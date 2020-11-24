«Большое разочарование»: почему белорусы теряют доверие к России

Согласно результатам исследования «Белорусской аналитической мастерской», в Белоруссии сокращается число сторонников интеграции с Россией. Если в начале прошлого года эту идею поддерживали более 60% белорусов, то в сентябре их доля снизилась до 51%. А в ноябре — и вовсе до 40%. На этом фоне растет количество тех, кто выступает за интеграцию с Евросоюзом: в течение месяца доля таких граждан выросла с 24 до 32%.

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«Белорусская аналитическая мастерская» ведет свою деятельность из Варшавы. Ее основатель профессор Андрей Вардомацкий покинул Белоруссию накануне президентских выборов 2010 года, после того как прошли обыски в социологической лаборатории «Новак», которую он возглавлял.

Социологические исследования, проводимые в республике, не пользуются доверием среди граждан или экспертного сообщества. Чтобы та или иная компания провела опрос по любому политическому вопросу, ей необходимо получить на это лицензию от Академии наук. На центры, которые в прошлом проводили независимые исследования, оказывалось давление.

Сам Андрей Вардомацкий в разговоре с польским изданием Rzeczpospolita рассказал, что исследование проводилось путем телефонных опросов. В них приняли участие 1 тыс. респондентов.

Аналитики полагают, что результаты исследования вполне соответствуют реальной картине в Белоруссии. И прежде всего это связано с открытой поддержкой, которую российское руководство продолжает оказывать Александру Лукашенко.

«Снижение [количества сторонников интеграции РФ и Белоруссии] действительно есть. Это связано с тем, что в Белоруссии проходит революция, она ориентирована на отставку президента Лукашенко, который, по мнению белорусов замешан в двух преступлениях. Первое — это фальсификации итогового голосования 9 августа. А второе преступление — это продолжающийся в течение последних месяцев террор белорусского народа, из-за которого погибли уже семь человек.

Поэтому, конечно, когда российская сторона полностью поддержала итоги голосования — это вызвало шок. В белорусском обществе была некая иллюзия о том, что даже находясь в рамках режима Лукашенко, несмотря на то что Россия многие годы поддерживала его, настолько очевидные нарушения — воровство голосов — Россия не может поддержать», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Те же причины называет и белорусский политолог Дмитрий Болкунец: «Мы видим, что Лукашенко проиграл президентские выборы, у него нет доверия в стране, он потерял легитимность в глазах белорусского общества. И в этой ситуации, когда Россия неоднократно на высоком уровне подчеркивает всяческую поддержку Лукашенко — это вызывает, как минимум, негативную реакцию со стороны белорусского общества, даже среди тех людей, которые всегда были пророссийски настроены или которые относились к России хорошо.

То есть это такая яма, в которую Лукашенко затягивает Россию своим антирейтингом», — считает эксперт.

Москва действительно оказывает президенту Белоруссии значительную поддержку. Президент России Владимир Путин — один из немногих мировых лидеров, поздравивших Лукашенко с победой на выборах. В сентябре он принимал президента республики в Сочи. А в интервью телеканалу «Россия-1» заявлял о создании резерва силовиков, который может быть использован в случае, если в Белоруссии «экстремистские элементы» «перейдут определенные границы» и «приступят просто к разбою». Россия продолжает поддерживать Лукашенко и материально, выделяя республике кредиты.

Кроме того, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская включена в базу разыскиваемых лиц российского МВД, что в ведомстве объяснили положениями договора о правовой помощи между Москвой и Минском.

Эта политика резко контрастирует с подходом других стран, в том числе Евросоюза, который оказывает поддержку Тихановской, проводя с ней встречи, вводит санкции в отношении белорусского руководства и не признает Лукашенко президентом.

«Когда Россия встала на сторону Лукашенко, произошло большое разочарование, но надо сказать, что сам он рассчитывал на другое.

Лукашенко рассчитывал, что когда его поддержит Москва, то люди просто разойдутся по домам.

Надо также понимать, что, естественно, Лукашенко откровенно переводил стрелки на Москву. Он заявлял, что пересчитывать голоса ему запретила Москва и вообще-то вот этот террор, который был устроен на улицах Минска в отношении протестующих — тоже ему поручил Владимир Путин. То есть, он здесь не причем, получается», — рассказывает Андрей Суздальцев.

В середине ноября Александр Лукашенко в ходе встречи с журналистами действительно заявил, что еще 10 августа он был готов пойти на пересчет голосов и повторные выборы, но его отговорил Владимир Путин.

«Я поставил вопрос перед Совбезом: давайте пойдем на повторные выборы. Уже прошло какое-то время, в Минске начались демонстрации, мы видели, как они затухать начали... И тут у нас встреча в Сочи с Путиным. Говорю: Володя, такая ситуация — повторные выборы требуют. Почему не пойти? Он говорит: ты что, серьезно это думаешь? Они тебе перевернут всю страну. И даже если ты выиграешь, все равно сделают все, чтобы ты не выиграл», — сказал президент Белоруссии.

Однако, вместе с тем, политологи констатируют, что, несмотря на изменения настроений в белорусском обществе, говорить о зарождении антироссийских настроений все же не приходится.

«Как ни странно, даже в этих условиях основная масса белорусского населения Россию считают близкой себе страной, которая их поддержит все равно. Это не «Бархатная революция», это не Майдан, потому что рейтинг ЕС невысокий, то есть, ни в какую Европу белорусы не собираются. Они просят только одного — избавить их от этого человека, которого они считают убийцей», — отмечает Андрей Суздальцев.

Об этом же говорит и Дмитрий Болкунец. «Антироссийских течений как таковых пока нет, и дело в том, что условно прозападная прослойка оппозиции никакой программы не предложила. Здесь, скорее, речь идет о некоем факторе временной турбулентности по отношению к России, и связано это все-таки с политическими процессами.

Предполагаю, что это все-таки связано с итогами выборов, с оценкой выборов со стороны российской действующей власти и со стороны российских государственных медиа, которые так или иначе открыто поддерживали Лукашенко. <…> Но, в целом, я думаю, что такого рода симптомы лечатся изменением повестки, риторики. Не в первый раз случаются такого рода ситуации, когда позиции России в Белоруссии ухудшаются, но серьезного тренда на антироссийские настроения сейчас нет», — считает эксперт.