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Не читайте советских газет: что на самом деле Небензя сказал в ООН

Постпред РФ при ООН обвинил New York Times в распространении фейков

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил американскую газету The New York Times в распространении фейков о России. Он также посоветовал немецкому постпреду не читать NYT перед заседаниями Совбеза ООН.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя раскритиковал постпреда ФРГ Кристофа Хойсгана за чтение американской газеты The New York Times. Это произошло в ходе заседания Совбеза ООН и обсуждения ситуации в Сирии, передает РИА «Новости».

Небензя перефразировал русского писателя Михаила Булгакова, в повести которого «Собачье сердце» профессор Преображенский отговаривал своего коллегу — доктора Борменталя — от чтения советских газет.

«Там описывается время после революции, большевики у власти. Преображенский <…> относится к старорежимной части общества. И он <…> говорит — не читайте советских газет до обеда, от них портится аппетит. Кристоф, боже вас сохрани, не читайте The New York Times до заседаний Совета Безопасности по Сирии», — сказал Небензя.

Перед этим немецкий дипломат заявил, что NYT в одной статье утверждает, что в результате атаки российских ВКС в Идлибе якобы пострадали мирные жители. Хойсган подчеркнул, что если эти данные окажутся правдой, то это будет грубым нарушением международного гуманитарного права. «Это неприемлемо», — добавил он.

Небензя отметил, что газета The New York Times печатает «столько фейков о России, что неудивительно, что [Хойсган] выбрал для подготовки к обсуждению именно этот источник».

Ранее сирийская газета «Аль-Ватан» сообщила, что в результате авиаудара по тренировочному лагерю террористов в Идлибе уничтожено более 40 боевиков, не менее шести десятков получили ранения. Идлиб — единственный сирийский регион, большая часть которого остается подконтрольной боевикам.

Василий Небензя уже не в первый раз цитирует на заседаниях Совбеза русских классиков. В 2018 году постоянный представитель России при ООН вспомнил строчки из стихотворения Александра Пушкина «Признание», в котором поэт воспел любовный самообман.

«Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад! Это про вас, господа», — заявил Небензя, обратившись к представителями Украины и стран Запада.

Так он постарался обратить внимание на «русофобию, вышедшую на уровень государственной идеологии», и разгул украинского национализма. Процитированное российским дипломатом стихотворение относится к любовной лирике русского поэта. «Мой ангел! Я любви не стою. Но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно!» — эти строчки предшествуют тем, что были произнесены Небензей в ООН.

Кроме того, Небензя указал на дискриминацию русских на Украине после госпереворота в 2014 году. Он вспомнил, что во время событий на площади Независимости в Киеве был популярен хэштег #онижедети, через который украинцы пытались объяснить акции радикалов.

«...Что с них взять, побалуются и пройдет. У нас есть такая поговорка: «Спички детям не игрушка». Сейчас эти «дети» ходят по Киеву с факельными шествиями и нацистскими лозунгами, нацистские добровольческие батальоны воюют в Донбассе», — возмутился дипломат.

По мнению Небензи, Запад предпочитает не замечать «выпущенного из бутылки джинна» украинского национализма, с которым теперь не может справиться.

Василий Небензя — советский, а после и российский дипломат. Он окончил МГИМО в 1983 году, после служил атташе советского посольства в Таиланде, затем — в управлении международных экономических отношений МИД СССР, а в 1990-х годах работал в различных департаментах МИД РФ. До 2000 года Небензя — старший советник Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке. С 2013 до 2017 года занимал должность замминистра иностранных дел Российской Федерации.

В мае 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Василия Небензи Орденом почета. Награда была присуждена ему за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.