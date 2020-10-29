Скандальная кампания: в чем обвиняют Трампа и Байдена

Многочисленные скандалы и сливы компроматов в СМИ — вполне обыденная для американских выборов практика. Вероятно, оба кандидата на пост президента США были заранее к этому готовы. Байден в «большой политике» почти 50 лет, а Трамп за свое президентства столкнулся с огромным количеством расследований и «сливов компромата» — чего только стоит попытка импичмента главы государства со стороны демократов в конгрессе.

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Прессинг Трампа

Меньше чем за неделю до выборов американский лидер наверное переживает дежавю, поскольку СМИ вспоминают о старых скандалах с участием главы государства. В прессе вновь заговорили о статье сотрудника Белого дома двухлетней давности, который фактически признавался в саботаже ряда решений Трампа со стороны администрации президента.

Скандальный материал получил вторую жизнь, потому что стало известно имя анонимного автора. Им оказался Майлз Тейлор, который ранее занимал пост руководителя аппарата сотрудников министерства внутренней безопасности США. Как отмечает Washington Post, два года назад откровение Тейлора о «сопротивлении внутри Белого дома» вызвало гнев Трампа.

При этом сам президент, комментируя раскрытие анонима, заявил, что никогда не слышал о Тейлоре, и лично его не знал.

По его словам, вся эта история — лишь мошенничество со стороны New York Times — именно там была опубликована статья сотрудника Белого дома.

«Он работал вместе с ними. [Он] также работал на крупную технологическую компанию Google. Сейчас работает на лживую новостную телекомпанию CNN. Они должны уволить, посрамить и наказать всех, кто связан с этим обманом американского народа», — написал Трамп в Twitter.

Более жестко глава государства высказался в ходе предвыборного митинга в Аризоне, призвав привлечь Тейлора к ответственности. «Это неопытный сотрудник, подлец, никогда не работавший в Белом доме. Этого парня, мне кажется, необходимо подвергнуть судебному преследованию», — подчеркнул Трамп.

Впрочем, статья Тейлора — лишь один из призраков прошлого, настигнувших Трампа на этой неделе. Газета The Wall Street Journal подлила масло в огнь, напомнив о «досье Трампа» — компромате, который собирали на политика в преддверии прошлых президентских выборов.

Материалы также известны под названием «русское досье» или «досье Стила», так как были собраны бывшим агентом британской разведки Кристофером Стилом.

Изначально доклад заказали противники Трампа в Республиканской партии, однако позже инициативу перехватили демократы. В «досье» утверждалось, что российские спецслужбы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. В частности, имелись сведения о том, что Трамп якобы проводил время в компании проституток в гостинице Ритц-Карлтон в ходе поездки в Москву.

Впоследствии ФБР и минюст США не смогли подтвердить подлинность данных в «русском досье», но новый материал WSJ касается не этого. Издание отмечает, что составить доклад помогла россиянка, в тот момент работавшая на Кипре.

Источники газеты утверждают, что речь идет о некой Ольге Галкиной, бывшем специалисте по связям с общественностью компании XBT Holding. Она предоставила Стилу заведомо ложную информацию о контактах штаба Трампа с российскими официальными лицами. При этом за данными к ней обратился ее бывший одноклассник Игорь Данченко, нанятый экс-разведчиком.

Казалось бы, материал играет в пользу Трампа, так как скорее подтверждает слова главы государства о том, что «досье Стила» — фальшивка. Однако фактически издание вновь поднимает тему, которая и так не отпускает американских политиков последние четыре года — «вмешательство России» в выборы.

Это самый громкий скандал президентства Трампа, которого вплоть до прошлого года обвиняли в «сговоре с Москвой». Спецпрокурор Роберт Мюллер провел соответствующее расследование и не смог доказать этот факт, хотя само вмешательство признал доказанным. Российские власти не раз опровергали эту информацию, но в США уже объявили о новом «влиянии» на выборы. Демократы вновь утверждают, что Москва пытается добиться переизбрания Трампа, объясняя это стремление «лояльным отношением» главы государства к президенту России Владимиру Путину.

То есть образ американского лидера как «пророссийского политика» продолжает его преследовать, хотя за три года он скорее ухудшил отношения с Москвой, чем добился хоть какого-то улучшения. А его заверения о желании сотрудничать с Россией, так и остались простыми обещаниями.

Вокруг Трампа есть и еще ряд крупных скандалов. В частности, по президенту бьет скверная история с его адвокатом, экс-мэром Нью-Йорка Руди Джулиани.

Юрист стал жертвой пранка съемочной группы при создании фильма фильма «Борат 2», сам того не осознавая. Джулиани дал интервью притворявшейся журналисткой актрисе, а потом согласился подняться с ней в номер отеля. Скрытые камеры зафиксировали момент, как адвокат начал трогать себя в районе паха рядом с девушкой. Прервал эту сцену режиссер картины Саша Барон Коэн, в образе Бората ворвавшийся в комнату с криком: «Ей 15. Она слишком стара для тебя».

Сам Джулиани не сразу признал Коэна и решил вызвать полицию, однако впоследствии осознал, в какой ситуации оказался. В свое оправдание адвокат говорит, что сцена в фильме — это монтаж, а сам он просто заправлял рубашку в штаны. Скандал с юристом Трампа так или иначе задевает самого президента, который до этого не раз сталкивался с обвинения в неподобающем отношении к женщинам и даже судился с порноактрисами.

