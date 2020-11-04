«Территория страха»: в России ответили Украине по Крыму

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов отверг обвинения со стороны украинского замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой в якобы превращении Крыма в «полуостров страха». Его слова передает РИА «Новости».

«Пропагандистские зубодробительные клише в отношении Крыма, которыми усеяно данное выступление, имеют такое же отношение к реальности, как подвиги древних укров к пятнам на солнце», — прокомментировал Молохов заявление украинской чиновницы.

Та на полях 75-й сессии Генассамблеи ООН заявила, что Крым превратили в территорию страха, где по-прежнему репрессируются граждане Украины, выступающие против «оккупации». Дипломат добавила, что речь идет об этнических украинцах и крымских татарах.

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Представитель Крыма при президенте РФ дал украинским властям совет — «взглянуть в зеркало».

«Пусть посмотрят в зеркало и ужаснутся, увидев там Гуляй-поле, махновщину, зону бардака и тотальной безответственности», — подчеркнул Молохов.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина в свою очередь также заявила, что это Украина – территория, где притесняют русских.

«Настоящая территория страха — это Украина. Именно там многомиллионное русскоязычное население не может говорить на своем родном русском языке, там ущемляют права верующих крупнейшей конфессии в стране <…>, на Украине нет свободы слова, а неугодных журналистов просто уничтожают», — подчеркнула она.

Гридчина добавила, что первая замглавы МИД Украины Джапарова «удачно продолжает пробивать дно».

В начале весны 2014 года по итогам общенародного референдума в состав Российской Федерации на правах субъектов вошли Крым и Севастополь. Киев, поддерживаемый странами Запада, результаты референдума не признал — в результате США, Евросоюз и Украина называют воссоединение Крыма с РФ «аннексией».

При этом за возвращение в Россию проголосовало подавляющее большинство крымчан. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул впоследствии, что вопрос принадлежности полуострова «закрыт навсегда».

В 2018 году Генассамблея ООН приняла резолюцию Киева по нарушению прав человека в Крыму. В российской делегации отметили, что «эта резолюция чрезвычайно политизирована, основана на недостоверной и сфальсифицированной информации».

«Документ антироссийский, фальшивый, лукавый. До 2014 года Крым был депрессивным регионом в составе Украины, а о крымских татарах стали печься, когда Крым от них уплыл безвозвратно», — заявили тогда в российской делегации.

Представитель постпредства также отметил, что сейчас на полуострове, вошедшем в состав РФ, живут «счастливые люди», и предложил всем желающим посетить его и «спросить отдыхающих там украинцев, ущемляются ли там права».

«Российская Федерация гарантирует защиту прав и свобод на всей своей территорией, включая Крым», — резюмировал представитель России в ООН.

Возмущение у Украины вызывает практически любая активность, происходящая в российском Крыму. В декабре 2019 года Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о «милитаризации» Крыма. Документ поддержали 63 страны, что на три меньше, чем во время голосования по тому же вопросу годом ранее. Киев требует от России «вывести войска с оккупированного полуострова».

«Российское военное присутствие и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины», — отмечается в документе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала резолюцию «ширмой для провальной внешней политики» Украины.