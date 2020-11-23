«Это будет победа»: Богдан обратился к Путину по Минским соглашениям

Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к президенту России Владимиру Путину.

Реклама

«Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад. Смотрите, с точки зрения всего мира, всего населения, всех людей — это будет поступок сильного. Это будет как раз победа», — подчеркнул Богдан.

Журналистка Ксения Собчак, которая брала интервью у Богдана, поинтересовалась, что именно он имел в виду.

Как пояснил экс-глава офиса Зеленского, он говорил о переподписании минских соглашений.

Кроме того, Богдан рассказал, что существует некий алгоритм действий, но не уточнил детали. Он объяснил это конфиденциальностью. Вместе с тем он подчеркнул, что российский лидер знает об этом предложении.

Когда ведущая спросила, идет ли речь о «некоем компромиссе вместо минских соглашений», Богдан ответил утвердительно.

Богдан руководил офисом Зеленского с июня 2019 по февраль 2020 года.

Минские соглашения были подписаны в 2015 году. Они предусматривают проведение местных выборов, согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы на Украине, а также предоставление региону особого статуса.

Украинская делегация Киева в контактной группе по Донбассу ранее разработала «План совместных шагов», предполагающий вывод «незаконных формирований и наемников» с Донбасса в начале следующего года. Такие меры позволят провести местные выборы на этих территориях 31 марта. План вынесли на обсуждение в трехсторонней контактной группе.

Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов 11 ноября заявил, что предложенный Киевом план действий по урегулированию конфликта на востоке Украины противоречит минским соглашениям.

«Состоялось очередное заседание контактной группы, к которому украинская сторона должна была подготовить проект плана действий по урегулированию конфликта в соответствии с минскими соглашениями. Вместо этого украинская делегация представила совершенно иной проект. Представленные Украиной предложения полностью противоречат минским соглашениям и нормандским обещаниям Украины. Это не проект совместных действий, это проект, направленный на ревизию минских соглашений», — цитировало Грызлова РИА «Новости».

По его словам, целью такого документа может быть созыв очередного саммита «нормандского формата». Он отметил, что Киев не предоставил никаких гарантий со своей стороны по выполнению плана действий и отказался выполнять обязательство по утверждению согласованного варианта документа постановлением Верховной рады.

В начале сентября Богдан рассказывал, что в первое время после прихода Владимира Зеленского к власти на Украине Владимир Путин действительно надеялся на решение проблемы Донбасса, но по прошествии некоторого времени ситуация изменилась. Как заявил бывший глава офиса украинского президента в интервью журналисту Дмитрию Гордону, украинская сторона «кинула» Путина, не выполнив своих обещаний.

«Я могу только судить по публичным каким-то моментам, в которых я хорошо понимаю. Вот если публикуется сообщение, что прошел телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре выходят разные, это называется «дипломатический провал». Значит, переговоры прошли плохо. То, что я вижу, — мне кажется, что мы его, Путина, как-то жестко кинули: наобещали одно — не сделали ничего», — отметил Богдан.

Кроме того, он вспомнил, что во время первого телефонного разговора с Зеленским Путин вел себя уважительно, «чувствовалось, что он хочет найти точки соприкосновения».

«Чувствовалось, что он [Путин] хотел найти решение этой проблемы. Мне кажется, что он делал это по политическим мотивам. У Зеленского была бешеная поддержка в России тогда, и воевать с любимчиком своего народа — это представить себя неадекватным», — говорил украинский политик.

Он констатировал, что в настоящее время «все кардинально поменялось». Богдан убежден, что успеха на переговорах по Донбассу в ближайшее время не будет.