Последний бой: судьба большинства в Сенате США решится в Джорджии

Спустя две недели после дня голосования в США уже почти нет сомнений в том, что следующим президентом страны станет демократ Джо Байден. Однако сможет ли он свободно проводить свою политику — все еще открытый вопрос, поскольку до конца не был определен состав американского Конгресса, который по итогам выборов 3 ноября также значительно обновился.

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Нижняя палата — палата представителей — решает бюджетные вопросы, принимая решения выделять или нет деньги на президентские проекты. Здесь у Байдена не предвидится каких-либо проблем: демократы хоть и потеряли более 10 мандатов, все же смогли сохранить большинство.

Намного острее ситуация складывается в верхней палате Конгресса — Сенате, который утверждает все президентские назначения. Как отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» профессор факультета права НИУ ВШЭ, политолог-американист Александр Домрин,

если контроль над Сенатом получит Республиканская партия, орган будет бойкотировать все президентские начинания Байдена.

Такой исход на данный момент остается весьма вероятным: республиканцы гарантированно получают 50 мест в сенате, а демократы — 48. Для победы партия должна получить 51 место, а если силы разбились поровну, решающий голос переходит вице-президенту.

По этой причине все внимание американцев сейчас приковано к штату Джорджия — именно здесь разыгрываются два последних места в Сенате. Для получения демократами хрупкого преимущества в верхней палате Конгресса оба кандидата от Демпартии должны победить. Джон Оссоф и Рафаель Уорнок участвуют в выборах против действующего сенатора-республиканца Дэвида Пердью и его однопартийки Келли Леффлер. Для контроля над Сенатом республиканцам достаточно добиться победы лишь одного из них.

Сразу двух сенаторов в Джорджии выбирают из-за того, что республиканец Джон Исаксон ранее объявил о сложении с себя соответствующих полномочий из-за прогрессирующей болезни. В результате в этом штате проводятся как очередные выборы сенатора, так и внеочередные.

Исход этой гонки решится только 5 января, во время второго тура, поскольку в Джорджии, в отличие от подавляющего большинства американских штатов, для победы на выборах в сенат требуется набрать больше половины голосов. Ни одному из кандидатов не удалось добиться этой цели на голосовании 3 ноября.

Второй тур вызвал большой ажиотаж за пределами штата.

Согласно данным о финансировании избирательных кампаний, более 83% средств на кампанию Оссофа поступило извне Джорджии, как и 80% средств на кампанию Уорнока.

Калифорнийская организация «Переверни Запад», целью которой является агитация граждан США для «помощи демократам в возращении Сената», сообщает о достаточно больших количествах добровольцев. Более 17 тыс. человек намерены отправить избирателям в Джорджии письма с напоминаниями о дне второго тура выборов. Более 7,5 тыс. добровольцев отправили заявки на сбор данных об избирателях на выходе с участков.

Ронни Коэн, исполнительный директор организации рассказал изданию The San Francisco Chronicle, что количество волонтеров из традиционно демократического штата Калифорния стало «беспрецедентным».

%Более того, некоторые калифорнийцы и другие американцы даже готовятся поехать в Джорджию, чтобы лично проголосовать за кандидатов от Демократической партии.

Политический активист Мэнни Екутиэль рассказал телеканалу Fox News, что его засыпали звонками, в которых спрашивали о том, когда стоит поехать в Джорджию, где можно остановиться, и выясняли прочие организационные вопросы.

Американский предприниматель Эндрю Янг, который на этих выборах вступил в борьбу за выдвижение его кандидатуры от Демократической партии, уже заявил, что намерен переехать в Джорджию, чтобы проголосовать за кандидатов от демократов на выборах в Сенат. Об этом он написал в своем Twitter.

«Это наш единственный шанс убрать Митча [Митч Макконнел — лидер республиканского большинства в Сенате] с дороги и помочь Джо и Камале сделать дела в ближайшие 4 года», — написал он.

Габриэль Стерлинг, менеджер системы голосования в Джорджии, в ходе пресс-конференции на прошлой неделе предупредил, что поездки граждан других штатов для голосования будут нарушением закона.

«Чтобы зарегистрироваться для голосования в Джорджии, вы должны быть жителем Джорджии», — сказал он.

Тем, кто попытается проголосовать незаконно, пересекая границы штатов США, могут быть предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления. Ответственность за подобные нарушения предполагает тюремное заключение сроком до 10 лет и штраф в размере 100 тыс. долларов.

После президентских выборов, голосование в Сенат – второе по важности в нынешних условиях. Результаты президентских выборов еще официально не объявлены, Дональд Трамп ведет борьбу за пересчет, однако все американские СМИ уже отдали победу его конкуренту. Так что демократы находятся в шаге от успеха.

Однако в случае, если республиканцы сохранят контроль над сенатом, Джо Байдену придется работать в достаточно стесненных обстоятельствах. В противном случае демократы отвоюют у республиканцев не только Белый дом, но и сенат. Палата представителей и так за ними. При таком раскладе Байден сможет с легкостью отменить все указы Дональда Трампа, поменять законы и, соответственно изменить налоговую реформу или реформу здравоохранения.