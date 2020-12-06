США считают жителей Курил японцами

Госдепартамент США признал родившихся на Южных Курилах россиян уроженцами Японии. Об этом сообщает газета Hokkaido Shimbun со ссылкой на правила проведения розыгрышей грин-карт, опубликованных на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России», — говорится в инструкции для конкурсантов иммиграционной программы Diversity Visa.

Конкурс грин-карт проводится Соединенными Штатами с 1990 года, каждый год отбираются 55 тысяч иммигрантов, которые получают право переехать в США вместе со своими семьями.

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Чтобы получить визу и грин-карту необходимо иметь определенный уровень образования и в достаточной степени знать английский, а также доказать, что у вас нет намерения жить только на пособие по безработице.

В лотерее не могут участвовать уроженцы стран, откуда в США приезжает более 50 тыс. человек ежегодно. Россияне не могли участвовать в лотерее с 2005 по 2010 годы, однако впоследствии уровень иммиграции из РФ в США снизился.

Стоит напомнить, что США оказали давление на Японию в вопросе восстановления дипломатических отношений с СССР в 1950-х годах. Вашингтон выступал против каких-либо уступок в территориальных спорах двух стран, которые касались принадлежности Курильских островов, пишет Asahi Shimbun, ссылаясь на рассекреченные документы японского МИДа.

В разгар «холодной войны» Вашингтон беспокоило распространение коммунистической идеологии в мире, отмечает издание, также власти США не доверяли японскому премьеру Итиро Хатояме, который поддерживал переговоры с Москвой.

В то же время тогда в Японии преобладали антиамериканские настроения из-за попадания японского рыболовецкого судна в район испытаний водородной бомбы США в 1954 году.

К моменту подписания Совместной декларации между Японией и СССР Токио занял жесткую позицию в отношении Южных Курил — не став отказываться от своих претензий на указанные территории. В итоге территориальный вопрос так и остался нерешенным.

Стоит отметить, что Совместная декларация была ратифицирована в декабре 1956 года. Согласно документу, СССР и Япония перестали пребывать в состоянии войны, а также восстановили дипломатические и консульские отношения. В рамках договора Москва согласилась передать Токио остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды после заключения мирного договора.

Японская сторона в споре руководствуется Симодским трактатом о границах и торговле от 1855 года — первым дипломатическим соглашением между Российской Империей и Японией. Согласно документу, японской стороне отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, а Россия получала остальные Курилы.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга считает предметом переговоров с Россией принадлежность всех островов Южных Курил. Он отметил, что не намерен откладывать связанные с Кунаширом, Итурупом, Шикотаном и Хабомаи проблемы до следующих поколений, а желает решить их «своими руками».

«Нужно поставить финальную точку в переговорах о северных территориях, не откладывая это до следующих поколений», — сказал Суга.

Известно, тем не менее, что в ходе первых телефонных переговоров 29 сентября Суга и президент России Владимир Путин договорились «продолжить разговор на основе советско-японской декларации 1956 года».

Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир, на которые претендует Токио, не является предметом для обсуждения.