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Выступление Путина на «Валдае» и другие события недели: о чем пишут телеграм-каналы

Что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе

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Президент России Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» в... Президент России Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» в...
Президент России Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» в...

Президент России Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» в режиме видеосвязи, 22 октября 2020 года

Алексей Дружинин/РИА «Новости»
Выступление Владимира Путина на заседании Валдайского клуба и последние дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом — что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

В конце минувшей недели на заседании Валдайского клуба выступил Владимир Путин.

В этот раз все было четко разделено по темам, пишет «Доктор прописал».

«Во-первых, пандемия коронавируса, что понятно: здесь Владимир Путин отметил, что влияние пандемии на настоящее и будущее человечества еще предстоит осмыслить, а коронавирус до сих пор представляет серьезную угрозу. Президент подчеркнул, что испытывает чувство гордости за Россию и ее граждан;

во-вторых, о «завозных» моделях демократии - это фикция без содержания и даже подобия суверенитета: «В несамостоятельных государствах руководители вассалы, а за вассала всё решает господин»;

в-третьих, самое, наверное, яркое высказывание в нынешнем выступлении - об ожидающих «затухания» России: «Нас беспокоит лишь одно - как бы не простудиться на ваших похоронах»;

в-четвертых, важно сохранение ООН, Совбеза и права вето как основных механизмов;

в-пятых, много внимания было уделено теме изменения климата и о том, какими негативными последствиями это грозит в том числе и России. Цитата: «Мы же не хотим, чтобы климат на Земле приблизился к условиям безжизненной Венеры»;

в-шестых, президент России еще раз напомнил, что предложил США обсудить проблемы в киберпространстве. И подчеркнул готовность к сотрудничеству с другими государствами, даже если Вашингтон откажется от такого обсуждения», — отмечает канал.

Кстати, чуть раньше на неделе выступил и премьер Михаил Мишустин.

«Зажег, зажег Михаил Владимирович», — так оценил случившееся Никита Кричевский.

«Мишустин назвал в числе своих личностных ориентиров Путина (дань уважения президенту), Королева (автора космического прорыва СССР) и Джобса (человека, ставшего живым воплощением шумпетеровского «созидательного разрушения»). Тем самым премьер обозначил свои жизненные приоритеты: лидерство, наука, технологии. Спикер как бы раскрыл наиболее предпочтительные подходы, акцент на которых вызовет его внимание и заинтересованность (бюрократам для размышления).

Отвечая на один из вопросов, Мишустин предпочел английский, дабы не допустить погрешностей перевода. Знаю по личному опыту, что Мишустин цепко вслушивается в любую произнесенную собеседником фразу, потому «вода» при общении с ним исключается. Сказывается не только блестящее образование и широкий кругозор, но и многолетний жизненный опыт.

Многих заинтриговал такой пассаж из выступления Мишустина: «Посмотрите на Россию со всех ракурсов. У нас замечательные люди, замечательная страна, замечательный президент, и я думаю, что у нас будет очень много интересных событий, которые мы обсудим, в том числе и поучаствовав в ваших встречах».

В общем, первый опыт общения на такой статусной площадке, как «Валдай», прошел для премьера сверхудачно, — пишет профессор в своей «Антискрепе». — Он по-хорошему освоился, почувствовал вкус дискуссии, оценил валдайскую площадку как эффективное средство донести свою позицию по самым разным вопросам. Интересно будет посмотреть на карьерное качество и изменение риторической доходчивости Мишустина в следующем году. Когда произойдет «очень много интересных событий».

В свою очередь, «Адекват» обратил внимание на слова Путина о Карабахе — тема конфликта по-прежнему остается одной из главных.

