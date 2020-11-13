«Плохая мыльная опера»: архитектор Brexit ушел в отставку

Доминик Каммингс сегодня вечером навсегда покинул коридоры здания британского правительства на Даунинг-стрит, сообщают британские СМИ со ссылкой на источники. Одновременно с этой новостью по сети разошлись фотографии и видео, на которых Каммингс выходит из здания правительства с коробкой своих вещей.

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Слухи о грядущем уходе Каммингса из кабинетов Даунинг-стрит ходят уже некоторое время. Их спровоцировала прошедшая накануне отставка главы отдела коммуникаций британского правительства Ли Кейна. Кейн и Каммингс — давние коллеги, которые вместе работали над кампанией по Brexit во время референдума 2016 года. В СМИ появилась информация, что советник премьера грозился уйти в отставку в случае увольнения Кейна.

При этом в беседе с корреспондентом «Би-би-си» Каммингс назвал выдумками слухи о том, что он «угрожал подать в отставку или просил других подать в отставку», как и слухи о том, что это как-то связано с переговорами по Brexit. Вместе с тем он заявил, что его позиция не изменилась с января этого года, когда он заявил, что надеется «стать ненужным» для правительства к концу 2020 г.

«Избавьтесь от этих советников!»

Фигура Доминика Каммингса стал широко известна миру после выхода в 2019 году британского художественного фильма «Brexit: Негражданская война» о том, как проходила кампания по референдуму за выход страны из состава Евросоюза.

Главная роль была отведена вовсе не Борису Джонсону, который на момент описываемых в фильме событий занимал пост мэра Лондона и возглавлял движение евроскептиков, и даже не Дэвиду Кэмерону — премьер-министру от Консервативной партии, который шел на референдум в уверенности, что британцы проголосуют против Brexit.

В центре внимания картины оказался именно Доминик Каммингс — директор кампании «Vote Leave» («Голосуй за выход»).

В Великобритании считается, что во многом именно благодаря Каммингсу евроскептики одержали неожиданную для правительства победу — ему приписывают авторство всех лозунгов и ярких избирательных ходов.

Однако самая главная заслуга политтехнолога состоит в том, что он придумал использовать во время кампании анализ данных пользователей социальных сетей. Доминик Каммингс решил также уделить особое внимание политически неактивным гражданам, разочарованным в правительстве и завоевать их голоса.

Впрочем, референдум по Brexit был только началом для евроскептиков. Во главе правительства встала Тереза Мэй и за год до запланированного дня выхода страны из состава ЕС стало понятно, что сделка, заключенная с Брюсселем, не устраивает британский парламент. Несколько раз Палата общин блокировала соглашение и Лондон оказался в тупике. Каммингс, тем временем, отошедший в тень, критиковал депутатов за неспособность разработать план выхода Великобритании из Евросоюза.

Когда на смену Мэй пришел Борис Джонсон, он нанял Каммингса в качестве старшего советника.

Задача нового советника состояла в том, чтобы провести сделку через парламент.

В сентябре прошлого года премьер-министр угрожал Евросоюзу, что Лондон покинет содружества без какого-либо соглашения, если Брюссель не учтет все его пожелания. Однако парламент не дал ему реализовать угрозы и заблокировал возможность «жесткого» Brexit. После этого Борис Джонсон исключил из Консервативной партии выступивших против него депутатов.

И хотя авторство инициатив неизвестно и, подразумевается, что решения принимал премьер-министр, многие консерваторы возложили ответственность за это именно на Доминика Каммингса.

«То, что в правительстве в должности старшего советника сидит никем не избранный болван и сквернослов и раздает всем указания, — это совершенно неприемлемо! Я думаю, если премьер-министр сам не выпроводит Доминика Каммингса с Даунинг-стрит, то это правительство погибнет не из-за «мятежников-тори», и даже не из-за господина Корбина [Джереми Корбин, на тот момент лидер оппозиционной Лейбористской партии], это правительство свалит Доминик Каммингс», — возмущался в телеэфире «Би-би-си» депутат-тори Роджер Гейл.

«Это — моя партия! Я — член этой партии 45 лет! Я намерен защищать мою партию от тех, кто недавно в нее внедрился и пытается превратить ее в секту. Люди, которые сейчас заправляют делами в этом правительстве, которые, вероятно, даже не являются членами Консервативной партии, которым нет дела до будущего Консервативной партии — я намерен защищать мою партию от них!» — заявлял бывший министр финансов Филип Хэммонд.

Бывший премьер-министр Джон Мейджор прямо призывал Джонсона уволить Каммингса и восстановить во фракции исключенных депутатов.

«Хочу дать премьер-министру дружеский совет: избавьтесь от этих советников, пока они окончательно не отравили политическую атмосферу. Срочно!», — заявлял он.

В конце концов Каммингс нашел способ реализовать свою задачу. Парламент был распущен, в результате внеочередных выборов консерваторы взяли подавляющее большинство кресел в парламенте и сделка была одобрена.

Каммингс «сам по себе»

В мае этого года у депутатов-консерваторов снова появилась возможность для критики Каммингса и требований его отставки. Во время всеобщего карантина журналисты узнали, что старший советник премьер-министра уехал из Лондона в Дарем со всей своей семьей после того, как у его супруги были обнаружены симптомы коронавируса. Тем самым чиновник нарушил карантин.

