«Уже ничем не испортишь»: Путин рассказал об отношениях с США

У Москвы и Вашингтона в данный момент не самые лучшие отношения – признал президент России Владимир Путин. Соответствующее заявление он сделал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24».

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«Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены», — заявил российский лидер.

Две недели назад глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов дал прогноз по поводу дальнейшего развития отношений с США на фоне возможной победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Его слова приводит РИА «Новости».

«Демократы в свое время инициировали закон о сдерживании России», — подчеркнул он.

По словам сенатора, хотя Штаты и заинтересованы при Байдене продлить Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ), но выставить это попробуют как свою инициативу.

Ряд «стоящих за Байденом» людей, «очень серьезных профессионалов», понимает, добавил парламентарий, что ликвидация соглашений по контролю над вооружениями опасна для Америки.

Телеведущий Владимир Познер считает, что, если победит действующий глава государства Дональд Трамп, то он будет действовать свободнее, смелее и более независимо.

«В этом смысле, возможно, будут какие-то шаги предприняты Трампом, которые могли бы России понравиться», — отметил он.

При этом позитивных изменений в непосредственных отношениях с Россией ждать не стоит ни при победе Трампа, ни в случае победы Байдена, уверен экс-президент Академии российского телевидения.

Отношения как были плохими и «хуже некуда», так и останутся такими — «по крайней мере, еще на один срок», считает Познер.

Сам Байден в конце октября нынешнего года заявил, что Москва представляет наибольшую угрозу для Вашингтона на международной арене. По его мнению, под удар со стороны России попадает безопасность США и альянсы его государства с другими странами.

«Во-вторых, я считаю, что самым большим конкурентом является Китай. И от того, какого подхода мы будем придерживаться, зависит, останемся ли мы и дальше конкурентами, или это перерастет в более серьезное соперничество в плане соотношения сил», — добавил политик.

С его точки зрения, большую опасность для страны также представляет политика действующего президента США, который «сближается со всеми диктаторами и тычет пальцами в глаза друзьям государства».

В Кремле подобную риторику со стороны кандидата-демократа восприняли с сожалением. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва абсолютно не согласна с выводами политика.

«Мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к Российской Федерации, и что наша страна позиционируется как какой-то противник. Это не так», — отметил представитель Кремля.

Также Песков напомнил, что среди политиков США всегда есть место для ненависти к России.«На алтаре внутренней политики Соединенных Штатов Америки есть стандартное место для ненависти к России. Это стандартное место, и оно там существует испокон веков», — отметил Песков.

Он пояснил, что отношение к России как к врагу, вероятно, основывается на двухпартийном подходе.

«Это двухпартийный консенсус в Америке, что, наверное, усложняет ситуацию в плане ее перспектив улучшения», — подчеркнул Песков.

Стоит отметить, что в ходе дебатов Трамп и Байден обвинили друг друга в получении поддержки от России, и каждый объявил, что Москва заинтересована именно в его поражении.

Так, Трамп говорил, что в отличие от Байдена он никогда не брал денег от других государств, когда его оппонент получал поддержку не только от России, но и Украины с Китаем.

По словам главы Белого дома, он относится к Москве жестче любого другого американского президента.

«Джо получил $3,5 млн от России, они пришли через [президента России Владимира] Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы [Юрием Лужковым], с женой мэра Москвы [Еленой Батуриной]», — обратил внимание Трамп.

Эта информация содержалась в докладе ряда американских сенаторов. В нем утверждалось, что семья Байдена получила миллионы долларов сомнительного происхождения, и якобы не только от Батуриной, но и от лиц, связанных с руководством Китая.

В свою очередь Байден опроверг все подозрения, отметив, что не получил ни пенни от иностранных государств. В ответ демократ уличил Трампа в том, что тот не может «дать отпор» Путину, хотя Россия якобы вмешивается в американские выборы.