США подтвердили поддержку Украины в крымском вопросе

Замгоссекретаря США Стивен Биган заявил, что американские власти никогда не признаю юрисдикцию России над Крымским полуостровом.

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«Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма», — сказал чиновник в ходе министерской онлайн-встречи ОБСЕ.

Замгоссекретаря уверен, что Россия якобы продолжает совершать на территории Украины действия, нарушающие международное право. По словам Бигана, Москва продолжает «агрессию» в отношении Киева, совершая «самые вопиющие нарушения суверенитета и территориальной целостности в регионе ОБСЕ». Биган также коснулся и внутриполитической обстановки в России. Он заявил, что в стране нарушаются права человека и свобода прессы.

США и ранее придерживались подобной риторики.

В конце октября временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что Вашингтон готов сотрудничать с Киевом в вопросе создания «крымской платформы», где в мае 2021 года планируют обсудить вопрос «возвращения» полуострова. Тогда же американский представитель подчеркнула, что США придерживаются своей твердой и неизменной позиции в вопросе принадлежности Крыма, считая его частью Украины.

В 2014 году на полуострове прошел референдум, на котором жители региона выступили за присоединение к России. После этого — в марте того же года — российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Крым стал республикой в составе России. Это возмутило европейские власти, США и Украину, которая до сих пор намерена «вернуть» полуостров.

В этих целях планируется создание «крымской платформы». По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, у нее будет пять приоритетных направлений.

«Во-первых, безопасность, включая свободу мореплавания. Во-вторых, обеспечение эффективности санкционных ограничений против государства-агрессора [Украина называет Россию государством-агрессором]. В-третьих, защита прав человека и международного гуманитарного права», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Четвертым приоритетом он назвал «защиту образовательных, культурных, религиозных прав», а пятым — «преодоление негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду».

В то же время Кулеба призвал лидеров иностранных государств принять участие в учредительном саммите «крымской платформы» — нового консультативного и координационного формата, который Украина намерена реализовать для повышения эффективности международного реагирования на «оккупацию Крыма». Эту идею поддержали не только США, но и Турция.

В Крыму считают, что Турция заинтересована в том, чтобы полуостров достался «разваливающейся Украине», чтобы была перспектива «последующего получения территориальных приобретений». Такое мнение ранее выразил постпред Крыма при российском президенте Георгий Мурадов, передает РИА «Новости».

Предполагается, что платформа будет работать на нескольких уровнях. В них входит взаимодействие глав государств и правительств, а также министров иностранных дел.

Вместе с тем Киев объявил о создании в Верховной раде девятого созыва межфракционного депутатского объединения «Крымская платформа». По словам спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова, сопредседателями этого объединения избраны депутаты от различных партий.

По мнению политолога Дмитрия Перлина, все украинские политики заняты в настоящее время вопросом выстраивания отношений с новой администрацией США, которая придет после оглашения победы демократа Джо Байдена.

«Платформа, о создании которой объявили в украинском парламенте, это очередной проект, который будет выступать с предложениями к США с целью получения финансирования на свою деятельность. Это такая форма, при которой украинские политики могут продавать себя в качестве агентов», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что при президенте США Дональде Трампе «бурной поддержки не было». «Я не исключаю, что эта группа создана именно с целью получить финансирование на свою деятельность против Крыма, его жителей. Самим крымчанам от этого ни холодно ни жарко. А вот на Украине деятельность будет бурной, ее будут показывать местные СМИ», — заметил Перлин.