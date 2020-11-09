Игра на понижение: Путин поручить решить вопрос о «муниципальном фильтре»

Президент России Владимир Путин поручил главе ЦИК Элле Памфиловой вернуться к решению вопроса о снижении так называемого муниципального фильтра на выборах глав субъектов федерации.

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«Мы вернулись к этому вопросу на встрече. Я проинформировала о том, что произошло с тех пор, как президент давал поручение, в соответствии с которым была образована рабочая группа при администрации президента по изменению законодательства. И в свое время на этой рабочей группе это компромиссное политическое решение в принципе было — оставить его на уровне 5%, но, к сожалению, эта ситуация осталась замороженной», — цитирует ТАСС заявление Памфиловой.

По словам главы Центризбиркома, руководители регионов, которым предстоит переизбрание, не хотят идти на то, чтобы «слегка усложнить жизнь себе, но облегчить ее своим потенциальным конкурентам».

«Президент поручил вернуться к этому вопросу, и я надеюсь, что, по крайней мере, какая-то точка будет поставлена в этом вопросе, то есть или «да», или «нет», — отметила Памфилова.

Речь идет о порядке регистрации кандидатов на пост главы субъекта федерации на основании подписей муниципальных депутатов. В текстах законов такое словосочетание, как «муниципальный фильтр», не встречается. Само понятие появилось в 2012 году, когда рассматривался президентский законопроект о возвращении прямых выборов глав регионов, отмененных после теракта в Беслане в 2004 году.

В результате были установлены рамки, в пределах которых каждый регион мог самостоятельно установить количество подписей, которое кандидат должен был собрать для регистрации. Минимальный порог — 5% (как, например, в Новгородской, Томской областях, Севастополе), максимальный — 10% (как в Белгородской и Ярославской областях).

Для прохождения фильтра депутаты, поставившие подписи, должны были представлять не менее 75% от общего количества муниципальных представителей.

Введение «муниципального фильтра» проходило параллельно со смягчением условий регистрации политических партий. Эксперты оценивают политику того времени как попытку найти механизм, с одной стороны, возвращающий прямые выборы глав регионов, а с другой, сохраняющий контроль над процессом регистрации кандидатов.

Что не нравится оппозиции

В итоге ключевой претензией к сложившейся практике стало существенное снижение конкуренции местных избирательных кампаний. Понимают это и в ЦИКе.

По словам Памфиловой, анализ практики проведения выборов глав субъектов РФ в 2012 — 2020 годах показал, что «высокий уровень «муниципального фильтра» не позволяет ряду кандидатов, обладающих определенным доверием и поддержкой граждан, собрать необходимое число подписей для выдвижения, что приводит к снижению здоровой конкуренции, падению интереса к выборам со стороны жителей регионов, и, в конечном итоге, снижает ответственность избранного лица и качество его управления». А потому глава Центризбиркома считает, что изменение в законодательство, регулирующее данную сферу, было бы целесообразным.

Как полагает политолог Екатерина Шульман, в качестве первой меры можно было бы изменить предельное значение «муниципального фильтра» в федеральном законе, а дальше — обратиться к региональным властям с предложением пересмотреть свои региональные законодательные нормы в соответствии с этими новыми параметрами.

«Существуют различные варианты смягчения этой нормы закона — как количественные, так и качественные. То есть либо снижение необходимого числа подписей, либо разрешение подписываться за нескольких кандидатов для муниципальных кандидатов», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

В свое время с критикой «муниципального фильтра» выступали представители ЛДПР и партии «Справедливая Россия». О минусах сложившейся практики говорили в 2017 году и эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), предлагавшие освободить партии от «фильтра», если они представлены в более чем 25% муниципалитетов. Предлагали скорректировать норму и в Институте социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ), который первым обосновал необходимость введения «муниципального фильтра».

«Главный инструмент»

К настоящему времени изменились и обстоятельства, характеризующие российскую политику, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Фильтр вводился в 2012 году на волне возвращения губернаторских выборов, когда у федеральной власти не было уверенности, что они будут контролируемы.

Сейчас можно было бы его вовсе отменить, поскольку выборы научились контролировать. Но все же возможность недопуска кандидатов на выборы является важнейшим инструментом и не всегда может быть обеспечена в рамках договоренностей», — говорит Виноградов.

В то же время политолог сомневается в наличии политической воли к отмене этого механизма, хотя и утверждает, что для самой Памфиловой борьба за снятие «фильтра» когда-то была своеобразным «знаменем рестайлинга Центризбиркома».

Памфилова ранее, действительно, выступала за отмену «фильтра», однако в 2020 году она называет «оптимальным вариантом» порог в 5%.

«Я полагаю, что мы продолжим эту работу, и законодатель в большей степени прислушается к нашей рекомендации и доведет [работу в данном направлении] до ума к следующим выборам», — говорила глава ЦИК в минувшем сентябре.

Помимо очевидной проблемы применения «муниципального фильтра» — принудительного ограничения политической конкуренции, — как отмечает Екатерина Шульман, существует еще одна: «Фильтр» дает возможность регулировать, кто попадет и кто не попадет в избирательный бюллетень на самих выборах. Таким образом, эти права отбираются у избирателей и передаются должностным лицам».

Правда, уточняет политолог, можно утверждать, что опосредованно это право все равно принадлежит избирателям, поскольку муниципальные депутаты, чьи подписи и требуются, также являются избранными людьми.

«Тем не менее, избиратель сам должен определять, кто ему нравится, а кто ему не нравится. И чтобы он мог это сделать, он должен эти фамилии видеть в избирательном бюллетене», — считает Шульман.

Отсюда же вытекает и ключевая претензия к «муниципальному фильтру», на которую указывают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru»: подавляющая доля муниципальных депутатов представляет «Единую Россию», что затрудняет сбор подписей для кандидатов от других партий. На это же в разное время обращали внимание представители как системной, так и несистемной оппозиции.

А потому «фильтр» остается главным политическим инструментом для партии, указывает политолог Аббас Галлямов.

«Власти не могут от него отказаться, потому что иначе будет зарегистрирована масса кандидатов, которые могут массово выигрывать выборы при протестном голосовании», — поясняет он, добавляя при этом, что «фильтр» можно «безболезненно снизить на пару процентов».

По этому вопросу, однако, Элла Памфилова свою позицию сформулировала еще в 2017 году: отвечая на претензии, она заявила, что, если убрать все фильтры, «вы сами завтра, извините, взвоете, какие проходимцы пошли и фейковые партии».