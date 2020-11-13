«Чья б корова мычала»: Лукашенко предостерег Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал украинского коллегу Владимира Зеленского, который – по словам журналистов — заявил, что будет обращаться к белорусскому лидеру просто по имени и фамилии, без указания должности.

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В этой связи Лукашенко напомнил, что уровень доверия к Зеленскому со стороны украинцев за полтора года его президентства упал с 77% примерно до 28%, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Володе Зеленскому надо опасаться, как бы его самого не стали называть просто «Зеленский», без слова «президент». Поэтому, грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского молчала б», — детализировал президент Белоруссии.

Он также обвинил своего украинского коллегу в «позорном подвякивании» Евросоюзу и США, в том числе – и в отношении к белорусским протестам.

«Вот, не ввели бы они (Евросоюз. — «Газеты.Ru») санкции против нас, и Владимир Зеленский на это не пошел бы. А ввели, и он побежал следом. Это недостойная позиция», — пояснил Лукашенко.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что будь он на месте Лукашенко, то провел бы повторные выборы, как того требует оппозиция. Таким образом, уверен украинский лидер, можно успокоить народ и рассеять сомнения в результатах, благодаря чему сможет наладится обстановка в стране.

Минску не нужны «заезженные советы» Украины – ответил на это пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в комментарии агентству «БелТА».

Начальник управления информации и цифровой дипломатии заметил, что властям Украины стоит посмотреть на результаты своих политических экспериментов, которые обманули ожидания граждан страны.

Со своей стороны, Лукашенко поручил министерству иностранных дел предупредить западных лидеров о личной ответственности за разжигание беспорядков. И даже назвал конкретных политиков, вызвавших его негодование. В перечень попал и Зеленский, что стало очередным шагом в обострении отношений с южным соседом Белоруссии.

На фоне всего происходящего украинская сторона объявила о постановке двусторонних отношений с Минском на «паузу».

В этой связи Глаз подчеркнул, что именно Киев является инициатором ухудшения отношений с Минском.

Дипломат указал, что прерывание – даже временное – двусторонних отношений нанесет ущерб обоим государствам, при этом, подчеркнув, что украинский народ остается братским для белорусского.

«Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах», — пояснил дипломат.

Он также напомнил, что украинская власть координировала свои действия в отношении Белоруссии с политическим руководством Евросоюза и США – и это не похоже на добрососедские отношения.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отозвал из Минска посла Игоря Кизима.

«Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Белоруссией и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Главной причиной такого шага Киева стало возвращение России ранее задержанных в Минске 32 россиян, 28 из которых Украина обвинила в терроризме и просила выдать для суда.

Зеленский же допустил наступление «негативных, трагических последствий» для Минска в связи с произошедшим.

К задержанию 33 россиян в Белоруссии причастны спецслужбы Украины и США, со своей стороны, прокомментировал ситуацию президент России Владимир Путин. То, что это была их совместная операция, достоверно известно, добавил он.

9 августа в Белоруссии прошли выборы, которые – по данным ЦИК республики – выиграл Лукашенко, набрав порядка 80% голосов, его конкурент от оппозиции Светлана Тихановская получила около 20%, с чем ее сторонники не согласились и стали каждое воскресенье организовывать массовые митинги с требованием проведения повторных выборов.

23 сентября государственные СМИ Белоруссии сообщили, что Лукашенко приведен к присяге в ходе необъявленной заранее инаугурации в своей резиденции в Минске. США и некоторые страны Европы заявили, что больше не могут считать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Глава МИД Украины также заявил, что инаугурация Лукашенко не означает его признания легитимным белорусским лидером. Реагируя на это, в МИД Белоруссии отметили, что украинская сторона уже не пытается скрыть свою несамостоятельность в принятии внешнеполитических решений.