«Поставить финальную точку»: как японский премьер решит Курильский вопрос

Токио возьмет курс на успешное завершение переговоров о южных Курилах, которые в Японии называют «северными территориями», заявил японский премьер-министр Есихидэ Суга, выступая в парламенте с первой программной речью, передает ТАСС.

«Нужно поставить финальную точку в переговорах о северных территориях, не откладывая это до следующих поколений», — сказал Суга.

Премьер также подчеркнул, что будет стремиться подписать мирный договор с Россией и развивать отношения с Москвой «всесторонне», с помощью «откровенного диалога на уровне высшего руководства страны».

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Сугу избрали главой правительства Японии 16 сентября после ухода в отставку по состоянию здоровья его предшественника Синдзо Абэ. При нем Суга более семи лет был на посту генерального секретаря японского кабмина.

Первый телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным Суга провел 29 сентября. Обе стороны поддержали «продолжение усилий по продвижению всего комплекса отношений в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом».

Газета Asahi в конце сентября сообщала, что политика нового премьер-министра в отношении России остается такой же, как и у его предшественника. Однако такое положение дел вызывает недовольство у ряда сотрудников японской администрации.

«Если бы действительно хотели вернуть [Курильские] острова, нужно было экономическое сотрудничество на более внушительные суммы», — заявил журналистам высокопоставленный источник.

Суга говорил вскоре после избрания на пост премьера, что Японии нужно подвести итоги своей послевоенной дипломатии. Однако о мирном договоре с РФ он не упоминал. Впрочем, впоследствии новый глава правительства Японии заявил, что с Россией нужно вести диалог и «не оставлять проблему северных территорий».

После разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Суга сообщил, что хотел бы поскорее встретиться с российским лидером лично.

При этом Синдзо Абэ выразил надежду, что новый глава кабмина Есихидэ Суга будет активно вести переговоры с Россией по заключению мирного договора. «Я буду в этом помогать как рядовой депутат», — сказал Абэ, отметив, что территориальный вопрос нельзя оставить без внимания.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва предложила Токио заключить мирный договор, однако ответа от японской стороны нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков за неделю до этого заявил, что при премьер-министре Японии Синдзо Абэ Москва и Токио не приблизились к подписанию мирного договора. По его словам, в Кремле сожалеют, что Абэ приходится покинуть политическую деятельность. Тем более, что вся работа Абэ была сосредоточена на одной конкретной цели — выйти на подписание мирного договора. Представитель Кремля выразил надежду, что новый премьер Японии сохранит приверженность развитию отношений с Москвой.

В начале прошлого года премьер-министр Японии Синдзо Абэ признал, что японская сторона отказалась от прав на архипелаг согласно заключенному в 1951 году Сан-Францисскому мирному договору. Тем не менее,

Абэ считает, что суверенитет Японии все же распространяется на Курилы. Острова вошли в состав СССР в 1945 году по итогам разгрома японской Квантунской армии.

Острова стали советскими, японцы оттуда были переселены в Японию, но мирный договор так и не был подписан. РФ подчеркивала неоднократно, что российский суверенитет над островами не является предметом обсуждения.

Абэ хотел поднять вопрос заключения мирного договора на основе совместной советско-японской Декларации 1956 года. Предложение Токио также будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в той декларации не упоминается.