Премьер-министр встал на защиту своего советника, заявив, что Каммингс действовал «разумно». Сам чиновник заявил, что уехал со своей супругой, чтобы обезопасить от заражения маленького сына и отказался уходить в отставку.

Негативное отношение депутатов-консерваторов к советнику премьер-министра основывается, в частности, на его пренебрежении к ним. Каммингс, к примеру называл депутатов-евроскептиков «полезными идиотами».

В январе этого года Каммингс написал пост, в котором заявил, что для того, чтобы побудить «чудаков» работать во благо страны, он намерен «повысить эффективность» правительства и в течение года сделать себя «в значительной степени ненужным».

Катализатором для его отставки стал скандал с главой отдела коммуникаций Даунинг-стрит Ли Кейном. Как сообщает Daily Telegraph, невеста Бориса Джонсона и его ближайшее окружение уговорили премьера не повышать Кейна, а отправить его в отставку, что пришлось не по нраву Каммингсу.

Многие депутаты-консерваторы снова выражают разочарование тем, что во время пандемии коронавируса и безуспешных торговых переговоров с Евросоюзом о будущих взаимоотношениях сторон, правительство занято подобными разборками.

«Сегодня многие коллеги считают, что мы являемся свидетелями конца надежды на Бориса как на премьер-министра»,

— сказал The Guardian один из депутатов-тори на условиях анонимности.

«Он оставил вакуум в центре правительства. Этот вакуум заполняется Каммингсом, которому не нравится Консервативная партия, и его невестой. Это как сценарий из плохой мыльной оперы», — рассказал изданию другой источник из Консервативной партии.

Еще один член парламента, выступающий за Brexit, выразил надежду, что отставки приведут к «перезагрузке» в правительстве, необходимой для успешного завершения переговоров с ЕС.

«Кабинет министров восстает против террора. Уменьшение влияния банды «Голосуй за выход» — желательно и, надеюсь, станет поворотным моментом», — заявил еще один член парламента.

«Би-би-си» со ссылкой на источник в правительстве сообщает, что Каммингс уходит сам, потому что в противном случае его в скором времени заставили бы уйти. По информации издания, премьер-министр попросту осознал, что бывшая команда по Brexit сейчас играет «сама за себя».

Время на переговоры по Brexit истекает

Переходный период, отведенный для заключения торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом, закончится 31 декабря. Однако переговоры о взаимоотношениях сторон находятся в тупике — слишком много противоречий имеют Лондон и Брюссель по сразу нескольким ключевым вопросам — рыболовству, единым стандартов на общем рынке (так называемое «равное игровое поле») и механизму урегулирования будущих споров.

Новости о кадровых перестановках были восприняты как отвлечение внимания от переговоров и хаос на Даунинг-стрит не только в самой Великобритании, но и в Европе. Так, Манферд Вебер, союзник канцлера Германии Ангелы Меркель и глава Европейской народной партии — крупнейшей фракции Европарламента, заявил в эфире «Би-би-си», что

в решающий момент диалога между сторонами Лондону не хватает четкого руководства.

«Я вижу, что сейчас происходит на Даунинг-стрит. Мы также можем рассматривать это как довольно хаотичную ситуацию, когда мы не имеем представления, какова на самом деле линия в Великобритании. Так что не говорите нам, что мы должны быть готовы к компромиссу. Нам нужна четкая идея от Бориса Джонсона сейчас, и я думаю, что настало время для руководства. <…> Пора взять на себя ответственность и прийти к общему пониманию. У Великобритании есть красные линии, у нас есть красные линии, давайте теперь придем к компромиссу», — заявил Вебер.

Его слова немедленно были опровергнуты руководством Великобритании. Официальный представитель Даунинг-стрит отметил, что главой британской делегации по переговорам с ЕС является Дэвид Фрост и он занят своей работой.

«Дэвид и команда полностью сосредоточены на переговорах. Премьер-министр ясно дал понять, что он хочет сделки, если это возможно. Мы ведем переговоры конструктивно и с креативом», — сказал он.

И хотя, действительно, ход переговоров зависит от Дэвида Фроста и поручений премьер-министра на этот счет, в Евросоюзе также приписывают определенную долю влияния на ход диалога Доминику Каммингсу.

Высокопоставленный дипломат в ЕС рассказал The Times, что запланированная отставка старшего советника Джонсона вселяет надежду на то, что сопротивление Лондона по некоторым ключевым вопросам ослабнет.

Как сообщает агентство France-Presse, бельгийский депутат Европарламента Филипп Ламбертс, который был членом руководящей группы по Brexit, сказал, что, по его мнению, уход Доминика Каммингса означает, что Борис Джонсон готовится принять условия ЕС по торговой сделке.

Однако и тут представитель Даунинг-стрит поспешил опровергнуть эти предположения.

«Точно нет. Это просто ложь. Позиция правительства в отношении переговоров о будущем торговом соглашении не изменилась», — заявил он.

Впрочем, так или иначе, последние события на Даунинг-стрит не рассматриваются официальными лицами ЕС, близкими к переговорам, как имеющие большое значение для их исхода, отмечает издание. Сделка должна быть заключена в течение нескольких недель, чтобы осталось время на ее ратификацию в обоих парламентах, а стороны по-прежнему слишком далеки от компромисса.