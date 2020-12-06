«Знайте свои границы»: МИД ответил на признание уроженцев Курил японцами

Российские дипломаты заявили, что признание американскими властями жителей Южных Курил японцами «поощряет реваншизм». В МИД РФ считают, что таким образом Госдеп ставит под сомнение итоги Второй мировой войны.

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«Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР», — напомнили в ведомстве.

В сообщении министерства в Twitter призвали США «знать свои границы и «красные линии».

Ранее японская газета Hokkaido Shimbun обратила внимание на условия розыгрыша грин-карт США. Журналисты отметили, что американские власти уже долгие годы считают россиян, которые родились на Южных Курилах, японцами.

«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России», — отмечается в инструкции для тех, кто хочет принять участие в розыгрыше грин-карт — программе Diversity Visa.

Это программа проводится с 1990 года. Каждый год она отбирает 55 тыс. иммигрантов, которые могут переехать в США вместе с семьями. Сначала участник должен получить визу, а потом он может претендовать и на грин-карту.

Но для этого есть ряд условий. В частности, участники должны знать английский язык и обладать определенным уровнем образования. Помимо этого, им предстоит доказать, что они не будут «сидеть на шее» у государства. Кроме того, в лотерее не смогут принять участие жители стран, из которых ежегодно в США переезжают более 50 тыс. человек.

Последнее условие препятствовало участию россиян в лотерее в период с 2005 по 2010 год. Но с тех пор количество переезжающих снизилось, и они снова смогли участвовать в программе.

Что касается Южных Курил, то эти острова долгое время остаются предметом территориального спора между Россией и Японией. После Второй мировой войны они вошли в состав СССР, а затем и в состав России. Москва в связи с этим указывает на безоговорочный российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление.

Япония, в свою очередь, претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи — Южные Курилы. Японская сторона опирается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Долгие годы Москва и Токио пытаются подписать мирный договор, который они так и не заключили после войны.

США в этом вопросе поддерживают Японию и утверждают, что Южные Курилы — это японские территории.

В России резко осуждают подобные заявления. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что условия розыгрыша грин-карт, в которых указано на японское происхождение жителей Южных Курил, является антироссийским шагом. В комментарии «Говорит Москва» он указал, что подобные шаги не спонтанны и не случайны.

«Ясно, что чиновники, которые готовили соответствующий проект документа для своего начальства, согласовывали это. Таким образом, это даже невозможно отнести к плодам деятельности новой американской администрации», — уверен Новиков.

В разговоре с радиостанцией он добавил, что вне зависимости от состава американской администрации антироссийская политика будет продолжена, так как ее выстраивают «в долгую». Парламентарий считает, что властям Соединенных Штатов необходимы союзники в этом регионе из-за напряженных отношений с Китаем. По мнению Новикова, такие заявления, как с признанием россиян с Южных Курил японцами, направлены на то, чтобы укрепить союз с этой страной, в том числе «в антикитайских целях».