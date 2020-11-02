Невыполненные обещания: как Трамп возвращал Америке былое величие

Экономика: прерванный рост

Что обещал: уменьшить государственный долг, добиться высоких темпов роста экономики, возродить промышленность, увеличить уровень занятости, увеличить инвестиции в бизнес, увеличить импортные тарифы.

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Государственный долг. К моменту выборов в США в 2016 году внешний долг США исчислялся $19 трлн. Дональд Трамп еще в ходе избирательной кампании обещал сократить эти цифры. Однако добиться этого ему в ходе своего президентства так и не удалось.

Плавный рост госдолга наблюдался на всем протяжении его руководства Белым домом.

В 2019 году этот показатель уже достиг более $23,1 трлн. Окончательный удар в этом направлении по администрации Трампа нанесла пандемия COVID-19, потребовавшая от Трампа резкого увеличения государственных расходов для борьбы с распространением инфекции. В итоге в 2020 году, к моменту выборов в США 3 ноября, государственный долг США достиг $27,112 трлн.

ВВП и безработица. Коронавирус нанес серьезный удар и по другому направлению работы Дональда Трампа, которое президент записывал в свои явно сильные стороны, — росту экономики США.

И здесь Трампу, действительно, было что предъявить избирателям: уже в третьем квартале 2017 года ВВП США вырос на 3% к аналогичному периоду 2016 года. В 2018-м зафиксирован пик этого роста — экономика выросла на 2,9%.

Такому подъему способствовала налоговая реформа Трампа, предусматривавшая облегчение налогового бремени для налогоплательщиков. Ее итогом также стало снижение безработицы до рекордного минимума на уровне 3,5%.

Однако после рост американского ВВП стал несколько замедляться. Уже в 2019 году прирост составил 2,3%, и этот показатель стал худшим с начала правления Трампа. Окончательно добила ситуацию разразившаяся пандемия.

В июле министерство торговли США отчиталось о сокращении ВВП США во втором квартале 2020 года на 32,9%, что стало антирекордом: эксперты отмечали, что даже во время Великой депрессии 1929-1933 годов не фиксировалось столь стремительного падения за столь короткий период.

Уровень безработицы в этот же период вырос до 14,7%, передавал ТАСС.

Тем не менее, сторонники действующего президента США называют его экономическую политику «трампономикой». Противники же указывают, что экономический рост начался еще во второй президентский срок Барака Обамы, а потому Трамп просто «получил преимущества» той политики, которую проводил его предшественник.

Промышленность. Вместе с тем есть момент, который не до конца вписывается в концепцию сторонников Обамы: при втором его президентском сроке наблюдался производственный спад. И именно на этом акцентировал внимание Дональд Трамп в ходе избирательной кампании 2016 года.

В целом, на период президентства Трампа пришелся быстрый рост рабочих мест в производственном секторе экономики: в 2018 году он вырос на 396 тыс. и стал рекордным с начала 1980-х годов. Однако он был нивелирован негативными последствиями от пандемии в 2020 году: в течение последнего года первого срока Трампа занятость в обрабатывающей промышленности снизилась более чем на 700 тыс. рабочих мест.

Импортные тарифы. В предвыборной кампании 2016 года Дональд Трамп пообещал для укрепления американской экономики проводить протекционистскую политику и следовать принципу «America First» (англ. — «Америка прежде всего»). В целях реализации этого направления в 2019 году были введены пошлины на товары китайского импорта, что привело к эскалации торгового конфликта между Пекином и Вашингтоном. Этот шаг помог сократить дефицит баланса торговли США с Китаем, однако он поспособствовал росту сальдо американского внешнеторгового баланса и переориентированию импорта американских компаний на более дешевую продукцию, выпускаемую во Вьетнаме, Мексике и т.д.

В марте 2018 года Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия. Ожидалось, что результатом станет подъем отечественных производителей, снижение зависимости страны от импорта стали и алюминия. Однако итог оказался противоположным: действия Трампа привели к спаду производства американских компаний.

Что удалось достичь:

Действия Дональда Трампа в экономической жизни страны, действительно, должны были стать его главным козырем в дискуссиях с демократами во время избирательной кампании — 2020. Обещания, данные в 2016 году, казались воплощенными в реальность, за небольшими исключениями.

Однако сохранить достигнутые преимущества Трампу все же не удалось. Большую роль в этом сыграла разразившаяся пандемия коронавируса, которая ощутимо ударила по американской экономике. Локдаун практически свел на нет достижения в области промышленного производства, а также нивелировал рост занятости населения.