«Заявление президента России о равной важности партнерства как с Арменией, так и с Азербайджаном указывают на один немаловажный факт, а именно на то, что Россия продолжает считать зоной своих особых интересов всю постсоветскую территорию, а не отдельные ее части. ОДКБ этому не мешает никак - особенно учитывая, что война в Карабахе не попадает под действие данного соглашения. Вопрос заключается в том, какие меры Россия готова предпринять для защиты этих особых интересов, причем очевидно, что адресатом и риторики и, вероятно, мер в данном случае является в первую очередь не Ереван и Баку, а Анкара», — отмечает канал.

Все также следят телеграм-каналы и за американской поветской.

«Вот уже пятый год американских граждан кормят «аналитикой» на тему русского вмешательства в американскую демократию. Не стала исключением и текущая неделя, — констатирует ИА «Стекломой». — Глава Нацразведки США Джон Рэтклифф сообщил, что русские получили «некоторый доступ» к данным о регистрации американских избирателей, чтобы «посеять хаос» и «подорвать доверие к выборам». Для придания новости хоть какой-то новизны с лёгкой руки товарища Рэтклиффа в компанию к России записали Иран. Разумеется, иранский постпред в ООН назвал обвинения абсурдными (иранцам действительно плевать, кто будет бомбить их страну — демократы или республиканцы).

Наблюдая очередную серию этой многолетней мыльной оперы, невольно задаёшься вопросом: почему именно Россия? Почему не Иран, КНДР или Китай? Ну ок, китайцев США откровенно побаиваются, а КНДР, допустим, уж слишком мала и тотально закрыта. Но вот Иран — это же идеальный вариант для поддержания лояльности американского электората. Есть даже по-голливудски зрелищная гибридная война с убийствами высокопоставленных иранских генералов, массовыми обстрелами американских военных баз и торжественными клятвами уничтожить друг друга в исполнении Белого дома и иранского меджлиса.

Но нет, главным архиврагом США упорно числится Россия, на демонизацию которой американские демократы год от года вынуждены тратить всё больше сил и ресурсов, получая взамен всё меньше голосов избирателей. Хочется надеяться, что когда-нибудь тема «русского следа» перестанет будоражить умы американских политтехнологов и вернётся на свою историческую родину — в Голливуд».

А вот мимо внимания РИАN не прошел тот факт, что журнал Time впервые за почти 100 лет существования сменил логотип на своей обложке.

«Главный редактор Эдвард Фельсенталь написал большое письмо, в котором без имен, используя актуальные темы (демократию, экологию, перемены из-за пандемии) агитировал американцев голосовать против Дональда Трампа.

«Это был год, полный боли, лишений, хаоса и потерь. И все же, поскольку страны во всем мире начинают восстанавливаться после пандемии, становится ясно, что у нас также есть уникальная возможность изменить это течение [...] Немногие события повлияют на мир в большей степени, чем результаты приближающихся президентских выборов в США [...] Чтобы отметить этот исторический момент, возможно, столь важное решение, какое любой из нас когда-либо принимал у урны для голосования, мы впервые за нашу почти 100-летнюю историю заменили логотип на обложке нашего издания на императив о том, что все мы имеем право голоса. Для помощи читателям, мы подготовили руководство о том, как безопасно голосовать в этот необычный год [...] Мы находимся в редком моменте, который разделит историю на «до» и «после»».

Пафос этого письма вызывает много вопросов. Складывается ощущение, что американцы выбирают не очередного президента своей отдельно взятой страны на один срок, а мирового лидера с пожизненной возможностью править. Ну, Фельсенталь так чувствует, окей», — кажется, смирился телеграм-канал.

Тем временем в четверг прошли последние дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом.

«Ситуация не так однозначна, — комментирует их итоги «Мейстер». — Во-первых, результаты опросов разнятся: по данным Fox News, 74% зрителей признали победителем дебатов Трампа, а вот в опросе CNN -53% респондентов отдали свои симпатии Байдену. Во-вторых, в 2016 году Трамп проиграл все три раунда дебатов Хилари Клинтон, однако это не помешало ему занять Овальный кабинет. Так что интрига сохраняется».

На этом все! До следующей недели...