Неприкрытый фашизм: на Украине хотят принудительно отселять россиян

Правительство Украины внесло на рассмотрение Верховной рады законопроект об интернировании граждан России на украинской территории. Полное название инициативы звучит как проект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочивания вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период».

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Интернирование — термин военного времени, означающий принудительное задержание и переселение неблагонадежных лиц, как правило — граждан государства, с которым ведется война.

Особый период, о котором говорится в украинском законопроекте, действует в стране с середины марта 2014 года, с момента мобилизации, которая была объявлена на фоне начала конфликта в Донбассе.

Новый законопроект украинского кабмина подразумевает задержание и принудительную отправку граждан России и военнопленных из этого региона на спецпоселения в период ведения боевых действий.

Согласно документу, места спецпоселений для тех, кто «угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины», будут определять местные власти по согласованию с Киевом. При этом содержание задержанных должно быть реализовано в рамках международного гуманитарного права.

Выявлять людей, представляющих угрозу для Украины, должна будет Служба безопасности страны (СБУ), о каждом отдельном задержании она обязана будет сообщать Генштабу и ВСУ. Интернированные граждане не смогут покинуть украинскую территорию, соответствующий запрет будет сниматься только при полной отмене этого решения.

«Решение об отмене интернирования принимается немедленно после окончания боевых действий и принятия указа президента Украины об отмене военного положения или при отсутствии причин, послуживших основанием для интернирования», — говорится в документе.

Интернированным гражданам также предоставляется возможность обжаловать решение об их принудительном переселении через суд, хотя для самого задержания и переселения какие-либо формальные процедуры не предусмотрены.

То есть задерживать и переселять граждан России предлагают без суда и следствия.

Какие именно угрозы те или иные люди могут представлять для Украины, в документе не уточняется.

Согласно законопроекту, власти Украины должны будут обеспечивать интернированных всем необходимым — питанием, лечением, вещами и даже культурными услугами. Из бюджета предлагается выделять от 17,2 до 23,3 тыс. гривен в год на одного человека в зависимости от его возраста и трудоспособности (примерно от 47 до 64 тыс. рублей).

Огонь по своим?

Как пишет издание «Страна.ua», скандальный законопроект вызывает серьезные вопросы, потому что направлен не только против россиян, но и граждан Украины с российскими паспортами. Власти хотят дать военным возможность задерживать таких людей без суда и следствия, а затем удерживать их на неопределенный срок.

Более того, решение может быть принято только на основании подозрений СБУ, отмечает издание, то есть по факту документ продолжает политику времен бывшего президента Украины Петра Порошенко — курс на разрыв связей с Донбассом и лишение его жителей прав на Украине.

В большей степени от этого могут пострадать жители юго-востока Украины и украинцы с российским гражданством из Крыма.

И, как подчеркивает «Страна.ua», власти смогут использовать задержанных без каких-либо оснований людей с российскими паспортами как «обменный фонд».

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара, это в целом популистский законопроект, он говорит о невысоком уровне политического анализа и правовой культуры на Украине.

«Тут есть один очень важный нюанс: с точки зрения украинского государства и большинства мировых стран, люди получившие российские паспорта в Крыму не являются гражданами России. Так же, как и те, кто получил их в Ростовской области при наличии документов непризнанных республик ДНР и ЛНР. То есть они не могут быть адресатами этого закона», — указал эксперт.

Данный проект напоминает сознательный саботаж внутри украинского руководства и является абсолютно контрпродуктивным шагом с любой точки зрения, подчеркнул Окара.

Элитный кастинг

В свою очередь директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что эта инициатива — игра тех, кто не желает никаких компромиссов и договоренностей с Москвой и Донбассом.

«Они ожидают, что при Джо Байдене удастся оказать более сильное давление на Россию с тем, чтобы уговорить ее отказаться от требования по выполнению минских соглашений. Думаю, они понимали, что вероятность проголосовать за этот законопроект невелика. Если же он все же будет принят, то вряд ли будет реализован.

Им важно просто отметиться в качестве врага России и русских», — сказал эксперт «Газете.Ru».

На Украине идет кастинг среди правящих или около правящих элит на роль лучших представителей американской администрации в украинской власти, отметил Погребинский. По его словам, наиболее наглые и решительные выступления против России поднимают рейтинг тех или иных политиков, делая их более перспективными партнерами для посольства США.

При этом эксперт уверен в том, что подобный законопроект вряд ли будет принят Верховной радой, а также скорее всего не был согласован с офисом президента Украины. Однако, по мнению Погребинского, правительство может себе позволить такую инициативу, не опасаясь какого-либо выговора от главы государства.

«Если законопроект примут, то вряд ли он будет реализован. Мы видим, что правящая команда вошла в пике по общественной поддержке. Последние опросы показывают, что партия «Слуга народа» уже находится на третьем месте в рейтинги популярности. Эта кривая плавно и с довольно существенным углом идет к нулю. Не исключаю, что через несколько месяцев поддержка «Слуги народа» опустится до уровня 5-7%. Это означает, что им придется готовится к досрочной отставке», — резюмировал эксперт.

В России инициативу украинского кабмина восприняли крайне негативно.

В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил предложение украинского кабмина с фашизмом.

«Украина на глазах у всей Европы собирается принудительно загонять в лагеря русских только за то, что они русские. Это настоящий, неприкрытый фашизм. Закончить эту вакханалию можно только путем полной смены власти на Украине, арестом всех лидеров этой страны, которые возглавляли её с момента госпереворота 2014 года, и проведением публичного уголовного процесса над ними в Гааге», — цитирует слова политика «РИА Новости».