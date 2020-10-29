«Россия вмешалась в Brexit»: от Джонсона требуют новое расследование

Правительство Великобритании столкнется с юридическими проблемами из-за отказа начать расследование о возможном вмешательстве России в выборы.

Шесть парламентариев подали 29 октября судебный иск, утверждая, что бездействие руководства Великобритании нарушает юридические обязательства, взятые Лондоном в рамках Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей права граждан на свободные и справедливые выборы.

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В июле парламентский комитет по разведке и безопасности опубликовал отчет, в котором сообщалось, что Великобритания «явно является целью российских кампаний по дезинформации и операций политического влияния» и призвал провести расследование о «вмешательстве» России в референдум о выходе Великобритании из состава Евросоюза в 2016 году. Документ также содержит критику в адрес британского правительства за бездействие перед лицом этой угрозы и поощрение притока в Великобританию российских денег.

Правительство в своем заявлении по отчету сообщило, что в докладе не приведены доказательства вмешательства Москвы в избирательный процесс, и, соответственно, новая оценка «не нужна».

В документе действительно не содержалось каких-либо доказательств о влиянии России на британские выборы. Основной посыл доклада состоял в том, что руководство страны закрывает глаза на угрозы, исходящие от Москвы. В документе критиковались британские спецслужбы за то, что они выбрали «предельно осторожный подход» к проблеме, а правительство «напрямую избежало» расследований о «вмешательстве» России во внутреннюю жизнь страны.

Премьер-министр Борис Джонсон, однако, опровергал эти подозрения и отмечал, что результаты референдума являются исключительно отражением мнения британского народа. «Люди в этой стране проголосовали за Brexit не из-за давления России, а потому что они хотели вернуть себе контроль», — сказал Джонсон.

Позиция Даунинг-стрит возмутила ряд депутатов. Член палаты лордов Пол Страсбургер, депутаты от Лейбористской партии Бен Брэдшоу и Крис Брайант, член Партии зеленых Кэролин Лукас, член палаты общин от Шотландской национальной партии Алин Смит и баронесса Пейшенс Джейн Уиткрофт подали иск к кабинету министров во главе с премьером Борисом Джонсоном, сообщает Financial Times.

Они намерены выяснить, почему правительство «бездействует в вопросе российского вмешательства». Кроме того, депутаты требуют совершенствования действующего законодательства, чтобы предотвратить попытки России вмешаться в будущие выборы. Судебный процесс поддержали также бывший советник Великобритании по национальной безопасности Питер Рикеттс и бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон.

«Попытки подорвать западные демократии не прекратились, и нам нужно извлечь уроки из того, что происходило в прошлом, чтобы мы могли гарантировать, что наши избирательные процессы достаточно устойчивы и могут противостоять потенциальному вмешательству в будущем», — приводит издание слова Кэролин Лукас.

«По какой-то причине премьер-министр, кажется, хочет, чтобы мы пребывали в неведении относительно повторяющихся атак России на нашу демократию. Огромное количество дезинформации, распространяемой умным и хитрым способом Москвой, подрывает нашу суверенную свободу выбирать собственных лидеров и определять свой вектор развития. Нужно спросить у премьера, почему он не хочет, чтобы мы знали правду», — цитирует «Би-би-си» слова Пола Страсбургера.

В иске утверждается, что решение правительства не проводить публичное расследование является необоснованным и противоречит общественным интересам. В качестве оснований для иска парламентарии заявили, что такое расследование даст возможность заслушать показания свидетелей и запросить документы у разведки.

По мнению истцов, проведение расследования также раскроет информацию о степени вмешательства России во внутренние процессы Великобритании, причем речь идет не только о референдуме по выходу страны из ЕС, но и о референдуме о независимости Шотландии 2014 года.

Москва не раз опровергала любые подобные обвинения. «Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира: ни в Соединенных Штатах, ни в Великобритании, ни в других странах. Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела», — ранее заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее генеральный директор государственного ведомства британской контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум рассказал журналистам, что агентство уже расследовало возможность вмешательства России в выборы, но не обнаружило ничего «значимого».

Однако он признал «необходимость задать вопросы», уделяла ли британская разведка достаточно внимания для борьбы с российской угрозой после террористического акта 11 сентября 2001 года, когда силовые ведомства сосредоточились на контртеррористических операциях.

Представитель правительства Великобритании заявил, что, хотя он не будет комментировать текущие судебные разбирательства, защита демократии является «абсолютным приоритетом» для Лондона.

«В Великобритании существуют надежные системы для защиты наших выборов и институтов от вмешательства», — добавил пресс-секретарь правительства страны, заявив, что Даунинг-стрит готовит новый закон, чтобы помочь службам безопасности пресечь внешнее вмешательство.

После выхода доклада представитель правительства заявлял, что Великобритания запустит собственный реестр иностранных агентов наподобие тех, что действуют в США или Австралии — там лица, представляющие интересы иностранных держав, должны регистрироваться в министерстве юстиции и представлять периодически отчеты о своей деятельности. Тех, кто не будет соблюдать требования, ждет депортация или же тюремное заключение.

Комитет по разведке и безопасности отказался комментировать этот вопрос.

Так или иначе, судебный иск окажет давление на правительство, чтобы оно инициировало независимое расследование по вопросу вмешательства России в выборы.

Судья может проверить законность решения не проводить расследование, однако вердикт не может давать определение правильного или неправильного действия правительства.