Более того, президенту не только не удалось сократить размер государственного долга, этот показатель существенно вырос — с $19 трлн до более чем $27 трлн.

Не принесли ожидаемого результата и импортные пошлины, которые Трамп ввел в отношении китайской продукции.

Теперь же начатая политика Трампа в отношении Китая, судя по всему, продолжится следующими администрациями, считает замдиректора Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов.

«Дональд Трамп начал политику войны и конфронтации, и сделал эту конфронтацию несущей основой американской внешней политики», — отметил он.

Ухудшение отношений США и Китая не только в торговых отношениях, но также и в других сферах будет продолжаться, говорит «Газете.Ru» программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев: «Ухудшаться отношения будут, я бы говорил не только о торговой войне США и Китая, я бы говорил шире — о соперничестве Китая и США, прежде всего, в технологиях, в наукоемких производствах, соперничество за рынок телекоммуникационных продуктов и, конечно, военно-политическое противостояние».

Внешняя политика: неопределенность и смятение

Что обещал: вывести войска из Сирии и Афганистана, улучшить отношения с Россией, осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова, выйти из иранской ядерной сделки, выйти из Парижского соглашения по климату.

Вывод войск из стран Ближнего Востока. Одним из важных поводов для критики Обамы со стороны Трампа стало участие в войнах на «заморских» территориях. Больше всего Трампа беспокоило присутствие американского военного контингента в Афганистане и Сирии.

Афганская кампания, действительно, стала самой продолжительной для США: американские военные находятся в этой стране с 2001 года, с того момента в ней погибли более 2400 военнослужащих.

К февралю 2020 года в этом направлении удалось продвинуться достаточно существенно: спецпредставитель США по Афганистану Залман Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России) Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение, по которому за 14 месяцев США и НАТО должны вывести свои войска.

Согласно официальным данным на декабрь 2019 года, в Афганистане находились около 13 тыс. американских военнослужащих и 11 тыс. гражданских специалистов. В марте 2020 года Вашингтон приступил к их поэтапному выводу. Предполагается, что к середине ноября в Афганистане останется 4,5 тыс. американцев, полный вывод ориентировочно планируется завершить к маю 2021 года.

О выводе войск из Сирии Вашингтон объявил еще в декабре 2018 года, несмотря на то что фактическая цель, которую ставил перед собой Вашингтон — полная победа над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), — по сути, не достигнута. Тем не менее, по состоянию на август 2020 года в Арабской Республике сохраняется американское присутствие, в стране остаются 500 военнослужащих.

Отношения с Россией. Другой внешнеполитический трек, который был заметным в предвыборной риторике Трампа, сводился к намерениям «поладить» с Россией. Более того, он даже говорил, что рассмотрит вопрос признания Крыма частью России. Подобные заявления обернулись расследованиями «связей с Москвой». Разбирательство ничем не закончилось, но существенно отвлекало внимание общественности от, собственно, содержательной части работы Трампа на посту президента.

При этом многие эксперты констатировали: положительной динамики в отношениях США и России при Дональде Трампе не наблюдается, а по многим вопросам диалог даже обострился.

США продолжают применять антироссийские санкции, связанные, прежде всего, с реализацией федерального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», связанные с поддержкой Россией правительств в Сирии и Венесуэле, сделками с КНДР.

При этом, наблюдается уменьшение общего количества физических и юридических лиц в санкционных списках, их число составило 267 (на 288 меньше, чем в период президентства Барака Обамы).

Одним из направлений, по которым обострились отношения между Вашингтоном и Москвой, — газовый сектор. США пытаются вытеснить Россию с энергетических рынков, накладывая санкции на компании (в том числе европейские), занимающиеся строительством газопровода «Северный поток — 2».

Несмотря на общее сохранение прохладных отношений между нашими странами, Дональд Трамп шесть раз встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Первая полномасштабная встреча, прошедшая 16 июля 2018 года в Хельсинки, вызвала широкий резонанс в США. Американские политики жестко раскритиковали Трампа, обвинив его в «предательстве», а результаты самой встречи они назвали позорными и унизительными для США.

Денуклеаризация Корейского полуострова. Четыре года назад тема ядерной угрозы со стороны КНДР была достаточно популярной в американских СМИ, поэтому Трамп использовал эту «страшилку» в своей предвыборной кампании. Северокорейского лидера Ким Чен Ына он называл «маньяком с ядерной кнопкой», с которым будущий президент обещал найти общий язык и привести регион к денуклеаризации.

