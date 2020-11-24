Дипломатия на дистанции: Путин принял верительные грамоты у 20 послов

Новые послы 20 стран посетили церемонию вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину — символическую процедуру начала дипломатической карьеры в стране. В свете пандемии коронавируса и из соображений безопасности в протокол мероприятия были внесены изменения — послы не подходили к президенту, чтобы лично передать верительные грамоты.

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Церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Путин встретился с послами КНДР, Руанды, Пакистана, Литвы, Шри-Ланки, Перу, Малайзии, Исландии, Финляндии, ОАЭ, Люксембурга, Черногории, Кубы, Бельгии, Саудовской Аравии, Гамбии, Святого Престола, Центральноафриканской Республики, Израиля и Суверенного Мальтийского ордена.

В начале мероприятия Владимир Путин выступил перед дипломатами с речью, в которой дал оценку основным тенденциям в международных делах.

«Мир столкнулся в эпидемией коронавируса — это потребовало принятия экстраординарных мер и в России, и во всех ваших государствах. Убежден, что перед лицом столь беспрецедентного вызова у международного сообщества нет, просто нет иной альтернативы, кроме объединения усилий. Ведь во главе угла стоит базовая ценность — жизнь и здоровье наших граждан. <…> Помимо того, что пандемия обострила проблемы в мировой экономике, в торговле, социальной сфере, в области экологии, никуда не ушли и старые наши проблемы и угрозы — такие как международный терроризм, наркоторговля, оргпреступность. Под сильнейшим давлением находится вся система международной безопасности, стратегической стабильности и контроля над вооружениями», — заявил президент.

Также Путин рассказал о разработке российской вакцины «Спутник V» и готовности делиться накопленным в этом направлении опытом со всеми заинтересованными государствами и международными структурами.

Кроме того, российский лидер сообщил, что искать оптимальные решения стоящих перед мировым сообществом проблем можно лишь при равноправном участии всех участников при координирующей роли Организации Объединенных Наций.

«В этом году отмечается юбилей создания ООН и окончания Второй мировой войны. 75 лет назад был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти, а опыт и дух сотрудничества, союзничества, осознание той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую победу, позволили заложить основы послевоенного миропорядка. Такой дух союзничества, настрой на честное взаимодействие партнеров особенно востребован в нынешней ситуации. Убежден, что, несмотря на все текущие трудности, имеющиеся разногласия, необходимо энергично их устранять, двигаться вперед, продвигать объединяющую международную повестку дня», — сказал глава России.

Владимир Путин добавил, что Москва была инициатором проведения саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН, и выразил надежду, что мероприятие состоится в очном формате, если этому будут способствовать эпидемиологические условия.

Церемония вручения верительных грамот прошла впервые с момента объявления пандемии нового коронавируса. В последний раз она проводилась в начале февраля.

В своей речи президент России затронул отношения Москвы с каждой из 20 стран, послы которых приступают к дипломатической службе.

Так, к примеру, он подчеркнул, что российская сторона выступает за дальнейшее укрепление добрососедских связей с КНДР и намерена продолжать их развитие.

«Что касается ядерной проблемы Корейского полуострова, то решать ее необходимо исключительно дипломатическими средствами, путем переговоров», — сказал Путин.

Новый посол КНДР в России Син Хон Чхоль прибыл в Москву в начале февраля, а его предшественник вернулся на родину в мае прошлого года. Таким образом, представитель дипломатического сообщества КНДР появился в России спустя почти год.

В апреле в интервью для РИА «Новости» Син Хон Чхоль выразил уверенность в том, что дружеские отношения между КНДР и РФ «будут укрепляться и развиваться на более высоком уровне при глубоком внимании высших руководителей двух стран». При этом он подчеркнул, что в этом процессе существуют и определенные препятствия и вызовы.

Особое значение имеет и дипломатическое представительство Литвы в свете трудных отношений между Москвой и Вильнюсом.

«Могло бы быть более активным и разноплановым наше взаимодействие с Литвой, тем более, что мы, как известно, соседи, близкие совсем. <…> Мы готовы к сотрудничеству на принципах добрососедства и уважения друг друга и хотели бы видеть такой же подход со стороны наших литовских коллег», — подчеркнул Владимир Путин.

В мае новым послом Литовской Республики в Российской Федерации стал Эйтвидас Баярунас. Он уже работал в России 12 лет назад в качестве консула в Санкт-Петербурге. В своем интервью для «Интерфакса» Баярунас заявлял, что Литва привержена членству в НАТО как защите от российской угрозы.

«…Посол в РФ для нашей страны [для Литвы] — один из важнейших постов, поскольку наши народы скрепляют прочные исторические узы. Сейчас наблюдается некоторый политический «холодок», но для меня это вызов: что можно изменить к лучшему в отношениях между странами? Я не наивный идеалист, но осторожный оптимист, потому считаю, что мы можем двигаться в сторону взаимопонимания», — утверждал дипломат.

Напротив, с другим посылом обратился Владимир Путин к послу Израиля.

«Отношения с Израилем носят взаимовыгодный, многоплановый характер. Мы ведем содержательный политический диалог. <...> Россия и Израиль едины в решимости сохранить правду о событиях Второй мировой войны, противодействовать попыткам фальсификации истории, забвению памяти мучеников Холокоста, всех жертв нацизма», — сказал президент.

Александр Бен Цви занимает пост посла с этого месяца. В интервью для «Интерфакса» он также заявил о крепких отношениях между двумя странами.

«Мы активно сотрудничаем в политике, экономике, культуре и других сферах. Действительно, я даже не вижу какой-либо сферы нашей жизни, в которой мы не прикладываем усилия для того, чтобы улучшить — и это самое главное — отношения между нашими странами. Отношения между Израилем и Россией очень хорошие, но всегда надо стремиться к большему», — сказал он.

Выступая перед новыми послами, российский президент поблагодарил короля Саудовской Аравии за эффективное взаимодействие в формате ОПЕК+ и совместный вклад в обеспечение стабильности мировых энергетических рынков, а также выразил готовность поддерживать партнерский диалог с Объединенными Арабскими Эмиратами.

В завершение церемонии Владимир Путин пожелал успеха и здоровья новым послам иностранных государств в России.