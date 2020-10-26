Выступление Путина на «Валдае» и другие события недели: о чем пишут телеграм-каналы

В конце минувшей недели на заседании Валдайского клуба выступил Владимир Путин.

Реклама

В этот раз все было четко разделено по темам, пишет «Доктор прописал».

«Во-первых, пандемия коронавируса, что понятно: здесь Владимир Путин отметил, что влияние пандемии на настоящее и будущее человечества еще предстоит осмыслить, а коронавирус до сих пор представляет серьезную угрозу. Президент подчеркнул, что испытывает чувство гордости за Россию и ее граждан;

во-вторых, о «завозных» моделях демократии - это фикция без содержания и даже подобия суверенитета: «В несамостоятельных государствах руководители вассалы, а за вассала всё решает господин»;

в-третьих, самое, наверное, яркое высказывание в нынешнем выступлении - об ожидающих «затухания» России: «Нас беспокоит лишь одно - как бы не простудиться на ваших похоронах»;

в-четвертых, важно сохранение ООН, Совбеза и права вето как основных механизмов;

в-пятых, много внимания было уделено теме изменения климата и о том, какими негативными последствиями это грозит в том числе и России. Цитата: «Мы же не хотим, чтобы климат на Земле приблизился к условиям безжизненной Венеры»;

в-шестых, президент России еще раз напомнил, что предложил США обсудить проблемы в киберпространстве. И подчеркнул готовность к сотрудничеству с другими государствами, даже если Вашингтон откажется от такого обсуждения», — отмечает канал.

Кстати, чуть раньше на неделе выступил и премьер Михаил Мишустин.

«Зажег, зажег Михаил Владимирович», — так оценил случившееся Никита Кричевский.

«Мишустин назвал в числе своих личностных ориентиров Путина (дань уважения президенту), Королева (автора космического прорыва СССР) и Джобса (человека, ставшего живым воплощением шумпетеровского «созидательного разрушения»). Тем самым премьер обозначил свои жизненные приоритеты: лидерство, наука, технологии. Спикер как бы раскрыл наиболее предпочтительные подходы, акцент на которых вызовет его внимание и заинтересованность (бюрократам для размышления).

Отвечая на один из вопросов, Мишустин предпочел английский, дабы не допустить погрешностей перевода. Знаю по личному опыту, что Мишустин цепко вслушивается в любую произнесенную собеседником фразу, потому «вода» при общении с ним исключается. Сказывается не только блестящее образование и широкий кругозор, но и многолетний жизненный опыт.

Многих заинтриговал такой пассаж из выступления Мишустина: «Посмотрите на Россию со всех ракурсов. У нас замечательные люди, замечательная страна, замечательный президент, и я думаю, что у нас будет очень много интересных событий, которые мы обсудим, в том числе и поучаствовав в ваших встречах».

В общем, первый опыт общения на такой статусной площадке, как «Валдай», прошел для премьера сверхудачно, — пишет профессор в своей «Антискрепе». — Он по-хорошему освоился, почувствовал вкус дискуссии, оценил валдайскую площадку как эффективное средство донести свою позицию по самым разным вопросам. Интересно будет посмотреть на карьерное качество и изменение риторической доходчивости Мишустина в следующем году. Когда произойдет «очень много интересных событий».

В свою очередь, «Адекват» обратил внимание на слова Путина о Карабахе — тема конфликта по-прежнему остается одной из главных.

«Заявление президента России о равной важности партнерства как с Арменией, так и с Азербайджаном указывают на один немаловажный факт, а именно на то, что Россия продолжает считать зоной своих особых интересов всю постсоветскую территорию, а не отдельные ее части. ОДКБ этому не мешает никак - особенно учитывая, что война в Карабахе не попадает под действие данного соглашения. Вопрос заключается в том, какие меры Россия готова предпринять для защиты этих особых интересов, причем очевидно, что адресатом и риторики и, вероятно, мер в данном случае является в первую очередь не Ереван и Баку, а Анкара», — отмечает канал.

Все также следят телеграм-каналы и за американской поветской.

«Вот уже пятый год американских граждан кормят «аналитикой» на тему русского вмешательства в американскую демократию. Не стала исключением и текущая неделя, — констатирует ИА «Стекломой». — Глава Нацразведки США Джон Рэтклифф сообщил, что русские получили «некоторый доступ» к данным о регистрации американских избирателей, чтобы «посеять хаос» и «подорвать доверие к выборам». Для придания новости хоть какой-то новизны с лёгкой руки товарища Рэтклиффа в компанию к России записали Иран. Разумеется, иранский постпред в ООН назвал обвинения абсурдными (иранцам действительно плевать, кто будет бомбить их страну — демократы или республиканцы).

Наблюдая очередную серию этой многолетней мыльной оперы, невольно задаёшься вопросом: почему именно Россия? Почему не Иран, КНДР или Китай? Ну ок, китайцев США откровенно побаиваются, а КНДР, допустим, уж слишком мала и тотально закрыта. Но вот Иран — это же идеальный вариант для поддержания лояльности американского электората. Есть даже по-голливудски зрелищная гибридная война с убийствами высокопоставленных иранских генералов, массовыми обстрелами американских военных баз и торжественными клятвами уничтожить друг друга в исполнении Белого дома и иранского меджлиса.

Но нет, главным архиврагом США упорно числится Россия, на демонизацию которой американские демократы год от года вынуждены тратить всё больше сил и ресурсов, получая взамен всё меньше голосов избирателей. Хочется надеяться, что когда-нибудь тема «русского следа» перестанет будоражить умы американских политтехнологов и вернётся на свою историческую родину — в Голливуд».

А вот мимо внимания РИАN не прошел тот факт, что журнал Time впервые за почти 100 лет существования сменил логотип на своей обложке.

«Главный редактор Эдвард Фельсенталь написал большое письмо, в котором без имен, используя актуальные темы (демократию, экологию, перемены из-за пандемии) агитировал американцев голосовать против Дональда Трампа.

«Это был год, полный боли, лишений, хаоса и потерь. И все же, поскольку страны во всем мире начинают восстанавливаться после пандемии, становится ясно, что у нас также есть уникальная возможность изменить это течение [...] Немногие события повлияют на мир в большей степени, чем результаты приближающихся президентских выборов в США [...] Чтобы отметить этот исторический момент, возможно, столь важное решение, какое любой из нас когда-либо принимал у урны для голосования, мы впервые за нашу почти 100-летнюю историю заменили логотип на обложке нашего издания на императив о том, что все мы имеем право голоса. Для помощи читателям, мы подготовили руководство о том, как безопасно голосовать в этот необычный год [...] Мы находимся в редком моменте, который разделит историю на «до» и «после»».

Пафос этого письма вызывает много вопросов. Складывается ощущение, что американцы выбирают не очередного президента своей отдельно взятой страны на один срок, а мирового лидера с пожизненной возможностью править. Ну, Фельсенталь так чувствует, окей», — кажется, смирился телеграм-канал.

Тем временем в четверг прошли последние дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом.

«Ситуация не так однозначна, — комментирует их итоги «Мейстер». — Во-первых, результаты опросов разнятся: по данным Fox News, 74% зрителей признали победителем дебатов Трампа, а вот в опросе CNN -53% респондентов отдали свои симпатии Байдену. Во-вторых, в 2016 году Трамп проиграл все три раунда дебатов Хилари Клинтон, однако это не помешало ему занять Овальный кабинет. Так что интрига сохраняется».

На этом все! До следующей недели...