В этих целях Трамп продвинулся достаточно далеко: он трижды встречался с руководителем КНДР. Саммит 2018 года, прошедший в Сингапуре, американский лидер причислял к своим безоговорочным успехам. Действительно, стороны тогда договорились, что Пхеньян будет способствовать избавлению полуострова от ядерного оружия, а США в обмен будут гарантировать безопасность Северной Кореи.

Казалось, что подписание соответствующего документа, отложенного до следующей встречи, было практически гарантировано — обсуждение этих вопросов на разных уровнях продолжались практически в течение года.

Однако следующая встреча, в феврале 2019-го, продемонстрировала, что стороны далеки от соглашения. Саммит был завершен не только без подписания документов, но и раньше заявленного времени.

Диалог, правда, не остановился, и следующая встреча двух лидеров состоялась уже в июне того же года. Тогда Трамп и Ким встретились в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Итогом тех переговоров стало создание специальной рабочей группы для выработки договоренностей.

Иранская ядерная сделка. Во время предвыборной кампании 2016 года Дональд Трамп критиковал иранскую ядерную сделку, называя ее «худшей сделкой в истории США».

8 мая 2018 года президент США заявил о выходе страны из «сделки» с Ираном, после чего подписал меморандум о наложении санкций на Тегеран, а также на страны, сотрудничающие с ним. Дональд Трамп объясняет это тем, что с начала действия сделки Иран увеличил свой военный бюджет на 40%, выделял средства на поддержку терроризма, начал разработку баллистических ракет с ядерными боеголовками.

Ровно через год, 8 мая 2019 года, иранские власти заявили о приостановке выполнения обязательств по СВПД, так как европейские страны после угрозы санкций США практически прекратили экономические отношения с Ираном и не выполняли его требования (евротройка должна была компенсировать урон от американских санкций).

5 января 2020 года Иран заявил, что не будет соблюдать договоренности о количестве центрифуг для обогащения урана, однако продолжит сотрудничать с МАГАТЭ.

Климат. Парижский договор контролирует количество выбросов парниковых газов и сдерживает рост средней температуры на Земле. 1 июня 2017 года США вышли из Парижского климатического соглашения.

По мнению Трампа, климатических изменений не существует, глобальное потепление не представляет угрозы для человечества.

При этом, США являются лидерами по выбросу парниковых газов после Китая. В 2019 году, по данным статистики компании Enerdata, выбросы CO2 в США составили 4,920 млн т. Для сравнения в Китае — 9,729 млн. т, в России — 1,754 млн т.

Что удалось достичь:

Дональд Трамп оставил очень противоречивое наследие во внешней политике США. С одной стороны, он положил начало возвращению к системному противостоянию Вашингтона с глобальными соперниками, в частности, Россией и Китаем. С другой, как говорит замдиректора Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов, жесткая и безответственная позиция администрации США нанесла колоссальный удар по системе контроля за вооружениями: выход из ДРСМД и Договора по открытому небу резко усилило угрозы преднамеренной войны и ее эскалации на ядерный уровень.

«Администрация Трампа все-таки не продлила и уже точно не продлит договор СНВ-3 и, в случае если Трамп победит на этих выборах, то договор СНВ-3 продлен не будет.

Администрация Трампа разрушила традиционную философию развития российско-американского диалога о разоружении, заявив о том, что отныне необходимо участие Китая»,

— говорит Суслов.

По сути, Трампу не удалось достичь прогресса в отношениям практически по всем трекам, заявленные им в ходе избирательной кампании — 2016. Отношения с Россией пошли по пути обострения, заменить «ядерную сделку» с Ираном не удалось, и этот вопрос остается в подвешенном состоянии. А диалог по вопросу о денуклеаризации Корейского полуострова поставлен на паузу.

Такая политика оставила свой след и на отношениях США и Европы: жесткая риторика президента США привела к разладу в трансатлантическом диалоге, и создало некоторое напряжение между Вашингтоном и Берлином, который Трамп обвинял в нежелании увеличить расходы на оборону.

Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев считает, что главным наследием Трампа в американской внешней политике останется чувство неопределенности, смятения у союзников и непредсказуемости у конкурентов.

«Дональд Трамп оставил впечатление непредсказуемости у конкурентов, прежде всего, Китая, для которого, скорее, неожиданностью стали демарши президента США на внешнеполитической арене», — сказал Иван Тимофеев, добавив, что он не видит «за Трампом каких-то серьезных внешнеполитических достижений, даже если сравнивать его с предыдущим президентом Бараком Обамой».

