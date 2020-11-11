«Не потребует доработки»: законопроект о Госсовете прошел первое чтение

«Госсовет необходим для России — страны с федеративным устройством. Он позволит президенту выстроить свою политику, опираясь на мнение граждан нашей страны.

Законопроектом определено, что в Госсовет, статус которого теперь закреплен в Конституции, входят руководители регионов, избранные гражданами, и обсуждение вопросов развития страны будет вестись с учетом их мнения»,

— говорил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Инициатива разработана в рамках реализации положения Конституции, впервые закрепляющего статус Госсовета как конституционного государственного органа.

«Законопроект определяет основы функционирования публичной власти, а также статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Государственного Совета Российской Федерации», — заявил официальный представитель президента Павел Крашенинников при рассмотрении законопроекта палатами Федерального Собрания.

По его словам, функционал других государственных органов и структур не пересекается с функционалом Госсовета. Государственный совет создан в качестве органа при президенте для улучшения взаимодействия между уровнями власти при выработке решений.

Закрепление статуса и определение Госсовета обеспечат более оперативную реакцию на появляющиеся проблемы при формировании основных направлений социально-экономического развития страны, утверждает Павел Крашенников.

Госсовет существует при президенте с сентября 2000 года на основании отдельного указа. 14 октября 2020 года президент России Владимир Путин внес проект федерального закона «О Государственном совете Российской Федерации» в составе второго пакета законопроектов в целях реализации положений обновленной Конституции.

В законопроекте впервые определяется понятие единой системы публичной власти, которая состоит из федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, целью работы которых является соблюдение и защита прав граждан России, а также обеспечение условий социально-экономического развития страны.

Председателем Госсовета является президент. В числе его полномочий — руководство Госсоветом, определение места и времени заседаний, формирование плана работы, повестки заседаний, назначение секретаря.

Он же формирует состав президиума Государственного совета. В состав этого органа также входят премьер-министр России, председатель Совета Федерации, спикер Госдумы, глава администрации президента, главы регионов. Также членами Госсовета могут быть представители политических партий, имеющих фракции в Государственной думе, и представители местного самоуправления.

В состав Государственного совета не могут входить люди, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета в иностранных банках за пределами страны.

Внутри органа могут создаваться комиссии и рабочие группы, каждая из которых отвечает за конкретное направление деятельности Госсовета. Председатель Государственного совета может инициировать совместное заседание с другими совещательными и консультативными органами при президенте.

В задачи Госсовета входит подготовка предложений президенту по вопросам, связанным с формированием направлений, целей и приоритетов социально-экономического развития страны, регионального и муниципального развития, государственного строительства, укрепления основ федерализма и местного самоуправления, а также взаимоотношениям уровней публичной власти.

В числе полномочий Госсовета закреплено направление рекомендаций по вопросам стратегического планирования в правительство, субъекты России или муниципальные образования. Он наделяется функциями по рассмотрению вопросов взаимодействия органов публичной власти, обсуждению основных направлений внутренней и внешней политики страны. Государственный совет анализирует государственное и муниципальное управление, разрабатывает предложения по их совершенствованию, определяет критерии эффективности работы региональных властей. Также орган будет участвовать в обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ.

Также Госсовет полномочен заявить о необходимости внесения изменений в законодательство, однако правом законодательной инициативы орган не обладает.

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас уверен, что законопроект о Госсовете не потребует доработки.

«Уверен, что принятый Госдумой в первом чтении законопроект о Госсовете не потребует доработки ко второму чтению. Закон хорошо подготовлен и проработан», — сказал сенатор РИА «Новости».