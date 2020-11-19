Мобилизация и командование: какие ошибки приписывают Пашиняну

Обвинения со стороны экс-начальника службы военного контроля Минобороны Армении Мовсеса Акопяна в отношении премьер-министра страны Никола Пашиняна в ошибках в ходе конфликта в Карабахе безосновательны – написала в Facebook пресс-секретарь главы правительства Мане Геворгян.

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По ее словам, Пашинян отверг обвинения в ошибках при мобилизации, поставках вооружения и в управлении армией.

«Уполномочена заявить, что премьер-министр Армении считает все озвученные в свой адрес обвинения надуманными и абсурдными, он прокомментирует их по мере необходимости. Эти заявления изучаются также в контексте ложного доноса на премьер-министра», — указала Геворгян.

В пример она привела заявление Акопяна о том, что Пашинян якобы не обсуждал ситуацию с президентом России Владимиром Путиным вплоть до 30 сентября. В ответ она напомнила, что даже на официальном сайте армянского лидера опубликованы пресс-релизы о телефонных разговорах между ним и Путиным 27 и 29 сентября.

По ее словам, на клевету Акопяна должны отреагировать правоохранительные органы.

В своем исходном заявлении Акопян указал, что основные причины поражения Армении Азербайджану — приведение вооруженных сил от мирного времени к войне, а также командование во время войны.

«Я так и написал в своем рапорте: меня лишили возможности исполнения моих обязанностей, что могло бы положительно повлиять на ход войны», — прокомментировал он свое увольнение.

Бои в Карабахе начались 27 сентября. Столкновения армянских и азербайджанских сил продолжались с переменным успехом до начала ноября, в результате обстрелов погибли несколько тысяч человек. В итоге войска Баку взяли важный населенный пункт в Карабахе — город Шуша.

С обеих сторон в боевых действиях участвовали танковые подразделения, их поддерживали подразделения ракетно-артиллерийских войск, авиации и беспилотных летательных аппаратов.

10 ноября, после заключения перемирия и подписания соглашения между лидерами Армении и Азербайджана при посредничестве Путина, в Ереване начались массовые протесты.

Недовольные «капитуляцией» Пашиняна армяне взяли приступом парламент страны. Оппозиция пыталась отправить премьера в отставку, но не преуспела.

Пашинян заявил, что, подписывая трехстороннее соглашение, понимал: его жизнь после этого окажется под угрозой, но пошел на риск ради спасения армянских военнослужащих.

«Когда создается ситуация, когда военнослужащий больше не может влиять на ситуацию, то не он должен погибать во имя Родины, а Родина должна идти на жертвы во имя солдата», — сказал армянский лидер при обращении к нации.

По его словам, именно с этим пониманием он подписал «этот печально известный документ». Политик отметил, что жизнь 25 тысяч солдат важнее его собственной.

Со своей стороны, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что война в Карабахе окончена, и победу одержал Баку.

«Дорогие военнослужащие, Отечественная война завершилась. Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель», — подчеркнул азербайджанский лидер на встрече с военными.

По условиям мирного соглашения, Азербайджан получает под свой контроль Агдамский и Лачинский районы. Вдоль линии соприкосновения сторон и Лачинского коридора теперь располагается российский миротворческий контингент. В Карабах уже прибыли российские миротворцы и военная техника.

Стоит отметить, что Алиев был готов еще в октябре прекратить боевые действия в Карабахе при возвращении беженцев в Шушу, но Пашинян отверг это предложение, об этом рассказал Владимир Путин.

По словам президента России, такие договоренности были достигнуты в телефонных беседах 19-20 октября с азербайджанским и армянским лидерами, но Пашинян заявил, «что это для них неприемлемо».

«Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха», — приводит РИА «Новости» слова Путина.

Он добавил, что, тем не менее, на данный момент основная цель достигнута — прекращено кровопролитие.

«Я уже говорил, свыше четырех тысяч человек погибло, только по официальным данным. На самом деле, я думаю, больше. Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино. Это трагедия», — подчеркнул политик.