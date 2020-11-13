«Принято к сведению»: в ФРГ ответили на зеркальные санкции Москвы из-за Навального

Немецкие власти считают неоправданными зеркальные санкции России по делу оппозиционера Алексея Навального. Но Берлин «принимает к сведению» заявления о них.

Реклама

«У России есть все необходимое, чтобы расследовать данное преступление. Вместо этого глава российского МИД объявляет о введении санкций против представителей других государств. Такой шаг с точки зрения федерального правительства, разумеется, является неоправданным и несоразмерным», — заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, ответные санкции выносят «российскую проблему на уровень двусторонних отношений с ФРГ и Францией».

В свою очередь, представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что такая реакция Москвы не стала сюрпризом для германской стороны. Но ни Зайберт, ни Бургер не смогли уточнить, кто от Германии может оказаться в санкционном списке.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что Москва вводит зеркальные санкции в отношении представителей руководящих аппаратов Германии и Франции из-за ситуации вокруг инцидента с Навальным.

«Ответы на санкции, конечно же, будут. Поскольку локомотивом этих санкций ЕС в связи с Навальным была Германия, так как эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента РФ, наши ответные санкции будут зеркальными», — обратил внимание министр.

По его словам, они уже приняты, о чем в скором времени будут оповещены германские и французские дипломаты.

Санкции европейской стороны были опубликованы 15 октября в Официальном журнале Евросоюза. ЕС в него включил директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, начальника управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, немецкие политики, когда говорят о том, что зеркальные санкции России не оправданы, проявляют политическое лицемерие.

«О какой-либо неуместности и неоправданности стоило бы рассуждать, когда Берлин инициировал весь этот спектакль по поводу якобы отравления блогера. При этом не стоит забывать, что голословные обвинения Германии (субстантивных ответов российская сторона так и не получила от ФРГ) стали причиной абсолютно противоправных европейских санкций против России», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что в дипломатии никто не отменял принцип взаимности и зеркальности. «Подобная реакция официального представителя германского кабмина выглядит несколько странно, равно как и его заявления о переносе «российской проблемы» на двусторонние отношения», — заявил Слуцкий.

Он заверил, что Россия никому не создает проблем: как в мире, так и в рамках межгосударственного сотрудничества. «Мы открыты к диалогу, но не можем оставлять без ответа недружественные действия, тем более основанные на highly likely доводах», — заключил депутат.

Говоря о «голословных обвинениях» Германии, Слуцкий вероятнее всего имел в виду заявления немецких политиков о том, что именно российские власти причастны к предполагаемому отравлению Навального. Кроме того, именно в ФРГ прозвучали обвинения России в использовании химического вещества группы «Новичок».

Российские медики, к которым прежде всего поступил Навальный, провели все необходимые исследования и не обнаружили яда в анализах блогера. Омские специалисты посчитали, что ухудшение состояния Навального могло произойти в следствие нарушения обмена веществ.

В то же время Россия неоднократно обращалась к ФРГ с заявлениями о всестороннем взаимодействии с Берлином, отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также подчеркивал, что до вывоза пострадавшего Навального в ФРГ никаких отравляющих веществ у него выявлено не было.