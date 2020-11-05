«Хуже некуда»: какими будут отношения США и РФ после выборов в Америке

Телеведущий Владимир Познер, имеющий гражданства РФ, США и Франции, прокомментировал сложившуюся в Америке ситуацию после выборов президента. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Если победит действующий глава государства Дональд Трамп, то он будет действовать свободнее, смелее и более независимо, полагает Познер. «В этом смысле, возможно, будут какие-то шаги предприняты Трампом, которые могли бы России понравиться», — отметил он.

При этом позитивных изменений в отношениях с Россией ждать не стоит ни при победе Трампа, ни в случае победы демократа Джозефа Байдена. Отношения как были плохими и «хуже некуда», так и останутся такими — «по крайней мере, еще на один срок».

В то же время неясность с результатами выборов может обернуться «двоевластием», подчеркнул Познер.

Всеобщие выборы прошли в Соединенных Штатах во вторник, 3 ноября. Кроме президента и вице-президента американцы выбирали треть сената, 11 губернаторов, 435 конгрессменов нижней палаты и местных представителей в ряде штатов.

Оба кандидата на пост президента заявили о своей победе — оглашение итогов пока затягивается, ни Байден, ни Трамп пока не набирают нужные для победы 270 голосов выборщиков.

Штаб Трамп подал иск в суд штата Джорджия, потребовав от сотрудников избирательных комиссий соблюдать закон о подсчете голосов и хранении бюллетеней. Кроме того, штаб республиканца подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании — поскольку нет доступа к отслеживанию подсчета. Пересчитать голоса штаб Трампа требует и в ключевом штате Висконсин. Выборщики от вышеперечисленных штатов могут изменить расклад в пользу действующего президента — сейчас Трамп имеет 214 голосов против 253 у Байдена.

Поначалу именно Трамп побеждал в ключевых штатах, однако по ряду причин там был приостановлен подсчет голосов. После возобновления процедуры подсчета, под самый конец, в них начал побеждать Байден.

В конце октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва надеется на победу здравого смысла в США после выборов президента. По словам Захаровой, заявления американской стороны о якобы вмешательстве России в выборы стали фактором внутренней повестки США, а также поводом для наращивания голосов в предвыборной гонке.

Она отметила, что такая ситуация осложняет возможность проведения содержательного диалога между Москвой и Вашингтоном. «Тем не менее мы не теряем надежду, что после выборов здравый смысл начнет постепенно брать верх», — подчеркнула Захарова. Представитель МИД РФ также добавила, что «насаждение антироссийских мифов» провоцирует «разжигание политических страстей и нагнетание атмосферы».

Незадолго до этого Джо Байден заявил, что Москва представляет наибольшую угрозу для Вашингтона на международной арене. По его мнению, под удар со стороны России попадает безопасность США и альянсы его государства с другими странами.

«Во-вторых, я считаю, что самым большим конкурентом является Китай. И от того, какого подхода мы будем придерживаться, зависит, останемся ли мы и дальше конкурентами, или это перерастет в более серьезное соперничество», — добавил Байден.

С его точки зрения, большую опасность для страны также представляет политика действующего президента США Дональда Трампа, который «сближается со всеми диктаторами и тычет пальцами в глаза друзьям государства.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва абсолютно не согласна с выводами Байдена. «Мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к Российской Федерации, и что наша страна позиционируется как какой-то противник. Это не так», — отметил представитель Кремля.

В начале октября прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует вести с Москвой конструктивный диалог. «Было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно», — подчеркнул он.

При этом он добавил, что «никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп». Американский лидер заявил, что это может подтвердить президент РФ Владимир Путин.

По словам президента РФ, Москва готова ждать. «Это пускай они сами там решают — нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому [если] нужен им диалог, пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют», — подчеркнул Путин.