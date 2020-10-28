Не читайте советских газет: что на самом деле Небензя сказал в ООН

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя раскритиковал постпреда ФРГ Кристофа Хойсгана за чтение американской газеты The New York Times. Это произошло в ходе заседания Совбеза ООН и обсуждения ситуации в Сирии, передает РИА «Новости».

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Небензя перефразировал русского писателя Михаила Булгакова, в повести которого «Собачье сердце» профессор Преображенский отговаривал своего коллегу — доктора Борменталя — от чтения советских газет.

«Там описывается время после революции, большевики у власти. Преображенский <…> относится к старорежимной части общества. И он <…> говорит — не читайте советских газет до обеда, от них портится аппетит. Кристоф, боже вас сохрани, не читайте The New York Times до заседаний Совета Безопасности по Сирии», — сказал Небензя.

Перед этим немецкий дипломат заявил, что NYT в одной статье утверждает, что в результате атаки российских ВКС в Идлибе якобы пострадали мирные жители. Хойсган подчеркнул, что если эти данные окажутся правдой, то это будет грубым нарушением международного гуманитарного права. «Это неприемлемо», — добавил он.

Небензя отметил, что газета The New York Times печатает «столько фейков о России, что неудивительно, что [Хойсган] выбрал для подготовки к обсуждению именно этот источник».

Ранее сирийская газета «Аль-Ватан» сообщила, что в результате авиаудара по тренировочному лагерю террористов в Идлибе уничтожено более 40 боевиков, не менее шести десятков получили ранения. Идлиб — единственный сирийский регион, большая часть которого остается подконтрольной боевикам.

Василий Небензя уже не в первый раз цитирует на заседаниях Совбеза русских классиков. В 2018 году постоянный представитель России при ООН вспомнил строчки из стихотворения Александра Пушкина «Признание», в котором поэт воспел любовный самообман.

«Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад! Это про вас, господа», — заявил Небензя, обратившись к представителями Украины и стран Запада.

Так он постарался обратить внимание на «русофобию, вышедшую на уровень государственной идеологии», и разгул украинского национализма. Процитированное российским дипломатом стихотворение относится к любовной лирике русского поэта. «Мой ангел! Я любви не стою. Но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно!» — эти строчки предшествуют тем, что были произнесены Небензей в ООН.

Кроме того, Небензя указал на дискриминацию русских на Украине после госпереворота в 2014 году. Он вспомнил, что во время событий на площади Независимости в Киеве был популярен хэштег #онижедети, через который украинцы пытались объяснить акции радикалов.

«...Что с них взять, побалуются и пройдет. У нас есть такая поговорка: «Спички детям не игрушка». Сейчас эти «дети» ходят по Киеву с факельными шествиями и нацистскими лозунгами, нацистские добровольческие батальоны воюют в Донбассе», — возмутился дипломат.

По мнению Небензи, Запад предпочитает не замечать «выпущенного из бутылки джинна» украинского национализма, с которым теперь не может справиться.

Василий Небензя — советский, а после и российский дипломат. Он окончил МГИМО в 1983 году, после служил атташе советского посольства в Таиланде, затем — в управлении международных экономических отношений МИД СССР, а в 1990-х годах работал в различных департаментах МИД РФ. До 2000 года Небензя — старший советник Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке. С 2013 до 2017 года занимал должность замминистра иностранных дел Российской Федерации.

В мае 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Василия Небензи Орденом почета. Награда была присуждена ему за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.