разговоре, который состоялся между российским президентом Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе разговора они затронули несколько актуальных тем.

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О вакцинации от COVID-19

В частности, Путин и Меркель обсудили эпидемиологическую ситуацию в обеих странах, которая сложилась на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Стороны договорились о продолжении контактов по линии министерств здравоохранения по вопросу вакцинации от коронавирусной инфекции.

В середине ноября Меркель сообщила, что европейские государства обсуждают порядок проведения вакцинации. Они сходятся во мнении, что первоначально необходимо защитить медперсонал больниц, людей из групп риска. Канцлер предположила, что вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована в ЕС в декабре или в начале следующего года. Как только это произойдет, страны начнут массовую вакцинацию.

О Нагорном Карабахе

Помимо вопроса распространения коронавируса, Меркель и Путин во время телефонного разговора 7 декабря обсудили также ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Владимир Путин информировал о предпринятых посреднических усилиях с целью прекращения военных действий, а также о деятельности российских миротворцев, развернутых по просьбе Баку и Еревана вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора», — говорится в сообщении пресс-службы администрации президента.

В ходе диалога было подчеркнуто, что последовательная реализация договоренностей, которые были зафиксированы в заявлении президентов Азербайджана Ильхама Алиева, России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 9 ноября, способствует общей стабилизации обстановки в регионе.

Глава России и канцлер Германии обратили внимание, что также важно решить насущные проблемы карабахского населения, которое пострадало от боевых действий. «В этой связи отмечена необходимость подключения специализированных международных структур к работе, которой занимается созданный Россией Центр гуманитарного реагирования», — уточнили в Кремле.

Стороны также подтвердили свою готовность «к дальнейшему сотрудничеству в рамках Минской группы ОБСЕ».

О конфликте на Украине

За время разговора стороны также затронули ситуацию в Донбассе. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, российский и германский лидеры высказали озабоченность отсутствием прогресса в реализации минских соглашений.

Путин и Меркель констатировали, что, в целом, в регионе наблюдается перемирие. Оно было введено после того, как в рамках контактной группы были подписаны «Меры по усилению режима прекращения огня».

«Вместе с тем высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов минских договоренностей 2015 года, а также решений «нормандской четверки», принятых год назад на саммите в Париже», — подчеркнули в Кремле.

Отмечается, что глава России и канцлер ФРГ «вновь указали на безальтернативность минских соглашений как основы урегулирования и важность выполнения Киевом взятых обязательств».

В то же время, стороны подтвердили «намерение продолжить совместную работу в нормандском формате, в том числе, по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины».

«Нормандский формат» появился в июне 2014 года для помощи Украине в урегулировании конфликта на юго-востоке страны. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование противоречий между самопровозглашенными республиками Донбасса и Киевом.

Путин и Меркель также обсудили инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным, передает РИА «Новости», не приводя деталей разговора по этой теме.