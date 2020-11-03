Выборы в США и другие события недели: отчем пишут телеграм-каналы

Начнем в этот раз с Ближнего Зарубежья, тем более что на Украине до сих пор приходят в себя после местных выборов.

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ИА «Стекломой» полагает, что провал партии «Слуга народа» Владимира Зеленского был ожидаемым, но цифры превзошли самые смелые прогнозы: ладно Запад (5% во Львове, 6% в Тернополе, 9% в Виннице) – партия Зеленского с треском пролетела в столице (9,5%). Даже в родном для президента Кривом Роге «Слуги народа» получили чисто номинальное преимущество перед как бы «пророссийской» партией Юрия Вилкула. Более того, сам Вилкул прошел во второй тур выборов на пост мэра этого города, уверенно опережая ставленника Зеленского.

«Всего за один год «молодой, перспективный, европейский» президент Украины растерял и без того тонкий слой народного доверия, — констатирует телеграм-канал. — Не помогли ни популистские речи, ни трогательные новогодние поздравления, ни как бы случайные походы в фастфуд-забегаловки («Ельцин едет на работу в троллейбусе» - помним, любим). Даже отчаянная попытка разрешить одним махом легкие наркотики и ядерное оружие (ох уж это либертарианство) не сказалась на итоговом результате.

Поражение Зеленского ознаменовало возврат Украины к стандартной схеме «Запад-Восток»…. При этом наиболее активным электоратом оппозиционных партий на Востоке стала молодежь. В Одессе «москаль» Труханов получил наибольшую поддержку у избирателей 18-29 лет. Та же ситуация в Харькове, где Кернеса и его партию выбрала фактически молодежь. Вот тебе и «советские пенсионеры».

Разумеется, не стоит воспринимать результаты выборов как свидетельство «пророссийского» настроя украинских граждан. Украина в общественно-политическом плане – это вечно недовольный подросток, «я всегда буду против». В Киеве выбрали Таможенный союз? Буду с флагом ЕС бегать по площадям и жечь покрышки. В Киеве выбрали Европейский шлях? Буду голосовать за оппозиционных политиков. Если эти политики придут к власти, то беготня с флагами ЕС и поджог покрышек продолжится как ни в чем не бывало. Бесполезно искать здесь логику, в украинском мировоззрении её нет.

В реальности выборы на Украине – лишь проходной эпизод нескончаемой борьбы украинского олигархата за активы, ресурсы и территорию некогда процветающей (за счет РСФСР) страны».

Не утихает и конфликт в Нагорном Карабахе.

В этот раз там провалились миротворческие усилия Дональда Трампа.

Комментирует его попытку миротворчества «Адекват».

»«Дональд Фредович открывает для себя чудесный мир кавказской политики. Как и многих других западных политиков его ждёт много чудесных открытий на этом увлекательном пути, — замечает канал. — Но, как я уже говорил, удачи ему, если он всерьёз верит в возможность устойчивого перемирия».

Напомним, что Трамп посчитал вопрос вопрос достижения мира в Карабахе «не сложным».

Теперь к более далеким краям.

РИАN считает, что трагедия с убийством французского учителя, показавшего школьникам карикатуру Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, выходит на международный уровень.

«Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал граждан своей страны не покупать французские товары после того, как Эммануэль Макрон заявил, что Франция усилит борьбу с радикальными исламистами. До этого Эрдоган посоветовал Макрону лечить психику», — вспоминает канал.

«Доктор прописал» обращается к событиям в США. Там всего несколько часов осталось до дня выборов президента.

«Как-то подзабылось, что в борьбе за Белый дом участвуют не только Дональд Трамп и Джо Байден. Вот тут на днях сошлись в единоборстве Дженнифер Энистон и Канье Уэст

Энистон на пост президента не баллотируется, зато трубит на каждом углу, что уже проголосовала за Байдена. И заодно обидела рэпера, который в президенты как раз баллотируется: «Голосовать за Канье — это не смешно. Не знаю, как еще это сказать. Пожалуйста, будьте ответственными»

Тот в ответ нашел, чем уязвить: «Друзья» — тоже не смешной сериал». Правда, впоследствии это твит Канье Уэст удалил, проявив тем самым непоследовательность, которую кандидату в президенты проявлять бы не следовало», — рассуждает канал.

Ну, и вернемся к российским проблемам.

»Роспотребнадзор в 2020 году превратился в одно из наиболее влиятельных ведомств, и мы привыкли, что его постановления исполняются в приоритетном режиме, — констатирует «Мейстер». — Так, большинство российских СМИ в начале прошлой недели вышли с новостями в духе: «Роспотребнадзор постановил запретить работу баров и ресторанов с 23.00 до 06.00». Многие проигнорировали словечко «рекомендовано» перед соответствующим пунктом, а решение властей того или иного региона не следовать этому постановлению воспринимается чуть ли не как бунт на корабле.

Так что уже самому Роспотребнадзору спешно пришлось выпускать отдельный пресс-релиз, где специально акцентируется внимание на том, что пункт о закрытии общепита носит рекомендательный характер, а конечное решение остается за властями регионов.

Еще весной федеральные власти неоднократно говорили, что страна большая, ситуация везде разная, конечные решения и ответственность лежат на властях субъектов. Однако на тот момент у губернаторов не было ни опыта в этом вопросе, ни понимания ситуации, и рекомендательные документы Роспотребнадзора почти всеми воспринимались как руководство к действию.

Ситуация с тех пор заметно изменилась, опыт наработан, и власти регионов теперь все больше будут полагаться на собственное разумение, что, безусловно, правильно. Где-то рестораны закроют, а где-то и QR-кодов достаточно».

А вот Никита Кричевский в этот раз обратил внимание на то, то Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, предусматривающие продление до 31 декабря 2021 года запрета на плановые проверки малого бизнеса. Исключения: налоговая, бюджетная, таможенная сферы.

«Напомню, что с конца марта в России из-за пандемии коронавируса был введен мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, существенно ограничены возможности контролеров по проведению внеплановых проверок, — пишет профессор в своей «Антискрепе». — А еще напомню, что согласно последней редакции ст.4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ к малым предприятиям относятся предприятия с численностью работников до 100 человек включительно и годовым доходом до 800 млн руб. по всем видам деятельности и применяемым налоговым режимам».

Впрочем Кричевский тут же и предупреждает, что надо быть начеку: «Учитывая резко возросший в последнее время интерес «проверяющих» к деятельности экономических агентов, остается только догадываться, какие лазейки придумают внеплановые «заинтересованные», чтобы обойти эту законодательную инициативу».

На этом все!

До следующей недели...