«Нужен другой парламент»: Санду вытесняет Додона из политики

Майя Санду заявила, что в стране необходимо как можно скорее организовать досрочные выборы в парламент. По ее словам, у парламентских фракций нет оправдания для дальнейшего оттягивания этого процесса.

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В середине ноября прозападный кандидат одержала верх во втором туре президентских выборов, обойдя своего основного соперника в лице действующего главы государства Игоря Додона, который зачастую декларировал приоритетность отношений с Россией. Проведения досрочных выборов в парламенте Санду требует еще с начала своей предвыборной кампании, считая их единственно верным решением текущего политического кризиса в республике.

Дело в том, что законодательный орган власти в Молдавии функционирует в условиях отсутствия большинства. Правящая коалиция социалистов и демократов еще летом оказалась в меньшинстве из-за депутатов-перебежчиков из Демпартии. Сформировать новую коалицию пока не удалось, а попытки Додона урегулировать ситуацию путем консультаций с различными партиями провалились — на встречу с президентом пришли только социалисты, остальные усилия главы государства просто проигнорировали.

Как заявила Санду в интервью РБК, досрочные выборы в парламент необходимы для запуска реформ, в том числе направленных на противодействие коррупции. По ее мнению, среди депутатов есть люди, которые не хотят этих выборов, а некоторые не раз сменили партию из-за «игр олигархов».

«Этот парламент был выбран при [экс-главе Демпартии Владимире] Плахотнюке. Тогда и Плахотнюк, и Додон согласились на смешанную систему выборов, которая помогла им сделать так, чтобы в парламент попали люди, которые не должны были попасть.

И все сегодня понимают, что нам нужен другой парламент, который бы представлял народ. И народ хочет досрочных парламентских выборов», — отметила Санду.

С ее точки зрения, люди в Молдавии проголосовали за то, чтобы очистить государство ото всех коррумпированных чиновников и политиков. В подобных нарушениях избранный президент не раз обвиняла и Додона, хотя сам глава государства последовательно опровергал все подозрения.

Добиться «очищения власти» Санду опять-таки хочет за счет досрочных парламентских выборов, которые позволят поставить нового премьер-министра и начать необходимые изменения. Она ожидает, что новое голосование удастся провести в первой половине 2021 года.

Выборам быть?

В настоящее время расстановка сил в молдавском парламенте следующая: социалисты занимают 37 мест, следом идет «Действие и солидарность» — 15 мандатов, затем платформа «Pentru Moldova» (объединение депутатов из партии «Шор» и перебежчиков из «Про Молдова») — 15 мест, Демпартия — 11 мандатов, а за ней «Платформа Достоинства и Правды» — 11 мест. Также в парламент входят «Про Молдова» (8 мест), Народная партия (1 место), Партия национального единства (1 место) и еще два независимых депутата.

Партия Санду «Действие и солидарность» входит в блок ACUM с «Платформой Достоинства и Правды», что дает ей 26 мандатов в парламенте. Для получения необходимого большинства в 51 место этого явно недостаточно, но и рассчитывать на серьезное укрепление позиций нового президента в случае новых выборов пока не приходится.

Так, согласно ноябрьскому опросу ASDM, на возможных парламентских выборах социалисты могут рассчитывать на 41,5% поддержки среди молдаван, тогда как «Действие и солидарность» — лишь на 23,1%. На третьем месте в рейтинге идет партия «Шор» — 10,7%, следом не представленная в парламенте «Наша партия» — 10,4%, замыкает пятерку «Платформа Достоинства и Правда» с 6%.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, у Санду нет достаточной поддержки, чтобы сформировать собственное правительство. В кабмин в качестве младших партнеров могут войти председатель партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе и глава «Нашей партии» Ренато Усатый.

«Такого рода коалиция в парламенте является достаточно токсичной, и у Санду есть желание провести ее как можно скорее. Однако средств для этого у нее нет, так как если социалисты договорятся с «Pentru Moldova», у Санду не будет никаких реальных рычагов для организации досрочных выборов. Все же президент в Молдавии имеет ограниченные полномочия, особенно без конструктивного и консолидированного большинства в парламенте», — добавил эксперт.

Проведение досрочных выборов, по мнению Брутера, вопрос достаточно сложный, поскольку зависит от внутренней динамики процесса, все условия которого в данный момент не ясны. Однако теоретически Санду действительно может добиться своего.

«В таком случае условный левый флаг, который возглавляет партия социалистов, окончательно рухнет — как минимум на какое-то время. Он падет под давлением обстоятельств, собственных внутренних противоречий и своей некомпетентности. Это на время уберет его из молдавской политики, чего, собственно говоря, добивается Запад, который стоит за Санду. Но они понимают, что пророссийские настроения в молдавском обществе не уйдут», — отметил эксперт.

Шанс социалистов

Впрочем, возможное поражение социалистов и появление в парламенте новой коалиции — не единственный сценарий дальнейшего развития событий. Все же для роспуска законодательного органа, в соответствии с конституцией Молдавии, есть не так много реальных причин.

Так, первым пунктом будет отставка правительства, чего также требует Санду. По закону у парламента есть 45 дней для назначения нового кабмина, если эта попытка проваливается, законодательный орган должен быть распущен.

Однако действующий кабмин под руководством Иона Кику в отставку не собирается, собственно, как и сам премьер-министр, о чем он не раз официально заявлял после победы Санду на выборах.

Второй вариант касается непосредственно работы парламента, а именно части по принятию различных законодательных инициатив. Если за три месяца депутаты не могут утвердить ни один законопроект, это может стать причиной для роспуска парламента и соответственно запуска досрочных выборов.

Какой из вариантов хочет задействовать для реализации своей идеи Санду, неизвестно, однако неожиданным фактором тут выступает частичная поддержка Додона в отношении нового голосования. В конце ноября глава государства объявил, что независимо от желаний тех или иных политических сил, в 2021 году пройдут досрочные парламентские выборы.

«Очевидно, что в этом парламенте нет большинства и он должен быть распущен. Правительство Кику <…> является миноритарным. В этих условиях правительство имеет моральное и профессиональное обязательство продолжать работу, по крайней мере до тех пор, пока не появится парламентское большинство», — отметил Додон.

Однако, с точки зрения Владимира Брутера, у Молдавии все же есть шанс избежать досрочных парламентских выборов. По его словам, социалистам обязательно нужно создать коалицию на оставшиеся два с половиной года парламентской каденции, чтобы избежать нового голосования.

«Новая коалиция должна заняться тем, чего они не делали в последние два года, а именно нормализовать внутриполитическую ситуацию.

Их единственным реальным партнером является объединение «Pentru Moldova», если они не смогут заключить с ними соглашение о коалиции, то Санду добьется необходимого результата», — уверен эксперт.

Если же такая коалиция или хотя бы взаимообязывающий меморандум между сторонами будут заключены, вполне вероятно, что текущее правительство или его модифицированная версия просуществуют еще два года, считает Брутер.

«Промежуточных вариантов тут, скорее всего, не будет. То есть либо социалисты смогут консолидировать свою власть в рамках некой коалиции, и она будет руководить страной длительное время, либо Санду добьется роспуска парламента и следующий кабмин будет антилевым», — резюмировал эксперт.