Провалы Байдена

В рамках текущей предвыборной кампании, пожалуй, у действующего президента наиболее внушительный список скандалов вокруг него. Это при том, что по его позициям, вероятно, больше всего бьет пандемия коронавируса. Она уничтожила все экономические достижения Трампа, а умышленное замалчивание опасности заболевания и замедленная реакция на пандемию дали демократам повод говорить о неспособности президента контролировать ситуацию.

Однако Байден также сталкивается с появлением скандальных историй в СМИ.

Самый крупный компромат на кандидата касается его вовлеченности в дела Украины, которую он курировал, будучи вице-президентом США.

Тут стоит упомянуть сына политика Хантера, который в то время входил в совет директоров украинской компании Burisma.

В середине октября СМИ опубликовали электронные письма и компрометирующую информацию, предположительно, с ноутбука Хантера. В переписке журналисты нашли подтверждение тому, что кандидат-демократ лично встречался с руководством Burisma — хотя активно это отрицал.

Эти данные дали почву для обвинения Байдена в конфликте интересов и коррупции — часть писем позволяет прийти к выводу, что Хантер Байден буквально продавал встречи со своим отцом вице-президентом правительствам разных стран и крупным бизнесменам. Кроме того, появилась информация о том, что семья Байдена получила миллионы долларов сомнительного происхождения, значительная часть которых связана с руководством Китая.

Ко всей этой коррупционной деятельности прямое отношение имеет и сам кандидат в президенты. В одном из слитых писем Хантер жалуется, что отец требует от него половину его заработка.

Также на ноутбуке Хантера были найдены пикантные подробности его личной жизни. В сети опубликованы несколько видеозаписей, на которых сын Джо Байдена занимается сексом с молодыми девушками, параллельно употребляя большое количество наркотиков. Также, по утверждению Рудольфа Джулиани, на ноутбуке Хантера были обнаружены фотографии несовершеннолетних девушек и запись того, как он якобы общался в видеочате с некой девочкой-подростком, будучи при этом обнаженным.

При этом публикация этих материалов встретила серьезные препятствия. В частности, Twitter и Facebook начали банить соответствующие посты, ссылаясь на их недостоверность. Первую порцию компромата разместила газета The New York Post, а подхватил телеканал Fox News, когда большинство либеральных СМИ раскручивать скандал не стали.

На страницах The Washingon Post колумнист Томас Рид объясняет этот подход следующим образом: «Мы должны относиться к утечкам информации о Хантере Байдене так, как если бы они были операцией внешней разведки. Даже если это, вероятно, не так».

Сам Трамп связал такую избирательность с «отсутствием свободы прессы в США».

В дополнении к этому Джо Байден и сам не раз обвинялся в «неподобающем поведении» сексуального характера по отношению к женщинам. Во главе угла были не столько слова политика, сколько его действия. По меньшей мере семь женщин обвинили Байдена в том, что он странно и неприятно к ним прикасался, зачастую против их воли. В ответ политик принес извинения тем, кого он мог обидеть своими действиями.

Пожалуй, также стоит указать на еще один условно скандальный момент вокруг демократа, который зачастую использует Трамп. А именно — оговорки в его выступлениях, которые соперники демократа используют для спекуляций о его «старческой деменции».

К примеру, в ходе своих предвыборных выступлений политик случайно перепутал жену с сестрой, также говоря о своей кампании называл себя кандидатом в сенат или объявил своим соперником Джорджа Буша, а не Дональда Трампа.

Влияет ли это на ситуацию?

С учетом всех историй и компроматов вокруг обоих кандидатов возникает закономерный вопрос — отражается ли это на предвыборной гонке. Ответ на него дать достаточно сложно, во многом из-за популярности досрочного голосования во время пандемии. По предварительным данным, более 50 млн американцев уже отдали свой голос.

Если рассматривать опросы общественного мнения, то по исследованию YouGov от 27 октября, в гонке лидирует Байден, на общенациональном уровне кандидат набирает 51% рейтинга, когда Трамп получает лишь 40%.

Однако нельзя сказать, что на это серьезно повлияли скандалы вокруг кандидатов. Тот же Байден в сентябре набирал 52% рейтинга, когда у Трампа было 42%. То есть слив компромата на сына политика не слишком сильно сдвинул его позиции. Рейтинг действующего президента с марта падает или поднимается на 3-4%, что скорее можно увязать с пандемией, чем компроматами или возвращением «руки Кремля».

С точки зрения программного директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева, любой серьезный новостной вброс накануне выборов может сказаться на настроении избирателей, которые принимают решение в последний момент.

«Борьба обостряется и наверняка подобные материалы продолжат появляться в прессе. Но нужно понимать, что СМИ в США достаточно поляризованы, поэтому дискуссии на счет вбросов не происходит», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

В свою очередь глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев указал, что скандалы присутствуют в избирательных кампания США начиная с 80-х годов, они являются частью «черного пиара», незаменимого атрибута американской политической жизни.

«Политтехнологи уверены, что они влияют на исход выборов, но довольно трудно понять в какой степени. Влияние оказывается на какую-то часть избирателей, что вполне может оказаться решающим фактором в ходе голосования», — резюмировал эксперт.