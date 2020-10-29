След из России: WSJ нашла новые подробности о «русском досье» Трампа

Российская «специалист по связям с общественностью» Ольга Галкина, работавшая на Кипре, якобы помогала составлять «досье» с компрометирующими материалами на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

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Источники издания заявили журналистам, что Галкина работала в 2016 году в одном из отделов компании XBT Holding бизнесмена Алексея Губарева. По версии газеты,

к Галкиной обратился ее бывший одноклассник Игорь Данченко — его нанял ранее экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил, пытавшийся найти доказательства связи предвыборного штаба Трампа с Россией.

Данченко попросил Галкину помочь установить такие связи — она же предоставила заведомо ложную информацию о том, что одно из подразделений компании XBT Holding якобы причастно к атаке на сервер Демократической партии во время выборов 2016 года.

Кроме того, она представила сведения о том, что Губарев якобы сотрудничал с российскими спецслужбами. По представленным Галкиной данным, помощник Трампа встречался с российскими чиновниками в Праге. Впоследствии вся эта информация была признана ложной.

Сам Данченко опроверг сведения о том, что он работал якобы на российские спецслужбы.

Собирать компромат на Трампа начали еще в 2015 году — изначально это делалось по заказу его противников по Республиканской партии. Когда Трамп стал лидером предвыборной гонки, инициатива перешла в руки демократов. Кристофер Стил получал деньги от Национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

ФБР и Минюст США сообщили Конгрессу, что не смогли установить подлинность сведений из «досье».

В декабре 2018 года суд в США принял решение в пользу издания BuzzFeed по иску российского бизнесмена Алексея Губарева о клевете из-за публикации «русского досье» на президента США Дональда Трампа.

Бизнесмен подал иск в феврале 2017 года в суд во Флориде. В частности, в опубликованном в январе 2017 года досье фигурировало имя бизнесмена. В самом досье содержалась информация о возможных связях между Дональдом Трампом и Россией. Судья Урсула Унгаро решила, что издание защищено от исков о клевете в силу корректной передачи самого досье, указав также на то, что от BuzzFeed не было добавлено каких-либо мнений или точек зрения. Кроме того, в той публикации была пометка о том, что публикуемая информация не проверена и может быть неверной. К тому же, само досье было сборником отчетов, которые были частью официального разбирательства. В частности, там содержалась информация из брифингов или деятельности ФБР.

Так называемое «русское досье» циркулировало на самых высоких уровнях американского правительства, о нем также было известно на тот момент президенту США Бараку Обаме и кандидату в президенты — Дональду Трампу, говорится в материале. Таким образом, суд постановил, что издание имело право публиковать досье.

Президент США Дональд Трамп заявил, что автора скандального «досье» на нынешнего американского лидера — экс-агента британских спецслужб Кристофера Стила, — нужно экстрадировать в Соединенные Штаты Америки, чтобы судить, после чего отправить того в тюрьму.%

В конце декабря 2017 года президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал досье о его тайном сговоре с Россией «фальшивым» и «оплаченным Хиллари Клинтон и Национальным комитетом Демократической партии».

«ФБР за все это время так и не смогло обосновать заявления, сделанные в досье о тайном сговоре Трампа и России. Досье запятнало ФБР», — написал Трамп. Он добавил, что эту «гору мусора» использовали как основание для расследования его избирательной компании.

Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в электоральный процесс в Соединенных Штатах. Так, президент России Владимир Путин еще в 2017 году указывал, что все инсинуации о роли РФ «придуманы».

«Это все придумано для того, чтобы придать работе Трампа нелегитимный характер. Для меня это странно, что люди не понимают, что они обескровливают избранного президента», — сказал Путин.

Он также удивился тому, что из-за контактов с представителями США раздувается скандал. «Как вы себе это представляете? Что, запретить все контакты? Что тут увидели запредельного и почему это приобретает характер шпиономании?», — добавил российский лидер.