Иммиграционная политика: отгородиться стеной

Что обещал: запретить въезд на территорию США гражданам некоторых стран с преимущественно мусульманским населением, построить стену на границе с Мексикой.

Стена. Пожалуй, главным предвыборным тезисом Трампа стала борьба с нелегальной миграцией через южные границы и наркотрафиком, что в конечном итоге должно было повысить обеспечение национальной безопасности США. В этих целях он обещал построить между США и Мексикой заградительную стену.

На реализацию проекта Трамп планировал привлечь $5,7 млрд, однако предложение заблокировали в конгрессе — представители Демократической партии отказались финансировать строительство.

Отсутствие компромисса по вопросу о бюджете США в декабре 2018 года привела к самому продолжительному в истории страны «шатдауну» — приостановке работы правительства. Он продлился 35 дней (ранее самым длительным считалась 21-дневная приостановка в 1995/96 году). «Шатдаун» затронул 800 тыс. служащих, которые были вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск или работать без заработной платы.

Утвердить бюджет на строительство вышеуказанной стены в размере $1,37 млрд удалось лишь в середине февраля 2019 года. Однако существуют оценки, согласно которым строительство может обойтись бюджету государства от $12 млрд до $40 млрд. Поэтому этот компромисс часто рассматривают как достижение отнюдь не в пользу Трампа.

Так или иначе, возведение заградительных сооружений началось в 2019 году. По официальным данным, к июлю 2020-го было построено 400 км конструкций, а при сохранении прежних объемов к концу года длина стены увеличится до 727 км.

По проекту же стена должна достичь 1609 км, при том что общая протяженность границ с Мексикой составляет около 3200 км.

Запрет на въезд в США гражданам мусульманских стран. В 2017 году Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в США граждан шести стран — Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана — с целью обеспечить национальную безопасность США. Ограничение противоречит конституции Соединенных Штатов, запрещающей дискриминацию по религиозному признаку, однако Верховный суд США постановил, что запрет на въезд в страну граждан шести стран вступает в силу.

Что удалось достичь:

Эксперты по-разному оценивают, насколько Трампу удалось реализовать эту часть предвыборных обещаний. Вместе с тем абсолютные цифры показывают, что поток мигрантов, проникающий в США через мексиканскую границу, при Трампе, действительно, сократился. Однако, что больше этому способствовало — возведенные участки стены или жесткая миграционная политика Трампа, — вопрос открытый.

В первый год президентства Трампа, то есть еще до начала активного строительства заградительных сооружений, уровень миграции в США снизился до показателей 1971 года. В 2018-м через американо-мексиканскую границу перешли менее 400 тыс. нелегалов. В то время как в период президентства Барака Обамы эти цифры варьировалась от 450 тыс. до 500 тыс. человек в год.

Здравоохранение: избавиться от наследия Обамы

Что обещал: реформировать систему здравоохранения, отменить государственную программу медицинского страхования для малообеспеченных американцев Obamacare.

Реформа здравоохранения Obamacare, инициированная администрацией Барака Обамы в 2010 году, позиционировалась демократами как одно из главных достижений в сфере социальной политики предшественника Дональда Трампа. Главная цель, которую преследовали власти, было увеличение количества американских граждан, охваченных системой медицинского страхования. Бюджет программы составил $940 млрд.

Ее главным итогом стало снижение числа американцев, не имеющих медстраховки, с 48 млн человек до 28 млн. В то же время, правительство обязало всех граждан иметь страховку и ввело штрафы за ее отсутствие.

Главным негативным фактором, на котором акцентировали внимание республиканцы, стало то, что для тех, у кого страховка уже была, ее стоимость выросла в цене. Трамп настаивал, что страховка попросту перестала быть выгодной для среднего класса: по сути, более обеспеченные граждане США стали из своего кармана оплачивать медицинские услуги для менее обеспеченных, что не согласуется с основными установками, на которых стоят республиканцы.

Более того, не нравилось Трампу и то, что реализация реформы привела к общему росту расходов на здравоохранение со стороны государства.

Ключевым документом Трампа в этом направлении стал «Акт об американском здравоохранении», предусматривающий поэтапную отмену Obamacare и, в первую очередь, пункта о штрафе за отсутствие страховки. Чтобы сохранить доступ к медицинским услугам как можно большему числу граждан в программу был включен пункт о возможном снижении стоимости медицинской страховки.

Что удалось достичь:

Обещание не выполнено. В марте 2017 года Трамп был вынужден отозвать законопроект перед самым голосованием по его принятию, поскольку не получил необходимой поддержки даже среди своих однопартийцев-республиканцев.