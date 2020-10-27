«Встречи переносятся»: Лавров ушел на «удаленку»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет находится на самоизоляции, так как ранее контактировал с заразившимся коронавирусом. Об этом сообщили в Департаменте информации и печати МИД.

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«В связи с контактом с зараженным COVID-19 Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции. Ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок. Самочувствие [министра] хорошее», — цитирует ТАСС сообщение.

В дипведомстве добавили, что на ближайшие дни — 28-29 октября — в планы министра входили рабочие визиты в Сараево и Белград.

В связи с этим официальный представитель ведомства Мария Захарова опубликовала на своей странице в Facebook сообщение о том, что сотрудники министерства регулярно сдают тесты на COVID-19 и следуют предписаниям.

Накануне Сергей Лавров вернулся из Греции, где он провел официальные встречи с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, главой греческого МИДа Никосом Дендиасом и председателем партии «Коалиция радикальных левых сил», бывшим премьером Алексисом Ципрасом.

Захарова ранее опубликовала несколько фотографий с переговоров. На одной из них была запечатлена встреча с Ципрасом. Лавров был без защитной маски, а бывший греческий глава кабмина — в маске.

В Афинах прошла встреча Лаврова с израильским коллегой Габи Ашкенази. На снимке, опубликованном после переговоров, видно, что оба министра сидят на удалении друг от друга без масок.

Тем временем в греческом внешнеполитическом ведомстве заявили, что не знают ничего о самоизоляции российского министра иностранных дел, сообщает РИА «Новости». По словам представителя МИД Греции, глава министерства страны Никос Дендиас работает в обычном режиме.

Если в случае с Лавровым, неизвестно, подхватил ли он сам вирус, то ранее были сообщения о заражениях инфекцией среди министров. Например, в августе сообщалось о том, что у главы Минэнерго России Александра Новака зафиксировали коронавирус. О заболевании главы Минэнерго тогда рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он сообщил, что Новак должен был участвовать в заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске, но из-за заболевания ему пришлось вернуться в Москву.

Помимо министров, с коронавирусом сталкиваются и парламентарии. Днем ранее — 26 октября — председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил, что за все время эпидемии 91 депутат Госдумы заразился новым типом инфекции.

«Сегодня на больничной койке 38 депутатов, один в реанимации. Один депутат умер в результате пандемии», — отчитался Володин перед российским президентом Владимиром Путиным.

Володин обратил внимание, что члены парламента стараются делать все возможное, чтобы предотвратить распространение вируса и по максимуму переводят свою работу на дистанционный режим. Но, по его словам, полностью уйти на «удаленку» депутатам не удается.

От коронавируса в конце сентября умер депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев. Ему было 67 лет. Последние дни своей жизни политик находился в коме, передавало РБК.

После этого Володин сообщил о том, что у 60 членов нижней палаты были обнаружены антитела.

Коронавирусом также заражаются и главы регионов. Ранее инфекцию обнаружили у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС. В сообщении отмечалось, что он работает на самоизоляции и «чувствует себя хорошо».

Тест на COVID-19 оказался положительным также у главы Кузбасса Сергея Цивилева. Он с прошлой недели находится на карантине вместе с супругой. По данным администрации правительства Кузбасса, «губернатор чувствует себя удовлетворительно».

«Продолжает лечение на дому, совещания с правительством ведет по ВКС», — говорится в сообщении.