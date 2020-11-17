Без родни в России: зачем на Украине хотят реформировать СБУ

На Украине собираются провести масштабную реформу Службы безопасности страны (СБУ) — единственного силового ведомства, которое до сих пор работает по закону от 1992 года. Соответствующий законопроект еще в марте попытался провести через Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский, однако из-за серьезной критики его инициатива подверглась кардинальным изменениям.

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Доработкой проекта в течении шести месяцев занималась группа депутатов во главе с Марьяной Безуглой из «Слуги народа». Главной претензией к Зеленскому было то, что его инициатива серьезно усиливает полномочия СБУ, и новая редакция документа частично исправляет этот момент.

Так, согласно проекту, ведомство лишится права расследовать коррупционные и экономические преступления. По сути, департамент К в СБУ, который занимается соответствующими делами, будет ликвидирован.

Кому будет переданы эти полномочия, пока не ясно. В настоящее время рассматривается два сценария: усиление МВД или создание отдельного Бюро финансовых расследований.

Во-вторых, депутаты предложили сократить численность состава СБУ практически в два раза, уменьшить количество сотрудников с 30 тыс. человек до 17 тыс. Сокращения планируется проводить вплоть до 2027 года — увольняя по 2 тыс. человек в год.

В-третьих, парламентарии решили ужесточить правила для вступления того или иного гражданина в СБУ. Предлагается установить запрет для тех, у кого ближайшие родственники имеют гражданство России или являются лицами без гражданства Украины. По сути, это решение, в первую очередь, может ударить по руководителю СБУ Ивану Баканову, так как его жена ранее имела российское гражданство.

В числе изменений также стоит упомянуть формирование парламентского комитета для контроля над деятельностью ведомства. Согласно проекту, речь идет о введении так называемого принципа гражданско-демократического контроля над СБУ.

Впрочем, помимо различных запретов, депутаты предусмотрели и усиление возможностей ведомства.

СБУ предлагают наделить правом по отслеживанию пропаганды терроризма и сепаратизма в СМИ, в случае наличия соответствующих оснований начинать проверку в отношении медиа и назначать штрафы или добиваться отзыва лицензии на вещание через суд.

При этом ведомство также могут наделить правом снимать информацию с электронных коммуникационных сетей и дать неограниченный доступ ко всем государственным базам данных, то есть разрешить получать любую персональную информацию о гражданах.

В числе усилений также значится предоставление возможности по отстранению от избирательного процесса любых партий или их представителей на основании представления ЦИК Украины. По сути, если Центризбирком подозревает ту или иную партию в подрывной деятельности, СБУ получит право снять ее с выборов.

Кроме того, ведомство может лишить кандидатов доступа к выборам, если подозревает их в совершении действий, направленных на нарушение неприкосновенности границ Украины или против основ нацбезопасности. В проекте не уточняется, как СБУ будет оценивать политиков, и необходимо ли для их отстранения решение суда.

Ведомственная критика

Как отмечает «Страна.ua», Марьяна Безуглая изначально писала в своем блоге на сайте «Слуги народа», что реформа предполагает заложение стратегической цели в функционал ведомства, а именно — необходимость действия на опережение.

«СБУ станет контрразведкой, которая будет противодействовать внешнему воздействию в экономической сфере. По сути, экономическое преступление тот или иной бизнесмен может и не осуществлять, даже если есть подозрение. А вот не связан ли он с другой страной, транснациональной корпорацией или преступной группировкой, которая наносит вред государству, не является ли его компания филиалом других спецслужб, или использует наших чиновников, чтобы протягивать решения в интересах другого государства — это уже другой вопрос», — цитирует издание депутата.

В настоящее время блога Безуглой на сайте «Слуги народа» нет, а в самом документе таких выводов о реформе не приводится. Тем не менее, «Страна.ua» подчеркивает, что немало новаций прямо ограничивают права человека.

Появление документа вызвало резонанс в украинском обществе. Изменение полномочий СБУ негативно оценили даже в самом ведомстве.

В частности, привязку Службы безопасности к работе СМИ раскритиковал глава нацсоюза журналистов Украины Сергей Томиленко. По его мнению, депутаты решили дать спецслужбе возможность расправляться с неугодными медиа.

Также общественные организации выступили против непосредственного вмешательства СБУ в избирательный процесс, в особенности их потенциальной возможности снимать того или иного кандидата на выборах. В совместном обращении они потребовали от депутатов Рады отказаться от поддержки подобного положения законопроекта.

И, наконец, глава ведомства Иван Баканов говорил, что текущая реформа ведомства — прямая попытка его ослабления. По его словам, в проекте осталось очень мало от защиты государственной безопасности.

«Такая «реформа» безопасности не имеет ничего общего со стандартами ведущих спецслужб НАТО и ЕС, к которым мы все стремимся. Это, скорее, напоминает попытку ослабить государство и президента», — подчеркнул Баканов.

Основные проблемы

При этом, по информации «112 Украина», реформа СБУ стала отражением пожеланий западных партнеров Украины, которые напрямую требовали лишить ведомство полномочий расследовать экономические преступления, коррупцию и деятельность оргпреступности.

Для исполнения всех этих задач существуют НАБУ, ГБР и нацполиция, отмечает телеканал, в то время как СБУ превратила эту несвойственную для спецслужбы работу в доходный «бизнес». Вскрытые в СМИ факты незаконного обогащения сотрудников спецслужбы, с точки зрения обозревателей портала, говорят о том, что их борьба с коррупцией отчасти порождает еще больше коррупции.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, международные партнеры Украины являются одним из мотиваторов проведения этой реформы, потому что стране действительно необходима модернизация спецслужб.

«Этот вопрос актуален с 2014 года. Тут есть несколько основных задач: модернизация СБУ, ее демократизация и устранение коррупции, которая отчасти проявляется в наличии так называемого департамента К. Сотрудники подразделения вроде бы боролись с коррупцией, но часто оказывались сами к ней причастны», — указал эксперт.

По мнению Фесенко, одна из проблем реформы в том, что ее инициатором должны выступать не депутаты, а институты, которые отвечают за национальную безопасность Украины. То есть президент, совет национальной безопасности и обороны, а также специалисты из украинских спецслужб.

«Баканов как раз указывает на этот момент, что люди из депутатского корпуса могут нанести ущерб национальной безопасности, предлагая свои идеи. С другой стороны, он заинтересован в максимальном сохранении влияния СБУ, ее достаточно большой численности и соответствующего финансирования», — подчеркнул эксперт.

Ряд реформаторов из депутатского корпуса желают максимально оптимизировать ведомство, несколько даже теряя здравый смысл, резюмирует Фесенко, им стоит учитывать позицию Баканова, так как излишние сокращения, действительно, могут создать риск для нацбезопасности Украины.

Впрочем, пройдет ли реформа голосование в Верховной раде, пока неизвестно: по информации украинских СМИ, комитет парламента по гуманитарной политике уже рекомендовал не выносить его в сессионный зал для принятия на фоне волны критики в обществе.