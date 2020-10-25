Не наше дело: Путин высказался по поводу скандала с Байденом

Деловые интересы вдовы бывшего московского мэра Юрия Лужкова, миллиардерши Елены Батуриной, неизвестны президенту РФ Владимиру Путину. Об этом российский лидер заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

«Известно, что Елена Батурина занималась и, может быть, занимается, я даже не знаю, бизнесом. Наверное, у нее были многочисленные бизнес-контакты, деловые связи со своими зарубежными партнерами», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, ему неизвестно, замешаны ли в делах Батуриной американцы.

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Так президент РФ прокомментировал слова своего американского коллеги Дональда Трампа – ранее тот заявил, что у сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена были коммерческие отношения с Батуриной.

Путин добавил, что у сына Байдена вполне может быть бизнес на Украине — однако этот вопрос Кремля не касается, будучи сугубо американо-украинским делом.

«Ну да, там у него, как минимум, известна одна компания, которую он фактически возглавлял и, судя по всему, неплохо зарабатывал, хорошо зарабатывал. Но я не вижу здесь никакого криминала», — заявил президент России.

Хантер Байден входил в правление украинской нефтегазовой компании Burisma в 2014-2019 годах. Его отец Джо Байден, будучи в 2016 году вице-президентом США, призывал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина – тот начал расследовать деятельность компании.

Шокин был уволен, ход дела – приостановлен. При этом зимой 2020 года ГБУ возбудило уголовное дело по заявлению Шокина о возможном вмешательстве в его работу со стороны Байдена-старшего.

Неделю назад газета New York Post опубликовала ряд статей, основанных на переписке, якобы обнаруженной на ноутбуке Хантера Байдена, который был найден в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая потом была передана личному адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани. Юрист затем предоставил электронные материалы СМИ.

В одном из материалов издания содержалась переписка Хантера и главы украинской компании Burisma Вадима Пожарского. На тот момент Хантер-младший был членом совета директоров организации.

В письме, датированном 17 апреля 2015 года, Пожарский выражает благодарность Хантеру Байдену за то, что тот пригласил его в Вашингтон для встречи с Джо Байденом, который в то время был вице-президентом. Газета указывает, что в другом письме он просит Байдена-младшего поразмышлять, как тот может воспользоваться собственным влиянием для оказания помощи компании.

Дональд Трамп заявил на фоне этой публикации, что Байден — лжец и коррупционер. Он напомнил, что его соперник на выборах ранее неоднократно утверждал, что не обсуждал с сыном какие-либо деловые вопросы. В то же время помощник Джо Байдена признал, что краткая встреча с украинским представителем была «крайне маловероятна, но технически возможна».

17 октября Трамп объявил, что бывшего вице-президента страны Джо Байдена необходимо посадить в тюрьму вместе с родственниками. «Я говорю вам, семья Байденов коррумпирована. Это коррумпированная семья», — сказал глава Белого дома, выступая перед сторонниками в штате Джорджия.

«Да, вам следует их посадить. Посадить Байденов. Посадить Хиллари [Клинтон], — заявил президент. — Вы можете представить, чтобы мои дети делали то, что этот парень Хантер делает? <...> На мой взгляд, это преступная группа».

Из-за дела Burisma и требования Трампа расследовать связи Байденов с Киевом американские демократы даже запустили процедуру импичмента президента — тот якобы оказывал давление на украинские власти. Тем не менее попытка сместить Трампа с поста главы государства провалилась, доказательств давления найдено не было.

По словам Байдена, он выполнял свою работу «безупречно», не допускал неэтичных действий и никогда не переходил границы. Об этом кандидат в президенты заявил в ходе дебатов.