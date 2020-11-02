Упущенные возможности: когда Украина догонит Польшу по уровню жизни

Глава комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал упущенный Украиной исторический шанс на улучшение уровня жизни. В своем Twitter сенатор отреагировал на заявление председателя комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

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Тот в интервью Gordon.ua признался, что сделать из Украины восточноевропейскую Францию не получится — по меньшей мере, при жизни следующего поколения украинцев.

«Шанс у Украины на повышение уровня жизни был — в случае развития торгово-экономических связей и с Россией, и с Европой. Но был раскручен «майдан», и Украина свой шанс провалила», — подчеркнул Пушков.

Гетманцев ранее заявил, что Украине потребуется по меньшей мере 40 лет, чтобы догнать по уровню ВВП на душу населения хотя бы Польшу. Сверхзадачей для украинских властей является достижение белорусских или российских социоэкономических показателей.

Пушков отметил, что Украина в 2011-2013 годах показывала весьма приличные темпы роста экономики, а ВВП страны приближался к $200 млрд. Однако планы были сорваны «евроинтеграцией».

Кабмин полагает, что ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8% при инфляции 6,8%. В это же время Всемирный банк считает, что экономика Украины упадет на 3,5%. По мнению МВФ, украинский ВВП в 2020 году сократится на 8,2%, вырастет чуть более, чем на процент, в следующем году, и еще на 3% — в 2022 году.

Экономические отношения между Москвой и Киевом начали разрушаться еще в конце 2014 года. Из-за разрыва экономических связей с Россией Украина потеряла в 13 раз больше, чем РФ. Произошло это, в частности, из-за падения объемов взаимной торговли на фоне взаимных санкций и сворачивания ряда совместных проектов.

Сначала правительство Украины приняло постановление об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ. Далее было введено эмбарго на поставку на территорию Украины многих российских товаров.

В качестве ответных мер Москва ввела свои ограничения на закупку украинской продукции. Они коснулись, в основном, продовольственных товаров. До сих пор российский запрет распространяется на свинину, овощи, сыры и творог, фрукты и орехи, мясо и субпродукты, сливочное масло, молоко.

Кроме того, Москва установила таможенные пошлины на украинские товары. Списки товаров, запрещенных к ввозу, с обеих сторон неоднократно пересматривались и расширялись. Несмотря на взаимные санкции и пошлины, Россия до сих пор остается основным торговым партнером Украины.

Согласно статистике Федеральной таможенной службы России, импорт товаров и услуг на Украину из России вырос на 17% за 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Таким образом, товарооборот растет, невзирая на санкции.

В 2017 году ущерб Украины из-за ухода с традиционных рынков, включая российский, оценивался в $15 млрд. Совокупный объем убытков от экономического и банковского кризиса, начавшегося в 2014 году, составил 38% ВВП страны, сообщал украинский Нацбанк.

Пару лет назад бывший при президенте Викторе Януковиче премьер-министром Украины Николай Азаров заявил, что страна превратилась в «сырьевой придаток» более развитых стран. Он добавил, что на экспорт идет в Европу «примитивное сырье» и сельскохозяйственная продукция.

«Эти страны развиваются, а Украина деградирует», — констатировал Азаров. Политик уточнил, что на продажу, в основном, идут недрагоценные металлы и продукты растительного происхождения.

В 2017 году второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что украинская экономика разваливается, а страна становится сырьевым придатком.

«Мы об экономике вообще забыли, мы разваливаемся начисто! Мы становимся сырьевым придатком. У нас металлургия осталась, химия, сельское хозяйство. Высоких технологических производств практически нет», — отметил он.