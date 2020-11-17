Пашинян отверг предложение по Шуше: что Путин рассказал о Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев был готов еще в октябре прекратить боевые действия в Карабахе при возвращении беженцев в Шушу, но премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг это предложение – рассказал российский лидер Владимир Путин.

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По словам президента России, такие договоренности были достигнуты в телефонных беседах 19-20 октября с азербайджанским и армянским лидерами, но Пашинян заявил, «что это для них неприемлемо».

«Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха», — приводит РИА «Новости» слова Путина.

Он добавил, что, тем не менее, на данный момент основная цель достигнута — прекращено кровопролитие.

«Я уже говорил, свыше четырех тысяч человек погибло, только по официальным данным. На самом деле, я думаю, больше. Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино. Это трагедия», — подчеркнул политик.

Он напомнил, что стороны договорились о разблокировании транспортных коммуникаций, восстановлении экономических связей, а это создает базу для нормализации отношений в длительной перспективе.

При этом, Путин напомнил: окончательный статус Карабаха не урегулирован, к этому еще предстоит прийти участникам переговоров.

«Что касается признания — непризнания Карабаха в качестве независимого, самостоятельного государства, здесь можно по-разному это оценивать, но это, без всяких сомнений, было существенным фактором, в том числе и в ходе только что, надеюсь, завершенного кровопролитного конфликта», — резюмировал президент России.

В понедельник, 9 ноября, Алиевым, Пашиняном и Путиным было подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00.00 мск 10 ноября 2020 года. Об этом заявил Путин в обращении, показанном в ночь на вторник по российским телеканалам.

При этом Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях, уточнил президент России.

«Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческих контингент Российской Федерации, — пояснил президент России. — Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев».

Кроме того, стороны договорились произвести обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших. Также, Ереван передаст под контроль Баку несколько районов, пока еще не полностью контролируемых азербайджанской армией (Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы непризнанной Нагорно-Карабахской республики).

Выполнив эти пункты соглашения, Армения будет отрезана от территорий Арцаха, контроль над которыми де-факто будет сохранен НКР.

Эта проблема решается созданием Лачинского коридора шириной в 5 км, который свяжет территории НКР и Армении. При этом стратегически важный город Шуша останется под контролем Азербайджана.

Стороны конфликта вокруг Нагорного Карабаха вышли на урегулирование, которое отвечает интересам как азербайджанского, так и армянского народов, заявил Алиев по итогам переговоров.

Он отметил и особую роль России в урегулировании карабахского конфликта и поблагодарил Путина за личное участие.

В свою очередь, Пашинян назвал достигнутую договоренность «трудным решением».

«Мы за считанные дни могли потерять Степанакерт, а после этого мы бы потеряли Аскеран и Мартакерт. При утрате этих городов более 20 тысяч солдат и офицеров оказались бы в кольце с перспективой гибели или пленения, падение Карвачара и Кашатага были бы неизбежны», — указывал премьер.

Также сторонами было принято решение о размещении в регионе российских миротворцев — военных 15-й отдельной Берлинской мотострелковой бригады. 1960 бойцов со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники будут развернуты вдоль линии соприкосновения.

Российские миротворцы будут оставаться в Нагорном Карабахе на протяжении пяти лет. Потом этот срок увеличится в два раза, если Ереван или Баку не решат отказаться от миротворческих услуг Москвы.